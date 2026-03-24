전주시, 생활민원기동처리반 운영 성과 '가시화'

포트홀 선제 대응 통한 민원 감소 효과 확인

버스승강장 관리 개선 등 현장 중심 행정 강화

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시 생활민원기동처리반이 현장 대응을 강화하며 시민 불편 해소 성과를 내고 있다.

전주시는 기동처리반 운영 50일간 실적을 분석한 결과 약 1000건의 현장 민원을 발굴·처리하며 예방 중심 행정 성과를 거둔 것으로 나타났다고 24일 밝혔다.

전주시 기동처리반 성과 브리핑[사진=전주시] 2026.03.24 lbs0964@newspim.com

대표적인 성과는 도로 안전을 위협하는 포트홀에 대한 선제 대응이다.

기동처리반은 해빙기 포트홀 급증 시기를 고려해 지난달 9일부터 20일까지 주요 도로를 집중 점검해 281건을 발견했으며, 이 중 264건(94%)을 즉시 보수했다. 나머지 구간도 재포장 대상으로 정비를 진행 중이다.

이 같은 사전 조치는 민원 감소로 이어졌다. 국민신문고 포트홀 민원은 지난해 2월 766건에서 올해 2월 505건으로 약 34.1% 줄었다. 이는 현장 점검을 통한 예방 행정의 성과로 평가된다.

기동처리반은 버스 승강장 관리 개선에도 나섰다. 지난달 3일부터 6일까지 96개 승강장을 점검한 결과 월 1회 청소로는 위생 유지에 한계가 있는 것으로 나타났다.

이에 이용객이 많은 승강장은 청소 주기를 월 4회로 확대하고 공공근로 인력을 활용한 상시 관리 체계 구축을 제안했으며 해당 방안은 즉시 반영돼 시행 중이다.

이외에도 싱크홀 징후와 가로등 기울어짐 등 안전 위험 요소를 사전에 점검하고 외곽 지역 환경 정비와 합동 도로 청소를 추진하는 등 도시 환경 개선에도 역할을 확대하고 있다.

시는 기동처리반이 단순 민원 처리 수준을 넘어 현장 문제를 정책으로 연결하는 역할까지 수행할 것으로 기대하고 있다.

최현창 기획조정실장은 "공무원이 먼저 현장을 찾아 해결책을 제시하는 것이 핵심"이라며 "시민 생활과 직결된 분야를 지속 발굴해 불편 해소에 힘쓰겠다"고 말했다.

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