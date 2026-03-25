'해경 경비함정 경제속력 유지'…해경청 중동발 고유가 대책 시행

해경 3000t급 경비함 [사진=해양경찰청]

[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =해양경찰청은 중동 사태로 인한 고유가 상황에 대응한 유류절감 대책을 마련, 시행한다고 25일 밝혔다.

해경청은 경비함정의 입출항시 시속 15노트 이하의 경제속력을 유지하고 하이브리드 대형함(13척)은 저속 운항 때 전기 추진을 우선 사용하도록 권고했다.

또 경비함정들은 임무 수행에 차질이 없는 범위 내에서 경유와 부속품의 선적을 최소화 하도록 했다.

해경청은 드론 등 첨단 장비를 연계한 경비 활동을 강화하고 경비함정의 이동을 최소화할 계획이다.

해경청은 유류 절약 대책 전담팀(TF)을 가동하고 유류 사용 분석을 통해 낭비 요인을 없애도록 한다는 방침이다.

해경 경비함정은 370여척으로 연간 유류 사용량은 8만5600㎘에 달한다.

해경청은 중동 지역 전쟁 이후 유가가 60% 이상 올랐으며 고유가 상태가 지속되면 경우 연간 500억원 이상의 예산이 부족할 것으로 추산하고 있다.

해경청 관계자는 "경비함정의 유류 절감 대책을 시행해 중동발 위기 상황을 넘기도록 하겠다"고 말했다.

hjk01@newspim.com