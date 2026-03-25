플레이브, 새 앨범 콘셉트 포토 공개…'칼리고 파트.2' 예약판매

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 버추얼 아이돌 그룹 플레이브(PLAVE)가 새 앨범의 콘셉트 포토를 공개했다.

플레이브는 지난 24일부터 공식 사회관계망서비스(SNS) 채널을 통해 오는 4월 13일에 발매되는 네 번째 미니앨범 '칼리고 파트 투(Caligo Pt.2)'의 콘셉트 포토를 순차적으로 공개했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 플레이브. [사진= 블래스트] 2026.03.25 alice09@newspim.com

또한 오는 4월 14일 공개되는 실물 앨범의 예약 판매를 시작하며 팬들의 뜨거운 관심을 모았다.

공개된 팩샷 이미지에 따르면 플레이브의 네 번째 미니앨범 '칼리고 파트 투'는 총 네 가지 버전으로 구성됐다.

먼저 아이디 패스(ID PASS) 버전은 아웃박스, CD-R, ID 패스 카드, 가사 페이퍼, 스타샤드, 포토카드, 스티커 등으로 구성되어 실제 '신분증 키트' 콘셉트를 연상시키는 구성이 특징이다. 다양한 카드형 굿즈를 중심으로 한 구성으로 소장 가치를 높였다.

인벤토리(INVENTORY) 버전은 인벤토리 파우치 형태의 패키지를 중심으로, 렌티큘러 포토카드, 틴 포토북, 핀 뱃지, 미니 CD-R, 아크릴 참 등 실물 굿즈 요소를 강화한 것이 특징이다. 실용성과 디자인을 동시에 고려한 구성으로 팬들에게 색다른 재미를 제공한다.

포카 앨범(POCA ALBUM) 버전은 QR 카드 기반의 디지털 콘텐츠 감상 방식이 적용된 플랫폼 앨범으로, 실물 CD 없이도 다양한 콘텐츠를 즐길 수 있다. QR 카드, 포토카드, 디지털 콘텐츠, 유저 가이드 등으로 구성되어 간편하면서도 높은 접근성을 자랑한다.

마지막으로 포토북(PHOTOBOOK) 버전은 대형 포토북과 함께 CD, 포스터, 엽서, 북마크, 스티커북 등으로 구성된 클래식한 피지컬 앨범 형태다. 풍부한 이미지 콘텐츠를 중심으로 플레이브의 콘셉트와 비주얼을 깊이 있게 담아낸 점이 특징이다.

플레이브의 새 미니앨범 '칼리고 파트 2'는 오는 4월 13일 각종 음원사이트를 통해 디지털 음원이 공개된다.

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