알파칩스, 정부주도 성장 지원 프로그램 최종 선정

반도체 중심 성장 전략 강화, 중견기업 도약 발판

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 시스템반도체 설계 전문기업 알파칩스는 중소벤처기업부가 주관하는 '도약(Jump-Up) 프로그램'에 최종 선정됐다고 25일 밝혔다.

회사에 따르면 도약 프로그램은 업력 7년 이상의 유망 중기업이 신사업 및 신시장 진출을 통해 새로운 성장 동력을 확보하도록 지원하는 정부 대표 성장 사다리 제도다. 현 정부의 국정과제로 추진 중이며, 성장성, 수익성, 혁신성이 우수한 기업을 선정해 일정 규모의 바우처와 함께 경영·기술 자문, 투자유치 및 해외 진출 네트워킹 등 3년간 맞춤형 지원이 제공된다.

알파칩스는 삼성전자 반도체 파운드리 공식 디자인 솔루션 파트너(SAFE-DSP)로, 삼성 파운드리와의 협력 확대를 통해 글로벌 시장 경쟁력을 강화할 계획이다. 특히 최근 선단공정 반도체 핵심사업 중점 추진과 성장을 위한 투자, 재무구조 개선, 다수의 우수 기술인력 영입을 통해 첨단 반도체 기술 중심 경영 작업을 적극 추진하고 있다.

알파칩스 로고. [사진=알파칩스]

신사업 측면에서 알파칩스는 인공지능(AI) 반도체 및 칩렛(Chiplet) 분야 기술력 강화를 핵심 과제로 삼고 있다. 글로벌 시장 개척을 위해 해외 지사 설립과 삼성전자 출신 글로벌 반도체 마케팅 전문 인재 영입 완료 등을 통해 해외 팹리스 고객 네트워크를 확충하고 있다. 또한 우수한 개발 경력 엔지니어들뿐만 아니라 대규모 신입사원 공개 채용을 통해 인재풀을 확충하고, AI 반도체 및 차세대 칩렛 기술 역량 강화를 추진 중이다.

해당 전략은 기존 시스템반도체 설계 역량과 결합돼 시너지 효과를 극대화하며, 글로벌 반도체 생태계 내 경쟁 우위를 확보하는 데 기여할 전망이다. 회사 측은 기술 중심의 경영 혁신과 글로벌 영업망 확장을 병행해 안정적 수익 구조와 미래 성장 기반을 동시에 구축하겠다고 밝혔다.

알파칩스 관계자는 "이번 도약 프로그램 최종 선정은 당사의 기술력과 혁신성을 정부로부터 공식적으로 인정받은 결과"라며 "이를 계기로 신사업 발굴과 글로벌 시장 진출을 더욱 가속화해 중견기업으로의 도약을 실현하겠다"고 전했다.

한편 알파칩스는 이번 프로그램 선정을 계기로 기술 경쟁력과 글로벌 시장 확장력을 동시에 확보하며 지속 가능한 성장을 추진할 계획이다.

nylee54@newspim.com