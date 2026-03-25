韩国启动紧急经济应对机制 应对中东局势冲击

纽斯频通讯社世宗3月25日电 中东局势持续动荡，韩国能源供需忧虑加剧，政府25日启动紧急经济应对机制。

图为25日，韩国国务总理金民锡在首尔政府办公大楼举行简报会，宣布启动紧急经济应对机制。【图片=纽斯频通讯社】

国务总理金民锡担任紧急经济本部长，统筹经济、能源、金融、民生、外交等领域跨部门对策。他强调："现在需为局势长期化做好准备，包括出现最坏情况。政府将进一步发挥跨部门先发制人应对作用。"

金民锡当天上午在政府首尔办公大楼举行中东局势紧急经济应对体系简报会称："中东动荡局势持续超三周，能源和原材料短缺等来自中东的经济影响正在扩大。在前一天召开的国务会议上，总统李在明已指示为应对可能波及民生和经济产业全领域的重大危机，要先发制人地启动紧急应对机制。"

具体来看，在紧急经济应对机制的组成中，由总统主持的"紧急经济检查会议"为最高指挥中枢。政府通过以总理为本部长的紧急经济本部，为紧急经济检查会议提供支持。总统府将另行运行紧急经济情况室。

紧急经济本部是将原为经济副总理主持的紧急经济部长会议升级为由总理主持的机构。经济副总理任副本部长，统筹工作应对小组。金民锡计划近期每周召开两次紧急经济本部会议，之后根据中东局势发展灵活调整。

紧急经济本部之下将运营覆盖经济、福利、外交等全领域的5个工作小组，负责检查宏观指标稳定物价、实时监控油价及原材料供需状况，必要时推出追加措施、24小时监控金融市场波动、检查并制定面向弱势群体的支援方案、密切分析国际局势，通过与主要国家间紧密合作管控外部风险。

金民锡强调，应迅速通过追加预算案，同时推进提升供应链竞争力、能源结构转型等中长期课题。也希望国民出行时搭乘公共交通并参与节能运动。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社