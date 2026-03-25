首尔美食旅游快速升温 外国游客为"吃"而来

纽斯频通讯社首尔3月25日电 曾以购物和K-POP为主的韩国首尔旅游正迅速向美食领域拓展。越来越多的外国游客不再将韩餐视为旅游行程中的附属品，而是为体验独特的美食专程而来，助推旅游业实现质的飞跃。

【插图=AI生成】

据Trip.com 24日发布的数据，首尔精致餐饮相关搜索量同比持续增长。从地区看，新加坡、日本、泰国、香港等主要亚洲市场均呈两位数增长，部分地区增幅甚至高于韩国用户（16.8%）。

近期烹饪比赛节目走红推高对出演厨师及其餐厅的关注度。厨师孙钟元的Eatanic Garden和L'Amant Secret入选Trip.com全球榜单TripBest中首尔精致餐饮前11名。厨师安成宰的Mosu Seoul和李俊的SOIGNÉ也在美食指南服务Trip.Gourmet中获得高分。

全球旅行趋势调查也证实了美食的重要性。Trip.com调查显示，44%的游客将美食体验视为选择旅行地的关键因素。Trip.com美食相关预订量同比增长43%，表明为寻求特别饮食体验而跨越国境的需求正在扩大。海外用户主要围绕精致餐饮、米其林等已验证的体验进行搜索，而韩国用户则更多围绕纪念日、景观等场景搜索。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社