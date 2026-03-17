알파칩스, 관리종목 탈피…순이익 60억 개선으로 경영정상화

재무구조·수익성 개선으로 지정사유 해소

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 알파칩스가 재무구조와 실적 개선을 통해 관리종목 지정사유를 해소했다고 17일 밝혔다.

알파칩스는 최근 3개 사업연도 중 2개 연도에서 법인세비용차감전손실이 자기자본의 50%를 초과해 지난 2024년 관리종목으로 지정됐다.



회사는 이후 반도체와 무관한 사업 및 자회사를 정리하고 수익성 개선에 집중한 결과, 지난해 전년 대비 약 60억원 규모의 순이익 개선을 달성했다.

알파칩스 로고. [사진=알파칩스]

재무구조 개선에는 외부 투자가 뒷받침됐다. 엔스넷과 관계사 포스텍이 약 280억원 규모의 초기 투자를 단행하며 경영권을 확보했다.

인력 재편도 병행했다. 삼성전자 반도체 메모리·시스템LSI·파운드리 사업부를 거친 고형종 총괄사장을 영입해 기술 중심 경영을 강화했다. 글로벌 영업 확대를 위해 삼성전자 출신 김현규 부사장과 김일곤 전무도 영입했다. 올해 초 신입 공개채용을 실시해 20명을 확보했으며 AI 반도체 설계 및 칩렛 분야 기술력 강화에 투입할 계획이다.

알파칩스 관계자는 "시스템 반도체 설계 서비스 강화와 삼성 파운드리 협력 확대를 통해 글로벌 시장 경쟁력을 높이고 AI 반도체 및 칩렛 등 차세대 반도체 기술 중심으로 기업가치를 극대화하겠다"고 밝혔다.



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