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옌스까지 멀티골 폭발... 끝까지 알 수 없는 홍명보호 '윙백 경쟁'

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옌스, 분데스리가 경기서 선제골·중거리 역전골 작렬
윙백으로 공격력 입증한 양현준, 9개월 만에 대표팀 발탁

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 2026 북중미 월드컵 개막이 불과 석 달 앞으로 다가온 가운데, 홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀 내 윙백 주전 경쟁이 점점 뜨겁게 달아오르고 있다.

대표팀은 유럽으로 이동해 두 차례 평가전을 치른다. 3월 28일(한국시간)에는 영국 밀턴케인스에서 코트디부아르와 맞붙고, 이어 4월 1일에는 오스트리아 빈에서 오스트리아와 격돌한다. 이번 일정은 국제축구연맹(FIFA)이 정한 월드컵 전 마지막 A매치 기간에 해당하는 만큼, 선수들에게는 자신의 경쟁력을 입증할 수 있는 중요한 기회다.

옌스 카스트로프. [사진=KFA]

홍명보 감독은 지난해 여름 동아시아축구연맹(EAFF) E-1 챔피언십(동아시아컵)부터 스리백 전술을 꾸준히 가동해왔다. 월드컵 본선에서 강팀들과 맞붙어야 하는 현실을 고려해 수비 안정성을 강화하기 위한 선택이었다. 특히 3-2-4-1 형태의 전술을 주로 활용하면서 양 측면 윙백의 역할이 팀 전술의 핵심으로 떠올랐다.

윙백은 단순한 풀백이나 윙어와는 다른 포지션이다. 공격 시에는 측면 깊숙이 올라가 크로스와 침투를 담당하고, 수비 전환 시에는 빠르게 내려와 라인을 형성해야 한다. 이 때문에 왕성한 활동량과 공수 밸런스, 그리고 순간적인 판단력이 필수적으로 요구된다.

현재 대표팀에서 측면 수비 자원으로 분류되는 선수들은 설영우(즈베즈다), 이태석(빈), 김문환(대전) 등이다. 여기에 공격 성향이 강한 자원들도 경쟁에 가세하며 구도가 더욱 복잡해졌다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 양현준이 3일(한국시간) 스코티시 프리미어십 21라운드 레인저스와의 홈 경기에서 골을 넣고 환호하고 있다. [사진=셀틱FC SNS] 2026.01.04 psoq1337@newspim.com

특히 눈에 띄는 이름은 양현준(셀틱)이다. 그는 약 9개월 만에 대표팀에 복귀하며 다시 한 번 기회를 잡았다. 최근 소속팀에서 꾸준한 득점력을 보여주며 상승세를 타고 있는 그는 지난해 12월 이후 24경기에서 6골을 기록하는 등 공격적인 존재감을 확실히 드러냈다. 홍 감독 역시 "멀티골을 기록한 선수는 자신감이 올라와 있다"며 선발 배경을 설명했고, "오른쪽 포지션 경쟁에 변화를 줄 수 있는 자원"이라고 평가했다.

또 다른 변수는 옌스 카스트로프(묀헨글라트바흐)의 포지션 변화다. 기존에는 미드필더로 분류됐던 그는 이번 소집에서 수비수로 이름을 올렸다. 카스트로프는 지난해 9월 A매치 데뷔 이후 꾸준히 출전 기회를 얻으며 대표팀에 빠르게 적응해왔다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 옌스 카스트로프가 21일(한국시간) 2025~2026시즌 분데스리가 27라운드 쾰른 원정에서 골을 넣고 기뻐하고 있다. [사진=묀헨글라트바] 2026.03.22 psoq1337@newspim.com

최근 소속팀 경기에서는 왼쪽 윙백으로 나서 전반 30초 만에 폭발적인 스피드로 선제골을 넣었고, 후반 14분에는 상대 박스 바로 바깥에서 엄청난 중거리 감아차기로 역전골을 넣었다.

공격력과 수비력을 갖춘 풀백이라는 것을 입증한 것이다. 홍명보 감독은 "카스트로프가 소속팀에서 윙백을 소화 중이어서 좋은 실험 기회라고 생각했다. 지난 2월 카스트로프와 면담했을 때도 소속팀에서 중앙 미드필더 훈련을 많이 못 해 중원에서 어려움이 있다고 말했다"면서 이번 소집 때 측면에 배치하겠다는 계획을 전했다.

기존 자원들도 만만치 않다. 설영우는 지난 시즌 6골 8도움, 올 시즌에도 1골 6도움을 기록하며 공격 가담 능력을 꾸준히 보여주고 있고, 이태석 역시 2골 3도움으로 안정적인 활약을 이어가고 있다. 여기에 윙어로 분류된 엄지성(스완지)과 황희찬(울버햄프턴)까지 윙백 역할 수행이 가능한 자원으로 평가받으며 경쟁은 더욱 치열해지고 있다.

설영우. [사진 = 즈베즈다]

홍명보 감독은 최종 선발 기준에 대해 분명한 메시지를 남겼다. 그는 "5월 기준으로 가장 좋은 경기력을 보여주는 선수를 선발하겠다"라며 현재의 이름값보다 '현재 폼'을 가장 중요한 기준으로 삼겠다고 강조했다.

월드컵을 앞둔 마지막 실전 점검 무대에서 누가 살아남을지는 아직 미지수다. 다만 분명한 것은, 남은 3개월 동안 대표팀 윙백 자리를 둘러싼 경쟁이 매 경기마다 치열하게 펼쳐질 것이라는 점이다.

wcn05002@newspim.com

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뉴스핌 4월 9일 '서울이코노믹포럼' [서울=뉴스핌] 김범주 기자 = 종합뉴스통신사 뉴스핌이 오는 4월 9일 서울 여의도 페어몬트호텔 그랜드볼룸에서 '제14회 서울이코노믹포럼'을 개최한다. 이번 포럼은 '이재명 정부, AI 시대 신성장 동력 빌드업을 위한 제언'을 주제로, AI(인공지능), 정치 정쟁 해소, 주거복지, 지방경제 등 각 분야에서 전문가로 인정받는 여야 정치인들이 참여해 한국 경제의 새로운 성장 전략을 논의한다. 행사는 오전 9시 개회식을 시작으로 총 5개 세션 토론과 강연으로 진행된다. 포럼에서는 인공지능(AI) 시대의 국가 전략과 정치·사회 구조 개혁 방향을 폭넓게 논의될 예정이다. 첫 번째 세션에서는 'AI 혁명 도래, 교육과 사회는 뭘 준비해야 하나'를 주제로 토론이 열린다. 이준석 개혁신당 대표와 차지호 더불어민주당 의원이 토론자로 참여하며 윤동열 건국대 경영학과 교수가 사회를 맡는다. AI 기술 확산이 노동시장과 교육 시스템에 미치는 영향을 진단하고 인재 양성 전략과 사회 제도 개편 방향을 모색할 예정이다. 두 번째 세션에서는 '정치 정쟁에서 실용으로 대전환'을 주제로 여야 정치권 인사들이 토론에 나선다. 한병도 더불어민주당 원내대표, 송언석 국민의힘 원내대표, 서왕진 조국혁신당 원내대표, 천하람 개혁신당 원내대표가 참여한다. 윤종빈 한국정치학회장이 사회자로 나선다.  해당 세션에서는 정치 양극화와 정쟁 중심 정치 구조를 넘어 경제 성장과 민생 문제 해결을 위한 정치 시스템의 전환 방향이 논의될 전망이다. 세 번째 세션에서는 '주거 복지는 저출산 극복의 필수품…여야 합의로 중장기 플랜 만든다'를 주제로 토론이 진행된다. 염태영 더불어민주당 의원과 송석준 국민의힘 의원이 참여하며 이창무 한양대 도시공학과 교수가 사회를 맡는다. 주거 안정 정책이 출산율과 인구 구조에 미치는 영향을 중심으로 장기적인 주거 정책 방향과 정치권 합의 가능성이 논의될 예정이다. 네 번째 세션에서는 '지방경제 살려 한국의 잠재성장률을 키우자' 주제로 지역균형 발전과 산업 전략을 다룬다. 복기왕 더불어민주당 의원과 이종배 국민의힘 의원이 토론에 참여하며 채지민 성신여대 지리학과 교수가 사회와 주제 발표를 맡는다. 해당 세션에서는 신내생적 산업 전략과 창업 생태계 구축을 중심으로 지방경제의 새로운 성장 모델을 제시할 예정이다. 마지막 다섯 번째 세션에서는 '100년 만에 다시 엄습하는 파시즘'을 주제로 홍성국 더불어민주당 국가경제자문회의 의장이 강연을 진행한다. 홍 의장은 글로벌 정치경제 질서 변화와 민주주의 위기, 극단주의 정치 확산이 경제와 사회 구조에 미치는 영향을 진단할 예정이다. 포럼은 뉴스핌TV 유튜브 채널을 통해 생중계될 예정이다. 뉴스핌은 포럼 참가자에게 소정의 기념품을 제공한다. wideopen@newspim.com 2026-03-23 11:02
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李지지율 TK서 4.8%p나 올라 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 지지율이 3주 연속 상승하며 62.2%를 기록했다는 여론조사 결과가 23일 나왔다. 리얼미터가 이날 공개한 3월3주차 주간집계 결과를 보면 이 대통령의 국정 수행 긍정평가는 지난주보다 1.9%포인트(p) 오른 62.2%로 조사됐다. 중동 상황 여파로 인한 국가적 위기 상황에서 이 대통령의 발 빠른 대응이 지지율을 견인한 것으로 해석된다. 3월 3주차 대통령 국정 수행 평가 [그래프=리얼미터] 부정 평가는 32.5%로 2.5%p 하락했다. '잘 모르겠다'는 응답은 5.3%였다. 리얼미터는 "중동 사태에 대한 전쟁 추경(추가경정예산) 편성, 석유 최고가격제, 차량 5부제 검토 등 선제적 민생 대응이 위기 관리 능력으로 긍정 평가를 받은 결과로 보인다"고 분석했다. 권역별로 보면 대구·경북이 46.6%로 4.8%p 상승하며 가장 큰 폭으로 올랐다. 이어 광주·전라가 88.6%로 4.5%p 상승했고, 대전·세종·충청 68.8%로 4.3%p 올랐다. 반면 서울은 55.1%로 4.7%p 내렸다.  3월 3주차 정당 지지도 [그래프=리얼미터] 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 53.0%로 2주째 50%대를 유지했다. 상승세는 3주째 이어지고 있다. 반면 국민의힘은 3주 연속 하락하며 28.1%로 집계됐다. 국민의힘 지지율이 20%대로 내려앉은 것은 지난해 7월 5주차(27.2%) 이후 7개월 만이다. 이어 개혁신당이 1.2%p 오른 4.0%, 조국혁신당은 0.4%p 오른 3.0%, 진보당은 0.6%p 내린 0.8%였다. 무당층은 0.1%p 증가한 9.1%다. 리얼미터는 이 대통령의 지지율 상승 영향으로 민주당이 동반 상승했다고 진단했다. 이와 함께 국민의힘의 공천 갈등으로 인한 반사이익 효과도 있다고 짚었다.  여론조사는 에너지경제신문 의뢰로 진행됐으며, 대통령 국정 수행 평가는 16~20일 동안 전국 18세 이상 유권자 2513명을 대상으로 실시했다. 응답률은 5.9%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2%p다. 정당 지지도 조사는 19~20일 동안 유권자 1005명을 대상으로 했다. 응답률 5.3%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 두 조사 모두 무선(100%) 자동응답 방식으로 진행됐다.  자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. the13ook@newspim.com 2026-03-23 08:45

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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