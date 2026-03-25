코스피 3%대 반등…미·이란 휴전 협상 소식에 5700선

미국 15개 조항 휴전 제안에 WTI 88달러대 급락

외국인·기관 순매수 전환…반도체·증권·제약 전업종 강세





[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 미국과 이란의 휴전 협상 윤곽이 나오면서 유가가 급락하고 위험자산 회피 심리가 완화되자 코스피가 3%대 반등하며 5700선을 회복했다. 전날 코스피 5% 급락·달러/원 환율 1510원대 돌파 등 금융시장 충격 이후 하루 만의 반등이다.

25일 한국거래소에 따르면 이날 오전 10시 7분 기준 코스피는 전일 대비 168.98포인트(+3.04%) 오른 5722.90을 기록 중이다. 장중 고가는 5737.26을 기록, 거래대금은 77조2153억원을 넘어섰다.

전날 미국 장 마감 후 뉴욕타임스(NYT) 등 주요 외신을 통해 미국이 이란에 15개 조항을 요구하며 1개월간 휴전을 제안했다는 소식이 전해졌다. 요구 조항에는 핵 능력 해체, 핵무기 비추구 약속, 호르무즈 해협 개방 상태 유지, 국제원자력기구(IAEA) 감시 권한 부여 등이 포함된 것으로 알려졌다.

[서울=뉴스핌] 양윤모 기자= 미국과 이란 간 협상 기대감이 커지는 25일 오전 코스피가 전장 종가보다 170.22 포인트(3.06%) 상승하며 5724.14로, 코스닥은 19.70 포인트(1.76%) 상승한 1141.14로 거래를 시작한 가운데, 서울 중구 하나은행 을지로본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 서울외환시장에서 달러/원 환율은 전장 대비 3.20원 하락한 1492.00원에 주간거래를 시작했다. 2026.03.25 yym58@newspim.com

미국은 이란이 이를 수용할 경우 국제사회 제재 전면 해제, 민간용 핵 프로그램 발전 지원 등을 제공할 의사가 있는 것으로 전해진다. 이 소식에 장중 배럴당 94달러대까지 재진입했던 서부텍사스산원유(WTI)는 장 마감 후 88달러대로 급락했고 나스닥 선물도 시간외에서 1% 가까이 올랐다.

이날 국내 증시는 시가총액 상위 종목이 일제히 강세다. ▲삼성전자 6100원(+3.22%) 오른 19만5800원 ▲SK하이닉스 5만원(+5.07%) 오른 103만6000원 ▲SK스퀘어 3만3000원(+5.55%) 오른 62만8000원 ▲삼성바이오로직스 4만7000원(+3.04%) 오른 159만4000원 ▲현대차 1만3000원(+2.64%) 오른 50만5000원 ▲한화에어로스페이스 2만9000원(+2.17%) 오른 136만4000원 ▲두산에너빌리티 2600원(+2.60%) 오른 10만2700원 ▲기아 2300원(+1.46%) 오른 16만200원에 각각 거래되고 있다.

업종별로는 반도체와반도체장비(+3.88%)가 시총 비중 37.48%로 장세를 주도하는 가운데 증권(+5.40%)·복합기업(+4.27%)·제약(+3.74%)·자동차(+2.44%) 등 전업종이 상승 흐름을 보이고 있다. 조선(-0.24%)만 유일하게 소폭 약세다.

외국인과 기관이 동반 순매수에 나섰다. 외국인은 3051억원, 기관은 1조1644억원을 각각 순매수했다. 반면 개인은 1조5006억원을 순매도했다. 프로그램 매매는 전체 7132억원 순매수를 기록했다. 등락 종목은 상승 695개(상한가 2개), 보합 33개, 하락 194개다.

코스닥도 강세다. 같은 시각 코스닥은 전일 대비 33.80포인트(+3.01%) 오른 1155.24를 기록 중이다. 거래대금은 52조5527억원 규모다. 외국인이 1081억원 순매수했고 개인과 기관은 각각 649억원, 353억원을 순매도했다. 등락 종목은 상승 1291개(상한가 11개), 보합 93개, 하락 357개다.

거래량 상위에서는 한패스가 2만5850원(+136.05%) 급등한 4만4850원에 거래되며 주목받고 있다. 기가레인은 200원(+29.90%) 뛴 869원, 광전자는 615원(+23.52%) 오른 3230원을 기록했다.

한지영 키움증권 연구원은 "오늘 국내 증시도 상승세를 보일 것으로 전망, 장중 미국 증시의 변동성 확대 부담에도 장 마감 후 전해진 미국과 이란의 1개월 휴전 협상에 따른 유가 레벨 다운, 코스피200 야간선물 1.2%대 강세 등 상방 요인이 우위를 점할 수 있기 때문"이라며 "지금처럼 전쟁 여진이 변동성을 확대시키는 상황 속에서도 국내 주식 비중을 중립 이상으로 가져가는 것이 적절하다"고 전했다.

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