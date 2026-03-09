대우건설, 스마트 건설기술 Q-BOX 2026년 신규 현장 전면 도입

클라우드 및 스마트 기기 기반 통합 품질관리 솔루션

적용 문서 작업 시간 90% 이상 단축 및 종이 사용량 절감

[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 대우건설은 국가 연구개발 과제인 스마트 건설기술 개발사업을 통해 독자 개발한 범용 디지털 전환(DX) 솔루션 Q-BOX를 2026년부터 신규 건설 현장에 전면 도입할 계획이라고 9일 밝혔다.

Q-BOX는 클라우드 및 스마트 기기 기반의 통합 품질관리 솔루션으로 현장 품질관리 업무의 디지털 전환을 목표로 업무 효율과 생산성을 높이기 위해 개발됐다. 2024년 개발이 완료돼 2025년 국내 6개 건설 현장에서 성공적으로 실증을 마쳤다. 이후 현재까지 24개 건설 현장에 적용돼 활용되고 있다.

Q-BOX 3D 디지털 캐비넷 시연 모습 [사진=대우건설]

대우건설은 Q-BOX 전면 도입을 통해 현장 품질 업무 시간 단축과 비용 절감 효과를 기대하고 있다. 실제로 2025년 실시된 실증 시험 결과 문서 작업 시간이 90% 이상 단축된 것으로 나타났다. 모바일 앱과 태블릿 PC를 활용해 언제 어디서든 데이터를 입력할 수 있으며 비대면 전자결재도 가능해졌다. 이를 통해 업무 효율성 및 품질관리 능력 향상은 물론 직접적인 인건비 절감도 예상된다.

대우건설은 지난 2024년 스마트 건설기술 개발사업의 일환으로 현장 품질관리 통합 솔루션 Q-BOX를 개발했다. 이 과정에서 각종 문서 간 양식 호환을 위한 현장 양식 자동 매핑 기술(특허), 건설공사 안전관리 종합정보망(CSI) 품질시험 자동 등록 기술, 메타버스 기반의 3D 디지털 캐비닛(특허) 등을 동시에 개발해 적용했다.

현장 양식 자동 매핑 기술은 문서 호환 솔루션으로 현장 특성에 따라 제각각인 시험성적서 문서 양식을 데이터베이스 업로드 시 별도의 수정 없이 그대로 사용할 수 있도록 돕는다. 각종 문서 간 양식 호환 문제를 해결해 비표준화된 엑셀 양식의 반복적인 수작업과 이중 작성 등의 문제를 극복했다.

또한 CSI 작성을 위한 품질시험 자동 등록 기술을 개발했다. 건설 현장에서 생산된 품질 데이터가 국토교통부 운영 시스템인 CSI에 자동으로 등록됨으로써 별도의 추가 입력 과정을 생략하고 품질시험 결과 입력 누락 및 실수도 방지할 수 있게 됐다.

아울러 오프라인 캐비닛을 직관적으로 연상시키는 3D 디지털 캐비닛 기술을 메타버스로 구현해 사용자 편의성을 높였다. 파편화된 데이터의 체계적인 보관은 물론 서류 누락과 분실 위험을 원천적으로 차단한다.

대우건설은 2025년 양평~이천 고속도로사업단 4개 현장, 백운호수푸르지오, 영통푸르지오 등 총 6개 현장에 Q-BOX를 시범 도입했다. 분석 결과 당초 목표였던 문서 작업 시간 80% 단축을 뛰어넘는 92.3%의 업무 효율성을 보였다. 기존 10시간이 필요했던 작업을 1시간이면 처리할 수 있게 된 것이다.

신규 기술 도입 기준이 높은 공공분야에서도 Q-BOX의 사용 가능성과 유용성이 검증됐다. 한국도로공사 양평~이천 고속도로 건설사업단 4개 공구 현장에서 1년 이상 안정적으로 운영됐으며 2026년 2월 한국도로공사로부터 중소기업 기술마켓 우수 기술로 공식 인증을 획득했다.

일선 현장의 반응도 긍정적이다. 정보기술수용모형(TAM) 평가 결과 업무 효율성을 의미하는 유용성 항목에서 가장 높은 점수를 기록했으며 사용자 설문에서도 5점 만점에 3.71점을 획득했다. 불필요한 야간 서류 작업이 사라지고 비대면 결재가 정착되면서 업무 효율과 편의가 높아진 덕분이다.

Q-BOX 도입으로 현장에서 사용하는 종이 사용량도 약 90% 줄어들 전망이다. 시험 도입 현장 한 곳에서만 연간 5만7000장 이상의 A4 용지를 절감하는 성과를 거뒀다.

대우건설 관계자는 "Q-BOX는 단순한 솔루션 도입을 넘어 방대한 문서에 갇혀 있던 건설 현장 문화를 혁신하는 핵심 기술"이라며 "2026년 신규 현장 전면 도입을 시작으로 모든 현장에 확대 적용해 디지털 전환을 선도하는 스마트 건설 리더로 자리매김할 것"이라고 말했다.

dosong@newspim.com