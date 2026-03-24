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토스뱅크 '엔화 사고' 원인...환율 단위 '100엔·1엔'도 구분 못해

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"인터넷은행 전산 등 전반적 체계 대책 마련해야"

[서울=뉴스핌] 박가연 인턴기자 = 토스뱅크에서 100엔당 환율이 실제의 절반 수준으로 적용됐던 전산 사고는 단순 계산 오류를 넘어 내부통제와 이상거래 탐지 시스템(FDS)까지 작동하지 않은 것으로 드러났다. 인터넷은행 전반의 시스템 신뢰성에 대한 우려가 커지고 있다.

24일 국회 정무위원회 소속 이인영 더불어민주당 의원이 금융감독원으로부터 제출받은 자료에 따르면 지난 10일 오후 7시 29분부터 약 7분간 토스뱅크 애플리케이션 환전 서비스에서 100엔당 환율이 472원대로 적용됐다. 같은 시각 외환시장에서 엔화 환율은 930원대 수준이었다. 이 기간 동안 발생한 비정상 환전 거래는 총 5만287건, 관련 고객은 4만3081명, 거래 금액은 약 283억8000만원에 달했다.

사고는 환율 산출 과정에서의 기본적인 단위 변환 오류에서 비롯됐다. 토스뱅크는 외부 기관 두 곳으로부터 환율 데이터를 받아 평균값을 산출하는 구조를 사용해 왔다. 이 과정에서 한 기관은 '100엔당 933.3원', 다른 기관은 '1엔당 9.333원' 방식으로 데이터를 제공했으며, 후자의 경우 100을 곱해주는 보정 작업이 필요하다. 그러나 해당 보정 로직에 오류가 발생하면서 시스템은 '933.3원'과 '9.333원'을 단순 평균한 472원대를 최종 환율로 고시했다. 

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 2021.10.05 mironj19@newspim.com

문제는 이 같은 비정상 가격이 그대로 거래로 이어졌다는 점이다. 시중은행의 경우 환율이 직전 대비 일정 범위를 벗어나면 시스템상 자동 경고와 함께 거래가 일시 차단되고, 담당자가 재확인하는 절차를 거친다. 반면 토스뱅크는 이 같은 통제 장치가 작동하지 않아 오류 환율이 그대로 적용됐다.

이상거래 탐지 시스템(FDS) 역시 사실상 무력화된 상태였다. 토스뱅크는 변동성이 큰 일부 통화에 대해서만 FDS를 적용하고 엔화는 안정 통화로 분류해 별도의 통제 기준을 두지 않았다. 결과적으로 환율 산출 오류와 내부 검증, 이상거래 탐지 기능이 모두 작동하지 않으면서 사고가 확대된 것으로 분석된다.

사고 이후 토스뱅크는 피해 고객 약 4만명에게 1인당 1만원의 보상안을 제시했지만 시스템 신뢰성에 대한 우려는 쉽게 가라앉지 않는 분위기다. 특히 인터넷은행 전반의 전산 안정성 문제로 논란이 확산되는 양상이다. 국회 정무위원회 소속 이양수 국민의힘 의원이 금융감독원으로부터 제출받은 자료에 따르면 2021년부터 올해 2월까지 인터넷은행 3사의 전산 사고는 총 163건으로 집계됐으며 이 중 토스뱅크가 64건으로 가장 많았다. 실제 금전 피해 규모 역시 3사 중 최대 수준이다.

금융당국은 제재 검토에 착수했다. 금감원 IT검사국은 지난 17일 현장 점검을 마무리하고 제재 수위를 검토 중이다. 이세훈 금감원 수석부원장은 최근 기자간담회에서 "기본적인 IT 투자와 관리만 충실했어도 예방 가능했던 사고에는 확실한 금전적 페널티를 부과하겠다"고 밝혔다.

이번 사고를 계기로 인터넷은행의 빠른 성장 이면에 가려져 있던 내부통제와 시스템 안정성 문제가 수면 위로 떠올랐다는 지적이 나온다. 금융권에서는 플랫폼 중심의 혁신 경쟁 속에서 기본적인 리스크 관리 체계가 뒷받침되지 않을 경우 유사 사고가 반복될 수 있다는 우려도 제기된다.

 

이양수 의원은 "최근 잇따른 전산 사고로 금융 소비자들의 불안이 커지고 있다"며 "금융당국은 인터넷은행의 전산 운용 등 전반적인 체계에 대한 대책을 마련해야 한다"고 강조했다. 

eoyn2@newspim.com

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李지지율 TK서 4.8%p나 올라 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 지지율이 3주 연속 상승하며 62.2%를 기록했다는 여론조사 결과가 23일 나왔다. 리얼미터가 이날 공개한 3월3주차 주간집계 결과를 보면 이 대통령의 국정 수행 긍정평가는 지난주보다 1.9%포인트(p) 오른 62.2%로 조사됐다. 중동 상황 여파로 인한 국가적 위기 상황에서 이 대통령의 발 빠른 대응이 지지율을 견인한 것으로 해석된다. 3월 3주차 대통령 국정 수행 평가 [그래프=리얼미터] 부정 평가는 32.5%로 2.5%p 하락했다. '잘 모르겠다'는 응답은 5.3%였다. 리얼미터는 "중동 사태에 대한 전쟁 추경(추가경정예산) 편성, 석유 최고가격제, 차량 5부제 검토 등 선제적 민생 대응이 위기 관리 능력으로 긍정 평가를 받은 결과로 보인다"고 분석했다. 권역별로 보면 대구·경북이 46.6%로 4.8%p 상승하며 가장 큰 폭으로 올랐다. 이어 광주·전라가 88.6%로 4.5%p 상승했고, 대전·세종·충청 68.8%로 4.3%p 올랐다. 반면 서울은 55.1%로 4.7%p 내렸다.  3월 3주차 정당 지지도 [그래프=리얼미터] 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 53.0%로 2주째 50%대를 유지했다. 상승세는 3주째 이어지고 있다. 반면 국민의힘은 3주 연속 하락하며 28.1%로 집계됐다. 국민의힘 지지율이 20%대로 내려앉은 것은 지난해 7월 5주차(27.2%) 이후 7개월 만이다. 이어 개혁신당이 1.2%p 오른 4.0%, 조국혁신당은 0.4%p 오른 3.0%, 진보당은 0.6%p 내린 0.8%였다. 무당층은 0.1%p 증가한 9.1%다. 리얼미터는 이 대통령의 지지율 상승 영향으로 민주당이 동반 상승했다고 진단했다. 이와 함께 국민의힘의 공천 갈등으로 인한 반사이익 효과도 있다고 짚었다.  여론조사는 에너지경제신문 의뢰로 진행됐으며, 대통령 국정 수행 평가는 16~20일 동안 전국 18세 이상 유권자 2513명을 대상으로 실시했다. 응답률은 5.9%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2%p다. 정당 지지도 조사는 19~20일 동안 유권자 1005명을 대상으로 했다. 응답률 5.3%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 두 조사 모두 무선(100%) 자동응답 방식으로 진행됐다.  자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. the13ook@newspim.com 2026-03-23 08:45

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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