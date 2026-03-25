엠플러스, 김대겸 고려대 교수 사외이사 선임

AI·로보틱스 석학 영입으로 기술 혁신 가속

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 이차전지 조립장비 전문기업 엠플러스는 로보틱스·인공지능(AI) 분야의 세계적 석학인 김대겸 고려대학교 기계공학부·스마트모빌리티학부 조교수를 신규 사외이사로 선임했다고 25일 밝혔다.

회사에 따르면 지난 24일 개최된 정기 주주총회에서 재무제표 승인, 이사 보수 한도 설정 등 정기 안건 및 신규 사외이사 선임 안건이 상정되어 원안대로 가결되었다. 김 교수는 이날부로 엠플러스 이사회에 공식 합류해 독립적인 경영 감시 및 전략 자문 역할을 수행하게 된다.

김대겸 교수는 미국 캘리포니아주립대학교 로스앤젤레스(UCLA)에서 기계공학 학사를 마치고, 한국과학기술원(KAIST) 컴퓨터과학과에서 박사 학위를 취득했다. 이후 하버드대학교 공학·응용과학부(SEAS) 박사후연구원으로 재직하며 보행 보조 로봇(Exosuit)을 뇌졸중 환자 보행 재활에 적용하는 연구를 주도했고, 2023년 9월부터 고려대학교 조교수로 부임해 재직 중이다.

엠플러스 로고. [로고=엠플러스]

특히 김 교수는 고려대 내 무브먼트 인텔리전스 랩(Movement Intelligence Laboratory)을 이끌며 양팔 로봇 매니퓰레이션을 위한 비전·언어 모델, 휴머노이드 로봇의 강화학습 기반 제어, 노인 헬스케어를 위한 파운데이션 모델, 웨어러블 로보틱스 등 폭넓은 융합 연구를 수행하고 있다.

또한 세계 최고 권위의 학술지인 사이언스 로보틱스(Science Robotics)와 네이처 커뮤니케이션스(Nature Communications)를 포함한 국제 저명 학술지에 22편의 논문을 게재했으며, 미국 특허(US Patent) 및 PCT 국제특허를 포함한 다수의 지식재산권을 보유하고 있다.

엠플러스는 이차전지 시장의 급속한 기술 변화와 글로벌 경쟁 심화에 선제적으로 대응하기 위해 이번 영입을 결정했다고 밝혔다. 회사 측은 김 교수의 전문성이 AI 기반 생산 자동화 고도화, 머신비전·로보틱스 기술의 장비 적용 확대, 차세대 스마트 팩토리 전략 수립 등에 직접적으로 기여할 것으로 기대하고 있다. 아울러 하버드대, 고려대, KAIST로 이어지는 국내외 최상위 연구 네트워크를 통한 산학 협력 강화와 연구개발(R&D) 역량 제고 효과도 전망된다.

신임 사외이사인 김대겸 교수는 "엠플러스는 이차전지 산업의 핵심 인프라를 담당하는 기업으로, 제조 현장의 지능화를 이끌 수 있는 최적의 파트너라고 생각한다"며 "로보틱스와 AI 분야의 연구 경험을 바탕으로 회사의 기술 혁신과 지속 성장에 실질적으로 기여하겠다"고 밝혔다.

또한 이번 주주총회에서는 이성진 전무이사의 선임도 함께 결의되었다. 이 전무는 서울대학교 대학원 기계역학 박사 출신으로, 삼성전자 생산기술연구소 그룹장과 LG에너지솔루션 제조기능화센터장을 역임하며 제조 혁신 및 생산기술 분야에서 풍부한 경험을 보유하고 있다. 현재 엠플러스 DX&C 본부장으로 재직 중인 이 전무는 회사의 디지털 전환과 스마트 제조 역량 강화를 주도할 것으로 기대된다.

한편 엠플러스는 전기차(EV)·에너지 저장 시스템(ESS)용 배터리 제조에 필요한 핵심 조립장비를 개발·공급하는 이차전지 생산 장비 전문기업이다. AI 산업 확산에 따른 ESS 시장 성장, 자율주행 시대 도래, 피지컬 AI(Physical AI)를 위한 신규 배터리 수요 증가 등 이차전지 시장의 새로운 확장에 선제적으로 대응하고자 각형 폼팩터 조립장비·초고속 노칭 장비 개발 및 납품을 추진하고 있다.

또한 로봇용 배터리·도심항공교통(UAM) 등 미래 산업을 위한 전고체 배터리 조립장비를 글로벌 배터리 제조사의 파일럿 라인에 공급하고 팩·모듈 장비 시장으로의 진출 등 포트폴리오를 확장하며 빠르게 변화하는 배터리 시장의 요구에 발맞춰 나가고 있다.

nylee54@newspim.com