충북도, 청주공항 국제선 다변화 '박차'…신규 노선 최대 5억 지원

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북도가 청주국제공항의 국제선 다변화와 경쟁력 강화를 위해 2026년 신규 국제노선 재정지원 사업을 본격 추진한다.

도는 신규 노선 유치 확대를 통해 인바운드 관광 활성화와 지역경제, 국제교류 확대를 동시에 이끌겠다는 구상이다.

청주국제공항. [사진 = 뉴스핌DB]

충북도는 정기 국제노선 신규 개설 시 최대 5억 원까지 지원한다.

지원금은 도와 청주시가 각각 70%, 30% 비율로 분담하며, 2년 이상 운항 유지와 주 2회 이상, 연간 20주 이상 운항을 조건으로 한다.

지원금은 운항 실적을 1년 단위로 확인해 2년에 걸쳐 분할 지급된다.

또 항공사가 신규 정기노선 취항 전 수요를 검증할 수 있도록 부정기 국제노선 재정지원도 병행한다.

정기노선 운항 이력이 없는 노선을 대상으로, 왕복편당 500만 원씩 최대 3000만 원까지 지원한다.

도는 이를 통해 항공사의 초기 부담을 줄이고, 부정기 노선이 정기노선으로 자연스럽게 전환되도록 유도할 방침이다.

도 관계자는 "신규 국제노선 지원은 청주공항 국제선 다변화와 공항 활성화의 핵심"이라며 "항공사 취항 확대를 통해 도민과 이용객에게 더 다양하고 편리한 항공 서비스를 제공하고, 청주공항의 중부권 거점공항 위상을 공고히 하겠다"고 강조했다.

한편, 청주공항은 2025년 기준 10개국 36개 노선(정기 23개·부정기 13개)을 운항 중이며, 2026년 1~2월 이용객 수는 전년 대비 45.9% 증가한 91만7318명을 기록했다.

지방공항 중 전국 4위의 실적이며 국제선 이용객은 62.8% 증가하며 빠른 성장세를 이어가고 있다.

baek3413@newspim.com