영덕풍력발전 사고현장 찾아간 김성환 기후부 장관 "풍력발전 안전관리 강화"

25일 오전 화재사고 현장 점검

"정비과정 전반의 문제점 점검"

"연마 작업중 화재 발생 추정"

[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 김성환 기후에너지환경부 장관은 25일 영덕풍력발전소 사고 현장을 찾아가 "풍력발전 안전관리를 강화하겠다"고 제시했다.

김성환 장관은 이날 오전 영덕풍력발전소 화재사고 현장을 방문해 소방당국 및 유관기관으로부터 사고현황을 보고 받고 현장을 점검했다.

이날 현장점검에는 경상북도와 영덕군 관계자, 한국전기안전공사 사장이 동행했다.

23일 오후 1시 11분쯤 경북 영덕군 영덕읍 창포리의 영덕풍력발전단지 내 풍력발전기 블레이드에서 수리 점검작업 중 원인을 알 수 없는 화재가 발생하고 인근 산으로 확산됐다.[사진=경북소방본부] 2026.03.23 nulcheon@newspim.com

김성환 장관은 우선 "안타까운 사고로 유명을 달리하신 분들의 명복을 빈다"면서 유가족들에게 위로를 전했다.

이후 "철저한 사고원인 규명과 재발방지, 후속조치에 만전을 다해 달라"고 관계자들에게 당부했다.

특히 "이번 사고를 계기로 풍력발전기 정비과정 전반의 문제점을 점검하고 안전관리 강화방안을 마련하겠다"고 밝혔다.

이번 사고는 지난 23일 오후 1시 10분경 제19호 발전기에서 화재가 발생하면서 현장 작업자 3명이 사망하는 인명피해가 발생했다.

영덕풍력발전소는 지난 2월 2일 제21호기 발전기에서 타워꺽임 사고가 발생해 특별안전점검이 진행됐다. 점검 결과 19호 발전기에서 블레이드 균열이 발견되어 정비하는 과정에서 화재사고가 발생했다.

기후부는 "풍력발전기 블레이드 결함을 수리하기 위해 작업자들이 연마(글라인딩) 작업을 하던 중 화재가 발생한 것으로 추정된다"면서 "안전수칙 준수여부 등은 조사 중"이라고 밝혔다.

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