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주총 '불참'으로 시작한 홍원식 체제…LS증권 PF 리스크 관리 시험대

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작년 영업수익 2조2953억원에도 영업이익률 1% 밑돌아
PF 충당금은 핵심감사사항…감사보고서는 적정 의견
집중투표제 배제 삭제 등 정관 개정…거버넌스 정비도 병행

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = LS증권은 24일 정기주주총회에서 홍원식 사내이사(대표) 선임안을 원안대로 의결하고 새 경영 체제로 전환했다. 시장이 더 주목해 온 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부담과 수익성 둔화에 대한 구체적인 해법은 이날 주총에서 내놓지 않았다. 홍 대표의 리스크 관리 역량이 본격적인 시험대에 올랐다는 평가다.

LS증권은 이날 오전 서울 여의도 포스트타워에서 정기주주총회를 열고 제27기 재무제표 승인, 이익배당, 정관 일부 변경, 홍원식 사내이사 선임, 조효제 감사위원이 되는 사외이사 선임, 이사 보수 한도 승인 안건을 원안대로 처리했다.

이로써 LS증권은 김원규 대표 체제를 마무리하고 홍원식 신임 대표 체제로 전환했다. 이번 주총은 대표 교체뿐 아니라 개정 상법 반영과 이사회 견제 장치 정비까지 함께 다뤄졌다.

홍원식 LS증권 대표이사 내정자. [사진=iM증권]

김원규 LS증권 대표는 "산업에 대한 통찰력을 바탕으로 비즈니스 역량을 한층 더 강화하는 것은 물론 AI와 디지털 기술을 의사결정 전반에 활용해 리스크 관리 체계를 더욱 고도화해 나가겠다"며 "회사는 주주 여러분의 신뢰를 경영의 최우선 가치로 삼고 있다. 앞으로도 경영 판단을 주주의 관점에서 검토하고 그 과정과 결과를 더욱 투명하게 공개해 나갈 것"이라고 전했다.

◆ 매출 3년 연속 성장…이익률은 3년 연속 하락

LS증권의 지난해 연결 기준 영업수익(매출)은 2조2953억원으로 전년 대비 38.8% 증가했다. 2023년 1조3223억원, 2024년 1조6531억원에 이어 3년 연속 성장세다. 그러나 영업이익률은 2023년 2.5%, 2024년 1.3%, 2025년 0.97%로 같은 기간 내리 하락해 외형 성장이 수익성 개선으로 이어지지 못했다.

부채 역시 늘고 있다. 2023년 6조원대 후반에서 2024년 7조원대 후반, 2025년 9조원대로 늘며 3년 연속 증가세를 보였다. 외형 확대 과정에서 자산과 함께 부채도 커졌지만 같은 기간 영업이익률은 하락해 수익성 개선으로는 충분히 이어지지 못한 셈이다.

자산 구성도 눈여겨볼 대목이다. 지난해 단기손익-공정가치측정 금융자산은 6조4000억원으로 전체 자산의 60%를 웃돌았다. 시장 변동성에 따라 평가손익이 흔들릴 수 있는 구조라는 뜻이다.

실제로 2025년 금융상품 평가 및 처분손익은 전년보다 5740억원 늘어난 5534억원을 기록한 반면 파생상품 평가 및 처분손익은 4330억원 손실로 전년보다 약 5620억원 감소했다. 영업수익이 급증했어도 비용과 시장 변수에 따라 수익성이 쉽게 얇아질 수 있는 사업 구조가 확인된 셈이다.

증권업 특성상 예수부채와 차입부채 비중이 높아 제조업과 같은 잣대로 단순 비교하긴 어렵지만 자산 규모가 커지는 과정에서 부채가 빠르게 늘어난 반면 이익 체력은 충분히 따라오지 못했다는 점에서 이는 새 경영진의 부담 요인으로 남는다.

◆ PF 부담과 내부통제 과제는 여전히 현재진행형

감사보고서상 적정 의견이 나왔지만 PF 리스크는 여전히 현재진행형이다. 삼일회계법인은 제27기 감사보고서에서 재무제표와 내부회계관리제도 모두 적정 의견을 냈다. 그러나 핵심감사사항으로 부동산 PF 대출채권 대손충당금 평가를 지목했다. 별도 기준 PF 대출채권 2133억원에 대손충당금 1241억원이 쌓여 있고 연결 기준으로는 각각 2089억원, 1244억원 수준이다. 감사인은 사업성평가, 부도율, 부도시 손실률, 담보현금흐름평가 등 경영진 판단이 깊이 개입되는 영역인 만큼 중점 점검 대상으로 삼았다고 밝혔다.

PF 충당금 평가가 핵심감사사항으로 오른 것은 시장의 우려가 외부감사인의 시선과도 맞닿아 있다는 점에서 눈길을 끈다. LS증권은 최근 수년간 PF 관련 부담과 내부통제 이슈를 동시에 안고 왔다. 김원규 전 대표 개인의 형사 책임은 1심 무죄로 일단락됐지만 심사 체계와 리스크 관리 장치를 재점검해야 한다는 과제는 여전히 남아 있다. 이번 대표 교체가 단순한 인사 교체를 넘어 수익성·건전성·통제 체계를 함께 재정비하는 흐름으로 읽히는 이유다.

LS증권 사옥. [사진=LS증권]

이날 정기 주총에서 김 대표는 "회사는 지난 한 해 다소 아쉬운 실적을 거두게 되었지만 수익 구조의 질적 개선과 리스크 관리에 집중하며 중장기적인 주주가치 제고를 위한 내실을 다지는 데 주력하였다"며 "2026년 회사는 고객과 주주를 위한 진정한 금융 파트너로 거듭나고자 한다"고 강조했다.

◆ 홍원식 체제 출범…수익성·건전성 관리 시험대

이날 주총의 또 다른 축은 거버넌스 개편이었다. 회사는 정관 변경 안건을 집중투표제 배제 조항 삭제와 상법 개정사항 반영 등으로 나눠 상정했고 모두 원안대로 가결됐다. 이에 따라 2인 이상 이사 선임 시 집중투표제를 적용하지 않는 조항이 삭제됐고 이사의 충실의무 범위는 회사에서 회사 및 주주로 확대됐다. 감사위원회 위원 중 2명 이상을 분리 선임하는 규정도 반영됐다. 대표 교체와 함께 주주권과 이사회 견제 장치 정비가 동시에 이뤄졌다.

홍원식 대표 내정자는 이날 주총장에 참석하지 않았다. 대외 활동보다 조직 관리와 내부통제를 중시하는 스타일이라는 평가가 안팎에서 나오는 만큼 취임 초반에는 외형 확장보다 체계 정비에 방점을 둘 것이라는 관측이 우세하다. 7년간 회사를 이끈 김원규 대표가 물러나고 새 수장이 들어서는 교체기인 만큼 당분간은 안정 관리 기조가 이어질 것이라는 시각이 지배적이다.

홍원식 대표는 증권감독원과 LG투자증권(현 NH투자증권), 뱅크보스턴 서울지점 등을 거친 뒤 2013~2019년 이베스트투자증권(현 LS증권) 대표, 2021년 말~2024년 3월 하이투자증권(현 iM증권) 대표를 지낸 정통 금융·증권업 출신이다. LS증권 내부에서는 과거 조직을 이끈 경험이 있는 만큼 회사 구조와 운영 전반에 대한 이해도가 강점으로 거론된다.

LS증권은 이날 주총을 통해 홍원식 체제 출범과 지배구조 정비를 동시에 공식화했다. 다만 외형 성장에 비해 낮아진 수익성과 PF 부담 해소를 위한 구체적인 방향은 숙제다. PF 대출채권 대손충당금 평가가 감사보고서상 핵심 감사사항으로 지목된 만큼 건전성 관리 역시 새 경영진의 당면 과제로 남아 있다.

dconnect@newspim.com

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뉴스핌 4월 9일 '서울이코노믹포럼' [서울=뉴스핌] 김범주 기자 = 종합뉴스통신사 뉴스핌이 오는 4월 9일 서울 여의도 페어몬트호텔 그랜드볼룸에서 '제14회 서울이코노믹포럼'을 개최한다. 이번 포럼은 '이재명 정부, AI 시대 신성장 동력 빌드업을 위한 제언'을 주제로, AI(인공지능), 정치 정쟁 해소, 주거복지, 지방경제 등 각 분야에서 전문가로 인정받는 여야 정치인들이 참여해 한국 경제의 새로운 성장 전략을 논의한다. 행사는 오전 9시 개회식을 시작으로 총 5개 세션 토론과 강연으로 진행된다. 포럼에서는 인공지능(AI) 시대의 국가 전략과 정치·사회 구조 개혁 방향을 폭넓게 논의될 예정이다. 첫 번째 세션에서는 'AI 혁명 도래, 교육과 사회는 뭘 준비해야 하나'를 주제로 토론이 열린다. 이준석 개혁신당 대표와 차지호 더불어민주당 의원이 토론자로 참여하며 윤동열 건국대 경영학과 교수가 사회를 맡는다. AI 기술 확산이 노동시장과 교육 시스템에 미치는 영향을 진단하고 인재 양성 전략과 사회 제도 개편 방향을 모색할 예정이다. 두 번째 세션에서는 '정치 정쟁에서 실용으로 대전환'을 주제로 여야 정치권 인사들이 토론에 나선다. 한병도 더불어민주당 원내대표, 송언석 국민의힘 원내대표, 서왕진 조국혁신당 원내대표, 천하람 개혁신당 원내대표가 참여한다. 윤종빈 한국정치학회장이 사회자로 나선다.  해당 세션에서는 정치 양극화와 정쟁 중심 정치 구조를 넘어 경제 성장과 민생 문제 해결을 위한 정치 시스템의 전환 방향이 논의될 전망이다. 세 번째 세션에서는 '주거 복지는 저출산 극복의 필수품…여야 합의로 중장기 플랜 만든다'를 주제로 토론이 진행된다. 염태영 더불어민주당 의원과 송석준 국민의힘 의원이 참여하며 이창무 한양대 도시공학과 교수가 사회를 맡는다. 주거 안정 정책이 출산율과 인구 구조에 미치는 영향을 중심으로 장기적인 주거 정책 방향과 정치권 합의 가능성이 논의될 예정이다. 네 번째 세션에서는 '지방경제 살려 한국의 잠재성장률을 키우자' 주제로 지역균형 발전과 산업 전략을 다룬다. 복기왕 더불어민주당 의원과 이종배 국민의힘 의원이 토론에 참여하며 채지민 성신여대 지리학과 교수가 사회와 주제 발표를 맡는다. 해당 세션에서는 신내생적 산업 전략과 창업 생태계 구축을 중심으로 지방경제의 새로운 성장 모델을 제시할 예정이다. 마지막 다섯 번째 세션에서는 '100년 만에 다시 엄습하는 파시즘'을 주제로 홍성국 더불어민주당 국가경제자문회의 의장이 강연을 진행한다. 홍 의장은 글로벌 정치경제 질서 변화와 민주주의 위기, 극단주의 정치 확산이 경제와 사회 구조에 미치는 영향을 진단할 예정이다. 포럼은 뉴스핌TV 유튜브 채널을 통해 생중계될 예정이다. 뉴스핌은 포럼 참가자에게 소정의 기념품을 제공한다. wideopen@newspim.com 2026-03-23 11:02
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李지지율 TK서 4.8%p나 올라 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 지지율이 3주 연속 상승하며 62.2%를 기록했다는 여론조사 결과가 23일 나왔다. 리얼미터가 이날 공개한 3월3주차 주간집계 결과를 보면 이 대통령의 국정 수행 긍정평가는 지난주보다 1.9%포인트(p) 오른 62.2%로 조사됐다. 중동 상황 여파로 인한 국가적 위기 상황에서 이 대통령의 발 빠른 대응이 지지율을 견인한 것으로 해석된다. 3월 3주차 대통령 국정 수행 평가 [그래프=리얼미터] 부정 평가는 32.5%로 2.5%p 하락했다. '잘 모르겠다'는 응답은 5.3%였다. 리얼미터는 "중동 사태에 대한 전쟁 추경(추가경정예산) 편성, 석유 최고가격제, 차량 5부제 검토 등 선제적 민생 대응이 위기 관리 능력으로 긍정 평가를 받은 결과로 보인다"고 분석했다. 권역별로 보면 대구·경북이 46.6%로 4.8%p 상승하며 가장 큰 폭으로 올랐다. 이어 광주·전라가 88.6%로 4.5%p 상승했고, 대전·세종·충청 68.8%로 4.3%p 올랐다. 반면 서울은 55.1%로 4.7%p 내렸다.  3월 3주차 정당 지지도 [그래프=리얼미터] 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 53.0%로 2주째 50%대를 유지했다. 상승세는 3주째 이어지고 있다. 반면 국민의힘은 3주 연속 하락하며 28.1%로 집계됐다. 국민의힘 지지율이 20%대로 내려앉은 것은 지난해 7월 5주차(27.2%) 이후 7개월 만이다. 이어 개혁신당이 1.2%p 오른 4.0%, 조국혁신당은 0.4%p 오른 3.0%, 진보당은 0.6%p 내린 0.8%였다. 무당층은 0.1%p 증가한 9.1%다. 리얼미터는 이 대통령의 지지율 상승 영향으로 민주당이 동반 상승했다고 진단했다. 이와 함께 국민의힘의 공천 갈등으로 인한 반사이익 효과도 있다고 짚었다.  여론조사는 에너지경제신문 의뢰로 진행됐으며, 대통령 국정 수행 평가는 16~20일 동안 전국 18세 이상 유권자 2513명을 대상으로 실시했다. 응답률은 5.9%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2%p다. 정당 지지도 조사는 19~20일 동안 유권자 1005명을 대상으로 했다. 응답률 5.3%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 두 조사 모두 무선(100%) 자동응답 방식으로 진행됐다.  자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. the13ook@newspim.com 2026-03-23 08:45

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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