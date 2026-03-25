부산시, 산업 맞춤 인재 키운다…'협약형 특성화고' 본격 시동

부산시와 교육청, 10개 기관과 협약 체결

산업 수요 맞춤형 인재 양성 체계 구축



[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시와 부산시교육청이 지역 주력산업 맞춤형 인재 양성을 위한 협약형 특성화고등학교 육성에 나섰다.

부산시와 부산시교육청은 25일 오후 5시시교육청 국제회의실에서 기업·대학·관계기관 등 10개 기관과 함께 협약형 특성화고 육성을 위한 업무협약을 체결한다고 밝혔다.

사진은 부산시청 전경[사진=뉴스핌DB] 2025.04.28

이번 협약은 교육부의 2026년 협약형 특성화고 선정 공모를 앞두고 지역 기관 간 협력 기반을 마련하기 위한 것이다.

협약형 특성화고는 지자체, 교육청, 기업, 대학이 협약을 통해 지역 산업 수요에 맞는 인재를 양성하는 학교 모델로, 지역 정주형 인재 육성을 목표로 한다. 이를 통해 특성화고의 교육 경쟁력을 높이고 산업계와 연계한 현장형 교육을 강화한다.

부산에서는 지난해 부산관광고가 협약형 특성화고로 선정됐으며, 올해는 경남공업고등학교와 금샘고등학교가 교육부 공모에 참여한다.

경남공고는 HJ중공업, 한국해양대학교, 한국조선해양플랜트협회 등과 손잡고 조선·해양플랜트 분야 인재양성 체계를 구축한다. 금샘고는 ㈜아이큐랩, 동의대학교, 부산테크노파크 등과 협력해 전력반도체 분야 전문인력 양성에 나선다.

이번 협약에서 부산시는 행·재정적 지원을, 교육청은 자율학교 지정과 교원 배치 등 제도적 지원을 담당한다. 학교는 학과 개편과 교육과정 운영을 통해 기업 수요에 맞는 인재를 키우며, 기업과 대학은 현장실습, 채용, 연계 교육과정 운영 등으로 뒷받침한다.

시교육청은 다음달 23일까지 사업계획서를 교육부에 제출하고, 최종 선정 결과는 6월 발표될 예정이다.

박형준 시장은 "이번 협약은 지역 인재 양성을 넘어 부산의 미래 산업 설계라는 점에서 의미가 크다"며 "부산의 전략산업에 필요한 맞춤형 인재를 지역에서 체계적으로 키울 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com