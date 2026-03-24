전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.24 (화)
KYD 디데이
정치 청와대·감사원

속보

더보기

李대통령, 대형 베이커리 카페 가업승계 '꼼수 감세' 전면 재검토 지시

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

강유정 "부동산 보유세, 가장 최종적으로 검토"

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령은 24일 가업 상속 공제가 대형 베이커리 카페 등 '꼼수 감세'로 악용되지 않도록 관련 제도를 전면 재검토할 것을 국세청에 지시했다.

강유정 청와대 대변인은 이날 청와대 춘추관에서 브리핑을 갖고 이 대통령이 11회 국무회의를 주재하면서 이같이 주문했다고 밝혔다. 

이재명 대통령이 24일 청와대 본관에서 11회 국무회의를 주재하며 발언하고 있다. [사진=청와대]

◆우후죽순 대형 베이커리 카페 손보기…가업상속공제 개편 지시

강 대변인은 "비공개 회의에서 이 대통령은 일부 대형 베이커리가 부동산 상속 과정에서 꼼수 감세를 받고 있다는 문제를 재차 짚으며 가업 상속에 따른 상속세 인하의 타당성에 대해 임광현 국세청장에게 질의했다"면서 "관련 제도의 전면 개정과 제도 보완의 필요성을 검토 후 보고하라고 주문했다"고 설명했다.

이 대통령은 먼저 임 청장에게 가업 상속의 세금 혜택을 질문한 뒤 기준에 의문을 표했다고 강 대변인은 전했다.

강 대변인은 "이 대통령은 가업 상속의 기준이 10년 정도라면, 10년이 가업이라고 할 수 있는 게 맞느냐"며 "가업은 그래도 20~30년 정도 일종의 장인이라고 할 수 있거나 명맥이 끊기지 않도록 해야 하는 정도의 사업을 가업이라고 할 수 있는 것 아니냐"고 기준을 물었다고 설명했다.

강 대변인은 "약간 꼼수로 세금을 줄이려는 차원에서 가업 승계가 잘못 활용되고 있는 것은 아닌지 지적하면서 일례로 일부 대형 베이커리의 가업 상속을 얘기한 것"이라고 부연했다.

한성숙 중소벤처기업부 장관은 회의에서 가업 상속과 기업 상속을 비교해 제도를 보완할 것을 제안하기도 했다. 국세청은 가업 상속 공제를 점검한 뒤 개선 방안을 보고하기로 했다.

이재명 대통령이 24일 청와대 본관에서 11회 국무회의를 주재하며 발언하고 있다. [사진=청와대]

◆부동산 규제는 철저히…보유세는 최후의 수단 재확인 

이 대통령은 부동산 세제를 포함한 규제 방안을 철저히 준비할 것을 주문했다. 다만 청와대는 부동산 보유세 카드는 아직 검토하지 않고 있다는 입장을 다시 한 번 확인했다.

이 대통령은 "부동산 투기를 방치하면 나라가 망한다"며 "각 부처·청은 세제든, 금융이든, 규제든 엄정하고 촘촘하게 0.1%의 물 샐 틈도 없이 철저히 준비해달라"고 주문했다.

특히 이 대통령은 "부동산 관련 설왕설래가 많은데 여전히 '부동산 불패' '정부가 어떻게 시장을 이기냐' 이런 생각을 하는 사람이 있는 것 같다"며 "욕망에 따른 저항은 불가피하겠지만 그것을 이겨내지 못하면 정부의 미래도 없고 나라의 미래도 없다"고 단언했다.

이 대통령은 "부동산 값이 비싸지니 물가를 올리는 원인이 된다. 생산비가 올라가니 경쟁에서 뒤지는 악순환이 계속되는 것은 최악의 문제점"이라며 "부동산 투기를 근절할 제도 자체를 철저히 설계하고 제재 권한을 가진 각 부처·청은 조사와 제재 준비도 철저히 해달라"고 지시했다.

이재명 대통령이 24일 청와대 본관에서 11회 국무회의를 주재하며 발언하고 있다. [사진=청와대]

◆이성훈 국토비서관 다주택 매물로…강대변인 매각 완료 

앞서 이 대통령은 다주택자와 초고가 주택 보유자를 부동산 정책 과정에서 배제하도록 했다. 

청와대 관계자는 "이번 주나 가까운 시일 내, 어느 부처의 어느 직급까지를 부동산 정책 관여자로 볼 것인지, 또 다주택을 매물로만 내놔도 되는지, 매도까지 해야 하는지, 처분 계획서나 처분 이행서를 내면 되는지의 나름 기준과 대상을 정할 것 같다"며 "기준과 대상을 마련 중"이라고 밝혔다. 

청와대 참모진 중 부동산 정책 관여자인 이성훈 청와대 국토교통비서관은 보유 중인 다주택을 매물로 내놓은 것으로 알려졌다. 강 대변인은 비거주 중인 경기도 용인시 아파트의 매각을 완료한 것으로 확인됐다.

the13ook@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
5월 1일 '노동절' 법정 공휴일 된다 [서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 공무원과 택배 기사 등에게는 휴일이 아니었던 5월 1일 노동절이 법정 공휴일이 된다. 국회 행정안전위원회는 24일 법안소위원회를 열고 노동절을 법정 공휴일로 지정하는 공휴일법 개정안을 통과시켰다. '공무원도 노동자다! 5.1. 노동절 휴무 보장하라'는 현수막이 정부세종청사 앞에 걸려있다. [사진=뉴스핌 DB] 윤건영 더불어민주당 의원(행안위 법안1소위원장)은 이날 페이스북에 "드디어 반쪽짜리 노동절이 온전한 노동절이 됐다"며 "아직 본회의 등이 남아 있지만, 올해부터 5월 1일 노동절에 모든 일하는 사람들이 제대로 쉴 수 있게 되는 데 큰 걸음을 내디뎠다"고 전했다. 윤 의원은 "관련 법을 심사하는 행안위 법안1소위 위원장으로 그간 엄청나게 많은 문자 메시지 등을 받았다. 야당이 선뜻 법안 처리에 동의해 주지 않아 목소리를 높이는 일도 있었다"며 "쉽지 않은 과정이었기에, 개인적으로도 오늘 법안 처리가 더욱 뜻깊다. 일하는 사람이 제대로 대접받는 세상이 되도록 더욱 노력하겠다"고 말했다. 노동절은 지난 1994년에 유급휴일로 법제화됐지만 법정 공휴일은 아니어서 실제 법적으로 쉴 수 있는 것은 '근로기준법상 근로자'로 한정됐다. 이에 대표적으로 공무원 등에게는 휴일이 아니었다. 이번 공휴일법 개정안이 국회 본회의 문턱을 넘으면 올해 5월 1일 노동절부터 법상 근로자 여부와 무관하게 모든 국민이 휴일로 보낼 수 있게 된다. kimsh@newspim.com 2026-03-24 14:11
사진
뉴스핌 4월 9일 '서울이코노믹포럼' [서울=뉴스핌] 김범주 기자 = 종합뉴스통신사 뉴스핌이 오는 4월 9일 서울 여의도 페어몬트호텔 그랜드볼룸에서 '제14회 서울이코노믹포럼'을 개최한다. 이번 포럼은 '이재명 정부, AI 시대 신성장 동력 빌드업을 위한 제언'을 주제로, AI(인공지능), 정치 정쟁 해소, 주거복지, 지방경제 등 각 분야에서 전문가로 인정받는 여야 정치인들이 참여해 한국 경제의 새로운 성장 전략을 논의한다. 행사는 오전 9시 개회식을 시작으로 총 5개 세션 토론과 강연으로 진행된다. 포럼에서는 인공지능(AI) 시대의 국가 전략과 정치·사회 구조 개혁 방향을 폭넓게 논의될 예정이다. 첫 번째 세션에서는 'AI 혁명 도래, 교육과 사회는 뭘 준비해야 하나'를 주제로 토론이 열린다. 이준석 개혁신당 대표와 차지호 더불어민주당 의원이 토론자로 참여하며 윤동열 건국대 경영학과 교수가 사회를 맡는다. AI 기술 확산이 노동시장과 교육 시스템에 미치는 영향을 진단하고 인재 양성 전략과 사회 제도 개편 방향을 모색할 예정이다. 두 번째 세션에서는 '정치 정쟁에서 실용으로 대전환'을 주제로 여야 정치권 인사들이 토론에 나선다. 한병도 더불어민주당 원내대표, 송언석 국민의힘 원내대표, 서왕진 조국혁신당 원내대표, 천하람 개혁신당 원내대표가 참여한다. 윤종빈 한국정치학회장이 사회자로 나선다.  해당 세션에서는 정치 양극화와 정쟁 중심 정치 구조를 넘어 경제 성장과 민생 문제 해결을 위한 정치 시스템의 전환 방향이 논의될 전망이다. 세 번째 세션에서는 '주거 복지는 저출산 극복의 필수품…여야 합의로 중장기 플랜 만든다'를 주제로 토론이 진행된다. 염태영 더불어민주당 의원과 송석준 국민의힘 의원이 참여하며 이창무 한양대 도시공학과 교수가 사회를 맡는다. 주거 안정 정책이 출산율과 인구 구조에 미치는 영향을 중심으로 장기적인 주거 정책 방향과 정치권 합의 가능성이 논의될 예정이다. 네 번째 세션에서는 '지방경제 살려 한국의 잠재성장률을 키우자' 주제로 지역균형 발전과 산업 전략을 다룬다. 복기왕 더불어민주당 의원과 이종배 국민의힘 의원이 토론에 참여하며 채지민 성신여대 지리학과 교수가 사회와 주제 발표를 맡는다. 해당 세션에서는 신내생적 산업 전략과 창업 생태계 구축을 중심으로 지방경제의 새로운 성장 모델을 제시할 예정이다. 마지막 다섯 번째 세션에서는 '100년 만에 다시 엄습하는 파시즘'을 주제로 홍성국 더불어민주당 국가경제자문회의 의장이 강연을 진행한다. 홍 의장은 글로벌 정치경제 질서 변화와 민주주의 위기, 극단주의 정치 확산이 경제와 사회 구조에 미치는 영향을 진단할 예정이다. 포럼은 뉴스핌TV 유튜브 채널을 통해 생중계될 예정이다. 뉴스핌은 포럼 참가자에게 소정의 기념품을 제공한다. wideopen@newspim.com 2026-03-23 11:02

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동