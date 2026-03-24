김성제 의왕시장 "국제도시 교류를 바탕으로 미래 지향적 성과 창출할 것"

베트남 다낭시 하이쩌우동 대표단, 의왕시 공식 방문..."우호 증진·미래 협력"

[의왕=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 의왕시는 베트남 다낭시 하이쩌우동 대표단이 오는 25일부터 29일까지 닷새간 의왕시를 공식 방문한다고 24일 밝혔다. 베트남 측 대표단은 까오 티 후엔 쩐 다낭시 하이쩌우동 당위원회 서기가 이끈다.

의왕시청 전경. [사진=의왕시]

먼저 3월 25일, 첫 일정에서는 양 도시가 지향하는 우호 증진과 미래 협력 의지를 상징해 양 도시의 물을 합치는 '합수식'이 개최된다.

특히 3월 26일에는 의왕시 무민공원에서 우호 식수 행사가 열릴 예정으로 25일 합수된 우호의 물을 식수에 관수용으로 사용해 양 도시는 도시 간 우정의 연속성과 성장을 상징적으로 담아낼 계획이다.

아울러 양측은 닷새간의 공식 일정 동안 행정, 안전, 환경, 문화 등 다층적 의제에 대한 교류와 협력을 추진할 예정으로 행정혁신과 시민 안전 협력 모델, 환경 인프라와 협력 과제를 중점 논의 할 예정이다.

이에 의왕시는 베트남 측 대표단을 맞이해 환영 행사, 유관기관 예방, 산업·환경 시설 견학, 문화·관광 프로그램 등을 마련해, 다낭시 하이쩌우동과의 교류의 폭을 넓히고 가시적인 성과 창출에 나선다는 방침이다.

김성제 시장은 "이번 하이쩌우동 대표단의 방문을 통해 두 도시 간의 우호가 더욱 두텁게 될 것"이라며 "국제도시 교류를 바탕으로 미래 지향적 성과를 창출하겠다"고 밝혔다.

한편 의왕시와 베트남 다낭시 하이쩌우동은 2021년 7월 우호 교류협약 체결을 시작으로 경제·문화, 민간 교류 등 다각적 협력 관계를 이어오고 있다.

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