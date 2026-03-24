충북교육청 교원징계위, 공용화장실 불법 촬영 장학관 '파면' 의결

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 =충북교육청 교원징계위원회가 공용화장실에서 불법 촬영을 한 혐의로 입건된 장학관A씨 대해 '파면' 처분을 의결했다.

도교육청은 24일 오후 교원징계위원회를 열고 A씨의 행위를 중대한 품위 손상으로 판단, 가장 높은 수준의 징계인 파면을 결정했다.

충북교육청. [사진=뉴스핌DB]

A씨는 지난달 25일 부서 송별회가 열린 산남동의 한 식당 공용화장실에 라이터 형태의 카메라를 몰래 설치한 혐의를 받는다.

그는 현행범으로 체포돼 경찰 조사를 받았으며 경찰 조사에서 여러차레 범행을 저질렀다고 시인한 것으로 전혀졌다.

도 교육청은 사건 직후 A장학관을 즉시 직위 해제했고 수사 결과와 별개로 내부 감사를 진행해 중징계가 불가피하다고 결론 내렸다.

도교육청 관계자는 "공무원으로서 있어서는 안 될 행위"라며 "향후 유사 사례가 발생하지 않도록 엄정한 공직기강 확립에 나서겠다"고 말했다.

앞서 윤 교육감은 지난 6일과 13일 기획회의에서 "충북교육을 책임지고 있는 교육감으로서 심려를 끼쳐드려 매우 송구하다"고 사과한 후 "관련 부서는 징계 절차를 조속히 진행하고, 조직 전반의 관리 체계를 다시 점검하라"고 지시했다.

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