평택시, 에너지 절약 '걷기 챌린지' 운영…4월 1일부터 3주간

[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택시는 중동 사태 장기화로 인한 국제 유가 상승 등 에너지 위기 극복과 시민 주도 실천 문화 확산을 위해 내달 1일부터 19일까지 3주간 '에너지 절약, 걷기 챌린지'를 운영한다.

이번 챌린지는 '기름 한 방울 아끼는 발걸음이 건강한 평택을 만든다'는 주제로 자동차 대신 걷기를 실천해 탄소 배출을 줄이고 에너지 자립도를 높이는 데 초점을 맞췄다.

평택시청 청사[사진=평택시]

특히 시가 추진 중인 '에너지 지킴이 3·3·3 운동'과 연계해 1km 이내 거리는 걷기, 자전거 및 대중교통 이용이 적극 권장될 예정이다.

참여 방법은 모바일 걷기 앱 '워크온(WalkOn)' 내 '평택시민 모여라' 커뮤니티를 통해 가능하며, 챌린지 기간 3주 동안 총 5만 보(일일 5000보 권장)를 달성하면 미션이 완료된다.

시는 목표 달성자 중 50명을 추첨해 소정의 모바일 상품권을 지급할 예정이며 사전 예약은 오는 30일부터다.

평택보건소 관계자는 "에너지 가격 상승으로 시민 부담이 커진 상황에서 일상 속 한 걸음이 지구 환경 보호와 건강 수명 연장에 기여한다"며 "이번 챌린지가 걷기 즐거움을 에너지 절약 문화로 정착시키길 기대한다"고 말했다.

현재 평택시 워크온 커뮤니티에는 약 1만 6000여 명이 가입해 활동 중이며 시는 앞으로 의료수급권자 건강검진 독려와 탄소 중립 실천 등을 결합한 걷기 프로그램을 지속 확대할 계획이다.

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