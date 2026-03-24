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셀트리온, 올해 영입이익 목표 1.8조 제시…현금배당 확대 약속

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24일 정기주총 개최, 주주들 주가 부진 지적
서정진 회장, 공장 추락사 책임 의지 표명

[인=뉴스핌] 김신영 기자 = 서정진 셀트리온그룹 회장이 올해 영업이익 목표를 1조8000억으로 제시하며 실적 성장에 대한 자신감을 드러냈다. 분기 별로 1000억원씩 이익이 확대될 것으로 내다봤다.

서 회장은 24일 인천 송도컨벤시아에서 열린 정기주주총회에서 "올해 1분기 영업이익은 3000억원을 넘기고, 2분기 4000억원, 3분기 5000억원, 4분기에는 6000억원을 넘어갈 것"이라고 밝혔다. 분기별 영업이익 목표를 공개적으로 제시한 것은 이례적이다.

35기 셀트리온 정기주주총회 현장 [사진=셀트리온]

서 회장은 "해당 목표치는 제가 우리 직원들과 목표로 가져가는 수치로 변수는 있을 것"이라면서도 "환율이라는 변수는 유리하게 갈 것 같다"고 말했다. 이어 "시장에서 우리보다 낮은 가격대로 들어오는 경쟁사가 얼마냐 있느냐가 또 하나의 변수이지만, 런칭 타이밍은 예측이 가능하다"고 설명했다.

특히 서 회장은 이날 발언이 단순한 립서비스가 아님을 강조했다. 그는 "말로 때우려고 이 자리에 나온 것이 아니다"라며 "오늘 아침 이사회에서 제가 직접 주총 사회를 맡겠다고 결의하면서까지 나왔다"고 말했다. 이어 "이런 얘기(분기별 영업이익 목표)를 하면 거래소와 불편해질 수 있지만 답답해하는 주주들을 위해 밝히는 것"이라고 덧붙였다.

서 회장은 올해 영업이익률이 작년보다 나을 것이라고 밝히며, 세후 이익의 3분의 1은 주주들에게 돌려주겠다고 약속했다. 그는 "올해는 자사주 소각보다는 세후 전체 이익의 3분의 1을 현금배당하기로 결정했다"며 "내년에는 분기 배당으로 방식 또한 바꾸겠다"고 말했다.

서 회장은 내년 4세대 비만치료제의 임상 1상 진입 계획을 발표하기도 했다. 지난해 5월 전임상을 개시했으며, 연내 결과를 도출할 계획이다.

그는 "현재 4세대 비만치료제 후보물질 3개 가지고 있고 그 중 첫 번째 임상을 시도하려고 한다"며 "4세대 물질 중에는 셀트리온이 개발에 앞서가고 있다"고 말했다. 이어 "4세대의 특징은 근손실이 가장 적으면서도 효능이 일정하게 나오는 것"이라며 "전임상 데이터 결과가 나와봐야 알지만 흥미로울 것"이라고 자신했다.

이날 주총 안견 의결 이후 진행된 주주 질의응답 시간에는 지난해에 이어 셀트리온이 미국에 출시한 신약 '짐펜트라'(램시마SC)의 성과와 주가 부진을 지적하는 지적이 이어졌다.

한 주주는 "서 회장님이 짐펜트라 매출을 보수적으로 7000억원 예상한다고 했다가, 3500억원으로 깍더니 작년 매출 1000억원 넘는 수준으로 끝났더라"며 "삼천당제약 같은 회사는 회사가 사업을 어떻게 하겠다라고 하면 주가가 움직이는데 셀트리온은 언제 20만원 중반이나 30만원까지 갈련지 모르겠다"고 지적했다.

이에 서 회장은 "미국 PBM이 약가의 50% 이상을 리베이트로 요구해 3대 PBM 중 한 곳에 등재하지 못했다"며 "또 미국 종합병원에서 정맥주사 놔주는데 비용을 200만원 받기 때문에 피하주사(SC)로 바꾸면 매출이 안 나오는 부분도 영향을 미치고 있다"고 토로했다.

이어 "시장 진입 속도가 늦어지고 있지만, 올해 매출 3500억원 달성은 무난히 가지 않을까 싶다"며 "미국에서 짐펜트라 가격이 유럽 램시마SC보다 월등히 높다보니 그렇다"고 설명했다.

한편, 주총에서는 1조7154억원 규모의 자사주 911만주를 소각하는 안건이 의결됐다. 이는 총 발행 주식의 약 4%에 해당한다. 소각 예정일은 4월 1일이며 변경상장 예정일은 13일이다. 보통주 1주당 750원의 현금배당을 결정, 2억 1861만주에 대한 약 1640억원 규모의 현금배당도 결정됐다. 

서 회장은 이날 지난 2015년 이후 10여년 만에 정기주총 의장으로 등장했다. 회사와 서 회장은 글로벌 정세가 복잡한 점을 고려해 그룹에 미칠 영향을 직접 설명하고자 의장으로 참여했다고 밝혔다. 일각에서는 지난 22일 송도 공장에서 발생한 추락사와 관련해 책임 의지를 내비치고자 의장으로 나섰다는 시각도 있다. 서 회장은 이에 대해 그룹의 최고책임경영자로서 사고에 대한 책임이 필요하다면 감당하겠다고 밝혔다. 

sykim@newspim.com

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뉴스핌 4월 9일 '서울이코노믹포럼' [서울=뉴스핌] 김범주 기자 = 종합뉴스통신사 뉴스핌이 오는 4월 9일 서울 여의도 페어몬트호텔 그랜드볼룸에서 '제14회 서울이코노믹포럼'을 개최한다. 이번 포럼은 '이재명 정부, AI 시대 신성장 동력 빌드업을 위한 제언'을 주제로, AI(인공지능), 정치 정쟁 해소, 주거복지, 지방경제 등 각 분야에서 전문가로 인정받는 여야 정치인들이 참여해 한국 경제의 새로운 성장 전략을 논의한다. 행사는 오전 9시 개회식을 시작으로 총 5개 세션 토론과 강연으로 진행된다. 포럼에서는 인공지능(AI) 시대의 국가 전략과 정치·사회 구조 개혁 방향을 폭넓게 논의될 예정이다. 첫 번째 세션에서는 'AI 혁명 도래, 교육과 사회는 뭘 준비해야 하나'를 주제로 토론이 열린다. 이준석 개혁신당 대표와 차지호 더불어민주당 의원이 토론자로 참여하며 윤동열 건국대 경영학과 교수가 사회를 맡는다. AI 기술 확산이 노동시장과 교육 시스템에 미치는 영향을 진단하고 인재 양성 전략과 사회 제도 개편 방향을 모색할 예정이다. 두 번째 세션에서는 '정치 정쟁에서 실용으로 대전환'을 주제로 여야 정치권 인사들이 토론에 나선다. 한병도 더불어민주당 원내대표, 송언석 국민의힘 원내대표, 서왕진 조국혁신당 원내대표, 천하람 개혁신당 원내대표가 참여한다. 윤종빈 한국정치학회장이 사회자로 나선다.  해당 세션에서는 정치 양극화와 정쟁 중심 정치 구조를 넘어 경제 성장과 민생 문제 해결을 위한 정치 시스템의 전환 방향이 논의될 전망이다. 세 번째 세션에서는 '주거 복지는 저출산 극복의 필수품…여야 합의로 중장기 플랜 만든다'를 주제로 토론이 진행된다. 염태영 더불어민주당 의원과 송석준 국민의힘 의원이 참여하며 이창무 한양대 도시공학과 교수가 사회를 맡는다. 주거 안정 정책이 출산율과 인구 구조에 미치는 영향을 중심으로 장기적인 주거 정책 방향과 정치권 합의 가능성이 논의될 예정이다. 네 번째 세션에서는 '지방경제 살려 한국의 잠재성장률을 키우자' 주제로 지역균형 발전과 산업 전략을 다룬다. 복기왕 더불어민주당 의원과 이종배 국민의힘 의원이 토론에 참여하며 채지민 성신여대 지리학과 교수가 사회와 주제 발표를 맡는다. 해당 세션에서는 신내생적 산업 전략과 창업 생태계 구축을 중심으로 지방경제의 새로운 성장 모델을 제시할 예정이다. 마지막 다섯 번째 세션에서는 '100년 만에 다시 엄습하는 파시즘'을 주제로 홍성국 더불어민주당 국가경제자문회의 의장이 강연을 진행한다. 홍 의장은 글로벌 정치경제 질서 변화와 민주주의 위기, 극단주의 정치 확산이 경제와 사회 구조에 미치는 영향을 진단할 예정이다. 포럼은 뉴스핌TV 유튜브 채널을 통해 생중계될 예정이다. 뉴스핌은 포럼 참가자에게 소정의 기념품을 제공한다. wideopen@newspim.com 2026-03-23 11:02
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李지지율 TK서 4.8%p나 올라 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 지지율이 3주 연속 상승하며 62.2%를 기록했다는 여론조사 결과가 23일 나왔다. 리얼미터가 이날 공개한 3월3주차 주간집계 결과를 보면 이 대통령의 국정 수행 긍정평가는 지난주보다 1.9%포인트(p) 오른 62.2%로 조사됐다. 중동 상황 여파로 인한 국가적 위기 상황에서 이 대통령의 발 빠른 대응이 지지율을 견인한 것으로 해석된다. 3월 3주차 대통령 국정 수행 평가 [그래프=리얼미터] 부정 평가는 32.5%로 2.5%p 하락했다. '잘 모르겠다'는 응답은 5.3%였다. 리얼미터는 "중동 사태에 대한 전쟁 추경(추가경정예산) 편성, 석유 최고가격제, 차량 5부제 검토 등 선제적 민생 대응이 위기 관리 능력으로 긍정 평가를 받은 결과로 보인다"고 분석했다. 권역별로 보면 대구·경북이 46.6%로 4.8%p 상승하며 가장 큰 폭으로 올랐다. 이어 광주·전라가 88.6%로 4.5%p 상승했고, 대전·세종·충청 68.8%로 4.3%p 올랐다. 반면 서울은 55.1%로 4.7%p 내렸다.  3월 3주차 정당 지지도 [그래프=리얼미터] 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 53.0%로 2주째 50%대를 유지했다. 상승세는 3주째 이어지고 있다. 반면 국민의힘은 3주 연속 하락하며 28.1%로 집계됐다. 국민의힘 지지율이 20%대로 내려앉은 것은 지난해 7월 5주차(27.2%) 이후 7개월 만이다. 이어 개혁신당이 1.2%p 오른 4.0%, 조국혁신당은 0.4%p 오른 3.0%, 진보당은 0.6%p 내린 0.8%였다. 무당층은 0.1%p 증가한 9.1%다. 리얼미터는 이 대통령의 지지율 상승 영향으로 민주당이 동반 상승했다고 진단했다. 이와 함께 국민의힘의 공천 갈등으로 인한 반사이익 효과도 있다고 짚었다.  여론조사는 에너지경제신문 의뢰로 진행됐으며, 대통령 국정 수행 평가는 16~20일 동안 전국 18세 이상 유권자 2513명을 대상으로 실시했다. 응답률은 5.9%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2%p다. 정당 지지도 조사는 19~20일 동안 유권자 1005명을 대상으로 했다. 응답률 5.3%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 두 조사 모두 무선(100%) 자동응답 방식으로 진행됐다.  자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. the13ook@newspim.com 2026-03-23 08:45

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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