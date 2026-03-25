미래에셋, 'TIGER 배당커버드콜액티브 ETF' 순자산 8000억원 돌파

국내 주식형 가운데 유일한 액티브 커버드콜 ETF

2026년 상반기 월 최대 2% 수준 특별 분배금 지급

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 미래에셋자산운용은 25일 자사 'TIGER 배당커버드콜액티브' 상장지수펀드(ETF)의 순자산이 8000억원을 돌파했다고 밝혔다.

한국거래소에 따르면 전날 종가 기준 TIGER 배당커버드콜액티브 ETF의 순자산은 8340억원으로, 연초 2400억원 수준이던 순자산이 약 3배로 확대됐다.

미래에셋자산운용은 "해당 ETF는 국내 주식에 투자하는 유일한 액티브 커버드콜 ETF로 최근 변동성 확대 국면에서 유연한 대응이 가능한 액티브 커버드콜 전략에 대한 수요가 확대된 것으로 풀이된다"고 전했다.

[사진=미래에셋자산운용]

TIGER 배당커버드콜액티브당 ETF는 시장 상황에 따라 탄력적인 옵션 전략을 활용해 하락장 방어와 상승장 참여를 동시에 추구한다. 높은 변동성이 지속되는 가운데 시장 상황에 맞춰 코스피200 콜옵션 비중을 조정하고 있다. 3월 이후 수익률은 -7.74%로, KOSPI200 지수(-11.32%) 대비 약 3%포인트 높은 수준을 기록했다.

또한 TIGER 배당커버드콜액티브 ETF는 지난 하반기 운용 성과를 반영해 2026년 상반기 동안 월 최대 2% 수준의 특별 분배금을 지급하고 있다. 액티브 운용 성과를 기반으로 매월 비교적 안정적인 현금흐름을 제공한다는 점이 특징이다.

미래에셋자산운용은 단순히 높은 분배율을 추구하기보다 운용 성과에 기반한 적정 분배율을 지향하며, 지속 가능한 분배 정책을 이어가고 있다고 설명했다. 이 ETF는 매월 말 분배금을 지급하며 이달 27일까지 매수한 투자자는 3월 분배금을 수령할 수 있다.

정의현 미래에셋자산운용 ETF운용본부 본부장은 "TIGER 배당커버드콜액티브 ETF는 변동성이 높은 시장 상황에서 포트폴리오와 옵션 전략 모두에 액티브하게 대응할 수 있다는 장점이 있다"며 "2026년 상반기 동안 월 최대 2% 수준의 분배금을 지급하고, 매월 말 분배금을 통해 안정적인 현금흐름을 추구할 수 있다"고 말했다.

rkgml925@newspim.com