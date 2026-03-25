소방청, 전국 금속가공사업장 3천여곳 긴급점검...제2 대전공장 화재 예방

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 최근 대전 공장 화재 참사를 계기로 정부가 전국 산업현장을 대상으로 대대적인 안전 점검에 나선다.

소방청은 25일 금속가공 사업장 화재 재발 방지를 위해 오는 3월 30일부터 4월 17일까지 3주간 전국 2865개 사업장을 대상으로 관계기관 합동 긴급 안전점검을 실시한다고 밝혔다.

소방청 정부세종청사 전경 [사진=뉴스핌DB]

이번 점검은 행정안전부, 고용노동부, 국토교통부와 지방자치단체가 함께 참여하는 범정부 합동 대응으로 추진된다.

앞서 지난 20일 대전 대덕구의 한 금속가공 공장에서 발생한 화재로 14명이 숨지고 60명이 다치는 대형 인명피해가 발생했다. 현재 화재 원인과 경위는 관계기관 합동 감식을 통해 조사 중이다.

점검 대상은 자동차 부품 제조업 등 26개 유사 업종 약 14000개 사업장 가운데 절단, 단조, 열처리 등 화재 위험 공정을 보유한 2865곳으로, 위험도가 높은 사업장을 선별해 집중 점검한다.

주요 점검 항목은 ▲금속 분진으로 인한 화재 위험이 큰 집진기 관리 상태와 전기설비 안전성 ▲무허가 위험물 제조·저장 등 불법 취급 여부 ▲불법 증축 및 구조변경 여부 ▲비상구 폐쇄 등 피난·방화시설 관리 상태 등이다.

정부는 단속에 그치지 않고 현장 대응 역량 강화에도 초점을 맞춘다. 사업장 관리자와 근로자를 대상으로 화재 초기 대응과 119 신고 요령 교육을 병행하고, 특히 50인 미만 소규모 사업장에는 맞춤형 화재 안전 컨설팅을 제공해 실질적인 시설 개선을 유도할 계획이다.

김승룡 소방청장은 "금속가공 공장 등 산업시설에서의 화재는 자칫 대규모 인명피해로 이어질 수 있는 만큼 철저한 사전 예방이 무엇보다 중요하다"며 "이번 관계기관 합동 긴급 점검을 통해 현장의 사각지대를 빈틈없이 살피고, 근로자들이 안심하고 일할 수 있는 안전한 산업 환경을 조성하는 데 총력을 다하겠다"고 밝혔다.

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