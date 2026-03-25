차세대 AI 반도체 테스트 솔루션 공개하며 중국 시장 공략

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 글로벌 반도체 테스트 플랫폼 기업 아이에스시는 중국 상하이에서 개최되는 글로벌 반도체 산업 전시회 '세미콘 차이나 2026'에 참가한다고 25일 밝혔다.

회사에 따르면 세미콘 차이나는 국제반도체장비재료협회(SEMI)가 주최하는 아시아 최대 규모의 전시회 중 하나다. 중국은 차세대 글로벌 반도체 시장의 핵심 거점으로, AI 및 데이터센터 인프라 투자 확대에 따라 테스트 솔루션 수요 또한 빠르게 증가할 것으로 전망된다. 아이에스시는 이번 전시를 통해 중국 내 주요 고객과의 협력을 강화하는 한편, 신규 고객 발굴 및 사업 기회 확대에 적극 나설 계획이다.

아이에스시는 GPU, ASIC, HBM 등 AI 데이터센터 및 고성능 컴퓨팅(HPC) 수요 확대에 대응하는 차세대 테스트 솔루션을 공개한다. 최근 AI 서버 및 데이터센터 시장의 급성장으로 복잡해진 반도체 테스트 환경을 반영해 고속 신호, 고전력 및 발열, 고집적 패키지 등 글로벌 고객사의 요구를 충족하는 기술력을 선보일 예정이다.

아이에스시(ISC), '세미콘 차이나 2026' 참가. [사진=ISC]

특히 아이에스시는 AI 반도체 관련 제품 비중을 지속적으로 확대하는 한편, 주요 글로벌 고객과의 협력을 기반으로 공급 확대에 속도를 내고 있다. GPU 및 AI ASIC을 포함한 다양한 프로젝트를 추진하며 중장기 성장 가시성을 높이는 동시에, 고객 포트폴리오 다변화를 통해 특정 고객에 대한 의존도를 낮추며 안정적인 사업 구조를 강화하고 있다.

아이에스시 관계자는 "AI 반도체 시장의 성장에 따라 테스트 기술의 중요성이 더욱 부각되고 있다"며 "선제적인 대규모 설비투자를 기반으로 글로벌 고객과의 전략적 협력을 확대해 AI 시대에 최적화된 테스트 플랫폼 기업으로서 시장 리더십을 지속적으로 강화해나가겠다"고 강조했다.

nylee54@newspim.com