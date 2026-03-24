포항해경, 지적장애 조카 바다에 빠뜨려 살해한 60대 검거

[포항=뉴스핌] 남효선 기자 = 지적장애를 가진 조카를 살해한 혐의를 받고 있는 60대 남성이 경찰에 긴급 체포됐다.

경북 포항해양경찰서는 지적장애를 가진 조카를 살해한 혐의(살인)로 외삼촌인 A(60대) 씨를 긴급 체포하고 구속 영장을 신청했다고 24일 밝혔다.

경북 포항해양경찰서 전경[사진=뉴스핌DB]

경찰에 따르면 A 씨는 지난 22일 밤 경북 경주시의 한 항포구에서 조카 B 씨(여, 30대)를 바다에 들어가게 한 후 구조 조치를 하지 않고 방치해 사망에 이르게 한 혐의를 받고 있다.

A 씨는 약 6년 전부터 지적 장애가 있는 조카 B 씨와 치매를 앓고 있는 모친을 부양해 오던 중 신변을 비관해 범행을 결심하고 범행 장소, 방법 등을 계획했던 것으로 전해졌다.

A 씨는 또 범행 당일, 숙박 중이던 펜션에서 B 씨와 모친에게 수면제 4~5알을 각각 먹인 뒤 인근 해안가로 이동해 자신이 먼저 바다에 들어가고, 뒤따라 B 씨를 입수하게 한 뒤 조카만 물에 남겨둔 채 홀로 빠져나온 것으로 확인됐다.

A 씨는 경찰 조사에서 "함께 극단적인 선택을 하려 했다"는 취지로 범행 사실을 시인한 것으로 전해졌다.

이근안 포항해경 서장은 "사회적 약자를 대상으로 한 범죄이니만큼 엄정하게 수사할 방침이다"며 "추가 수사를 통해 구체적인 범행 동기와 경위 등을 확인할 계획"이라고 밝혔다.

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