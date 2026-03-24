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대우건설 오너3세, 글로벌 현장서 경영수업…장남에 장녀도 미주 법인 합류

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장남 정정길 상무 이어 장녀도 해외 사업 전진 배치…북미 시장 공략 박차
정원주 회장 방미 일정 동행하며 현지 네트워크 구축
쿠슈너 컴퍼니 등 유력 디벨로퍼와 협업 통해 해외 부동산 개발 역량 강화

[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 정원주 대우건설 회장의 장녀 정서윤 씨가 이달 말 대우건설 미국 법인에 합류한다. 앞서 장남 정정길 상무가 해외사업단에 합류해 북미 사업을 담당하고 있는 가운데, 장녀까지 미주 지역에 배치되면서 오너 3세의 해외 경영 참여가 확대되는 모습이다.

특히 회사의 핵심 성장축으로 꼽히는 해외 부동산 개발 사업에 오너 일가가 직접 관여하며 힘을 싣고 있다는 분석이 나온다.

◆ 장남 정정길 상무 이어 장녀도 해외 사업 전진 배치…북미 시장 공략 박차

정원주 대우건설 회장(왼쪽 세 번째)이 지난 18일 에드워드 민스코프 이제이엠이 회장(오른쪽 두 번째) 등과 만나 맨해튼 및 인근 지역 개발사업 협력 방안을 논의했다. 사진은 왼쪽부터 제프리 슈스먼 이제이엠이 임대 및 자산운영 총괄 부사장, 전유훈 한강에셋자산운용 부회장, 정원주 회장, 에드워드 민스코프 회장, 정서윤 양, 조셉 멩 이제이엠이 개발 및 투자 담당 부사장. [사진=대우건설]

24일 건설업계에 따르면 정원주 대우건설 회장의 장녀 정서윤 씨는 이달 말 대우건설 미국 법인에 정식 입사할 예정이다. 국내 대학 졸업 후 1~2년가량 지난 정 씨는 이번 미주 법인 합류가 첫 직장 생활인 것으로 전해졌다.

정 씨는 앞서 정 회장이 지난 12일부터 18일까지 미국 뉴욕과 뉴저지를 방문해 현지 주요 개발사 및 정계 인사들과 협력 방안을 논의하는 출장 일정에도 동행했다. 이 기간 글로벌 디벨로퍼 및 파트너들과의 미팅에 참석하며 북미 시장에 대한 이해도를 높이고 현지 네트워크 구축에 나선 것으로 알려졌다.

이로써 대우건설 해외 사업 부문에는 1998년생 장남 정정길 상무에 이어 장녀까지 오너 3세가 포진하게 됐다. 정 상무는 2022년 입사 후 2년도 채 되지 않은 2023년 말 해외사업단 상무로 승진하며 해외 사업을 주도하고 있다. 그는 미국 시카고와 뉴욕 등을 방문해 현지 시행사 및 개발사와 접촉하며 미주 지역 내 사업 기반 확대에 주력해왔다.

정 상무가 몸담고 있는 해외사업단은 중흥건설그룹 내에서 정원주 회장이 직접 챙길 만큼 가장 공을 들이는 핵심 조직으로 평가받는다. 지난 2022년 전략기획본부 산하에 신설된 이후 2023년에는 조직 수장의 직급이 상무에서 전무로 격상되고 최고경영자(CEO) 직속 부서로 개편되며 그룹 내 위상이 한층 높아졌다. 현재 해당 조직은 해외영업개발팀, 해외건축팀, 해외부동산개발팀, 해외인프라개발팀 등 총 4개 팀으로 구성돼 대우건설의 글로벌 사업 전반을 진두지휘하고 있다.

이러한 핵심 부서에서 정 상무는 사내 최고 해외통으로 꼽히는 임원들과 호흡을 맞추며 글로벌 경영 보폭을 넓히고 있다. 현재 해외사업단장을 맡고 있는 한승 전무는 신사업추진실장과 전략기획본부 투자전략실장 등을 거친 인물로, 정 상무의 주요 측근으로 분류된다.

◆ 쿠슈너 컴퍼니 등 유력 디벨로퍼와 협업 통해 해외 부동산 개발 역량 강화

대우건설이 오너가 자제들을 연이어 북미 시장에 투입하는 것은 미국 시장, 특히 주거용 부동산 개발을 회사의 중추 사업으로 키우겠다는 강력한 의지로 풀이된다. 현재 대우건설은 부진을 겪고 있는 미국 상업용 오피스 시장 대신 뉴욕과 뉴저지 지역의 주거(레지던스, 주택) 시장을 중심으로 사업 기회를 모색 중이다.

실제로 이번 정 회장의 방미 일정에서도 트럼프 전 대통령의 사위인 제러드 쿠슈너 가문의 디벨로퍼 '쿠슈너 컴퍼니'를 비롯해 '톨 브러더스 시티 리빙' 등 현지 유력 개발사들과 주거 개발사업 공동 투자 가능성을 심도 있게 논의했다. 대우건설은 이들 현지 파트너사의 정보력과 자금 조달 능력을 바탕으로 단순 투자자를 넘어 직접 개발사업자이자 시공사로서 뉴욕 메트로폴리탄 지역에 중장기적인 개발 플랫폼을 구축한다는 구상이다.

정원주 대우건설 회장(오른쪽 두 번째)이 지난 16일 니콜 쿠슈너 마이어 쿠슈너 컴퍼니 대표(왼쪽 세 번째) 등을 만나 공동 투자 및 주거개발사업 협력 가능성을 논의했다. 사진은 왼쪽부터 한승 대우건설 해외사업단장, 정서윤 양, 니콜 쿠슈너 마이어 대표, 정원주 회장, 닉 마키 쿠슈너 컴퍼니 최고투자책임자. [사진=대우건설]

정 회장의 방미 일정에서 만난 니콜 쿠슈너 마이어 쿠슈너 컴퍼니 대표는 앞서 지난해 11월 한국부동산개발협회(KODA) 창립 20주년 글로벌 콘퍼런스에 참석했다. 다세대 임대주택 플랫폼 전략을 주제로 한 발표에서 그는 "미국 내 450만가구의 주택이 부족한 상황에서 다세대 임대주택은 안정적인 현금 흐름과 인플레이션 헤지가 가능한 매력적인 자산"이라고 설명한 바 있다.

대우건설은 쿠슈너 컴퍼니와의 협업을 통해 해외 디벨로퍼로서의 노하우를 습득해 진출할 가능성이 높아졌다. 이런 상황에서 오너가 장녀의 북미 법인 활동은 향후 대우건설의 역점 사업을 통해 3세 경영을 본격화하기 위한 발판이라는 평가다.

다만 대우건설 관계자는 "정 씨가 당장 전면에 나서기보다는 미국 지사에서 현업 실무를 익히며 중장기적인 관점에서 업무 역량을 키워나갈 단계"라고 설명했다. 

dosong@newspim.com

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李지지율 TK서 4.8%p나 올라 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 지지율이 3주 연속 상승하며 62.2%를 기록했다는 여론조사 결과가 23일 나왔다. 리얼미터가 이날 공개한 3월3주차 주간집계 결과를 보면 이 대통령의 국정 수행 긍정평가는 지난주보다 1.9%포인트(p) 오른 62.2%로 조사됐다. 중동 상황 여파로 인한 국가적 위기 상황에서 이 대통령의 발 빠른 대응이 지지율을 견인한 것으로 해석된다. 3월 3주차 대통령 국정 수행 평가 [그래프=리얼미터] 부정 평가는 32.5%로 2.5%p 하락했다. '잘 모르겠다'는 응답은 5.3%였다. 리얼미터는 "중동 사태에 대한 전쟁 추경(추가경정예산) 편성, 석유 최고가격제, 차량 5부제 검토 등 선제적 민생 대응이 위기 관리 능력으로 긍정 평가를 받은 결과로 보인다"고 분석했다. 권역별로 보면 대구·경북이 46.6%로 4.8%p 상승하며 가장 큰 폭으로 올랐다. 이어 광주·전라가 88.6%로 4.5%p 상승했고, 대전·세종·충청 68.8%로 4.3%p 올랐다. 반면 서울은 55.1%로 4.7%p 내렸다.  3월 3주차 정당 지지도 [그래프=리얼미터] 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 53.0%로 2주째 50%대를 유지했다. 상승세는 3주째 이어지고 있다. 반면 국민의힘은 3주 연속 하락하며 28.1%로 집계됐다. 국민의힘 지지율이 20%대로 내려앉은 것은 지난해 7월 5주차(27.2%) 이후 7개월 만이다. 이어 개혁신당이 1.2%p 오른 4.0%, 조국혁신당은 0.4%p 오른 3.0%, 진보당은 0.6%p 내린 0.8%였다. 무당층은 0.1%p 증가한 9.1%다. 리얼미터는 이 대통령의 지지율 상승 영향으로 민주당이 동반 상승했다고 진단했다. 이와 함께 국민의힘의 공천 갈등으로 인한 반사이익 효과도 있다고 짚었다.  여론조사는 에너지경제신문 의뢰로 진행됐으며, 대통령 국정 수행 평가는 16~20일 동안 전국 18세 이상 유권자 2513명을 대상으로 실시했다. 응답률은 5.9%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2%p다. 정당 지지도 조사는 19~20일 동안 유권자 1005명을 대상으로 했다. 응답률 5.3%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 두 조사 모두 무선(100%) 자동응답 방식으로 진행됐다.  자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. the13ook@newspim.com 2026-03-23 08:45

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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