코넥스협회·한국M&A거래소, M&A·투자유치 지원 맞손

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 코넥스협회는 24일 한국M&A거래소와 업무협약(MOU)을 체결하고 회원사의 인수합병(M&A)·가업승계·투자유치 지원에 나선다고 밝혔다.
이번 협약에 따라 양 기관은 코넥스 회원사의 ▲M&A ▲가업승계 ▲투자유치 등 주요 비즈니스 수요에 대해 발굴부터 매칭, 거래 성사까지 전 과정에 걸쳐 지원 및 협력을 추진한다.
황창순 코넥스협회장은 "한국M&A거래소와의 협력을 통해 M&A, 투자유치 등 다양한 성장 기회를 보다 효과적으로 확보할 수 있도록 지원하고, 비즈니스 매칭을 기반으로 한 협력 생태계 조성을 통해 코넥스 시장과 회원사의 지속 가능한 성장 기반을 강화해 나가겠다"고 말했다.
이창헌 한국M&A거래소 회장은 "양 기관이 보유한 전문성과 네트워크를 결합해 기업별 상황에 최적화된 M&A 및 투자 솔루션을 제공하고, 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 지원하겠다"며 "코넥스 회원사의 성장과 코넥스 시장 경쟁력 강화를 뒷받침하겠다"고 밝혔다.
한국M&A거래소는 2006년 설립된 중소·중견기업 대상 M&A 전문 중개기관으로, 100% 내부 매칭 시스템을 운영하고 있다.
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