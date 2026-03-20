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2026.03.20 (금)
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증권사 주총 개막…배당 확대 속 지배구조·CEO 전략 갈렸다

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20일 삼성·다올투자증권 시작으로 주총 개시
고배당 경쟁 본격화…자사주·배당 병행 확대
전자주총·독립이사 체계 정비 병행
NH투자증권, 대표이사 선임안은 불발

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 국내 증권사 주주총회 시즌이 본격화된 가운데 배당 확대 흐름은 공통적으로 나타났지만, 지배구조 개편과 최고경영자(CEO) 선임 방식은 회사별로 엇갈리고 있다. 특히 NH투자증권이 CEO 선임안을 제외하면서 이번 주총이 단순한 정기 절차를 넘어 향후 경영 체제 방향을 가르는 분수령이 될 것이라는 평가가 나온다.

금융감독원 전자공시시스템에 따르면 삼성증권과 다올투자증권은 20일, 미래에셋증권과 SK증권, 대신증권, LS증권은 오는 24일, 한국투자증권과 NH투자증권, 키움증권, 한양증권은 이달 26일 각각 주총을 개최할 예정이다. 각 사는 재무제표 승인과 배당안 처리에 더해 정관 변경, 이사·감사위원 선임 등의 안건을 상정했다.

◆ 키움 주당 1만1500원…한국투자 총 6200억 '역대급' 배당

이번 주총 시즌의 가장 뚜렷한 공통분모는 배당 확대다. 삼성증권은 주당 4000원, NH투자증권 1300원, 대신증권 1200원, LS증권 500원, 다올투자증권 240원의 현금배당을 각각 상정했다. 미래에셋증권은 현금배당과 주식배당을 병행하고, 키움증권은 주당 1만1500원으로 주요 증권사 가운데 최고 수준의 배당을 제시했다.

비상장사인 한국투자증권도 주당 1만7613원, 총 6200억원 규모의 배당을 결정했다. 100% 지분을 보유한 한국금융지주가 이를 수령한다.

이 같은 배당 확대는 실적 개선에 기반한다. 한국투자증권은 지난해 순이익 2조원을 돌파했고, 삼성증권·미래에셋증권·NH투자증권·키움증권 등 주요 증권사도 1조원 안팎의 이익을 기록했다.

여기에 최근 자본시장 전반에서 주주환원 강화 요구가 커진 점도 영향을 미친 것으로 보인다. 코리아 디스카운트 해소를 위한 정책 기조와 맞물리면서 증권사들도 배당을 통한 주주가치 제고에 적극 나서는 흐름이다.

◆ 전자주총·독립이사·집중투표제…상법 개정 맞춰 정관 손질

정관 개정 역시 이번 주총의 핵심 변수다. 주요 증권사들은 전자주주총회 도입, 독립이사 체계 정비, 감사위원 분리선임 확대, 집중투표제 관련 조항 정비 등을 추진한다.

이는 단순한 형식 변경을 넘어 상법 개정과 주주권 강화 흐름에 대응하기 위한 조치로 해석된다. 특히 이사회 견제 기능과 주주 참여 확대가 제도적으로 강화되면서 향후 행동주의 주주 대응과 지배구조 안정성에 영향을 미칠 가능성이 크다.

삼성증권과 미래에셋증권은 집중투표제 관련 정관을 손질했고, 다올투자증권·SK증권·대신증권·키움증권·LS증권 등은 전자주총과 감사위원 선임 구조 개편을 추진한다.

 

 

[AI 그래픽=양태훈 기자]

◆ NH만 대표이사 선임안 빠져…임시 주총 통해 선임 예정

경영진 인사에서는 전반적으로 연속성에 무게가 실렸다. 미래에셋증권은 기존 공동대표 체제를 유지하는 방향으로 사내이사 선임안을 올렸고, 한국투자증권도 김성환 대표의 3연임이 유력하다.

대신증권과 LS증권은 일부 대표 교체를 추진하지만, 전체적으로는 경영 연속성과 조직 안정에 방점이 찍힌 모습이다. 다올투자증권·SK증권·키움증권·한양증권 역시 CEO 교체보다는 이사회 보강에 집중했다.

반면 NH투자증권은 다른 흐름을 보였다. 이번 정기 주총 안건에서 대표이사 선임을 제외하고 사외이사 선임만 상정했다.

회사는 지배구조 점검 차원이라는 입장이지만, 시장에서는 단순한 인선 지연이 아니라 경영 체제 전반을 재설계하려는 신호로 해석하고 있다. 기존 금융권에서 정기 주총을 통해 CEO를 확정해온 관행과 비교하면 이례적인 행보다.

NH투자증권은 향후 이사회 논의를 거쳐 경영 체제를 확정한 뒤 임원후보추천위원회를 재가동하고, 임시 주주총회를 통해 대표이사를 선임할 계획이다.

◆ "배당은 공통, 지배구조는 차별"…주총, 전략 방향 가르는 분기점

결국 올해 증권사 주총은 '배당 확대'라는 공통 흐름 속에서도 지배구조 개편과 CEO 선임 전략에서 회사별 차이가 뚜렷하게 드러나는 양상이다.

시장에서는 이번 주총을 단순한 연례 절차가 아니라, 주주환원 정책과 지배구조, 경영 체제까지 아우르는 전략 방향을 가르는 분기점으로 보고 있다. 특히 상법 개정과 주주권 강화 흐름이 맞물리면서 향후 증권사 이사회 구조와 경영권 안정성에도 적지 않은 영향을 미칠 전망이다.

 

 

dconnect@newspim.com

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트럼프, 건국 250주년 금화 본인 초상 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령이 자신의 얼굴이 새겨진 24캐럿 기념 금화 발행을 승인하며 '자기 우상화' 논란에 불을 지폈다.  현지시간 19일 로이터 통신에 따르면, 트럼프 대통령이 임명한 인사들로 구성된 연방미술위원회(CFA)는 미국 건국 250주년을 기념해 트럼프 대통령의 초상이 담긴 기념 금화 발행안을 이날 만장일치로 통과시켰다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 초상이 담긴 미국 건국 250주년 기념 금화 디자인. 미국 조폐국 제공. [사진=로이터 뉴스핌] 1910년 설립된 CFA는 워싱턴 D.C. 내 연방 공공건물과 기념물 등의 디자인을 심의하는 독립 기관이다. 이번에 승인된 금화는 워싱턴 국립 초상화 미술관에 전시된 사진을 바탕으로, 책상에 기대어 정면을 응시하는 엄숙한 표정의 트럼프 대통령을 묘사할 예정이다. 위원회 심의 과정에서는 금화의 상징성을 극대화하려는 시도가 이어졌다. 올해 트럼프 대통령이 임명한 백악관 보좌관 체임벌린 해리스는 "클수록 좋다"며 직경 3인치(약 7.6cm)에 달하는 대형 금화 제작을 제안했다. 브랜든 비치 미 연방재무관 역시 성명을 통해 "미국 정신과 민주주의를 대표하는 인물로 현직 대통령인 도널드 J. 트럼프보다 더 상징적인 프로필은 없다"며 발행 당위성을 강조했다. 하지만 이번 금화 발행이 법적 허점을 노린 '편법'이라는 지적도 만만치 않다. 미국법상 생존해 있거나 사후 3년이 지나지 않은 대통령의 초상은 유통되는 달러 동전에 새길 수 없다. 트럼프 행정부는 이번 금화를 시중에 유통되지 않는 '수집용(non-circulating)'으로 분류함으로써 이 규제를 피했다는 분석이다. 이에 대해 민주당 제프 머클리 상원의원은 "동전에 자신의 얼굴을 새기는 이들은 군주나 독재자이지 민주주의 국가의 지도자가 아니다"라며 "건국 250주년의 의미를 왜곡하려는 시도"라고 강력히 비판했다. 초당파적 기구인 시민주화자문위원회(CCAC)의 도널드 스카린치 위원 역시 "1926년 쿨리지 대통령의 사례가 있지만, 당시엔 건국 영웅인 조지 워싱턴의 얼굴 뒤에 겹쳐진 형태였다"며 "현직 대통령 단독 초상을 대형 금화에 새기는 것은 차원이 다른 문제"라고 꼬집었다. 트럼프 대통령은 지난해 1월 재집권 이후 자신의 이름을 국가 자산에 각인시키는 행보를 광범위하게 지속해 왔다. 워싱턴의 주요 정부 건물은 물론 차세대 해군 함정의 함급명, 부유층 대상 비자 프로그램, 정부 운영 처방약 웹사이트, 심지어 어린이용 연방 저축 계좌에까지 '트럼프'라는 이름을 붙여왔다. 트럼프 행정부는 이번 기념 금화 외에도 자신의 초상이 새겨진 새로운 1달러 동전의 연내 유통을 제안해 놓은 상태여서, 이를 둘러싼 법적·정치적 공방이 예상된다.  wonjc6@newspim.com   2026-03-20 11:08
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'법정 소란' 권우현 영장심사 시작 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 한덕수 전 국무총리의 재판 등에서 법정 소란을 일으킨 김용현 전 국방부 장관의 변호인이 20일 구속 기로에 섰다. 서울중앙지법 이지영 영장전담 부장판사는 이날 오전 10시 30분 법정 소동 혐의를 받는 권우현 변호사에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 열었다. 한덕수 전 국무총리의 재판 등에서 법정 소란을 일으킨 김용현 전 국방부 장관의 변호인이 20일 구속 기로에 선다.  사진의 왼쪽에서 두 번째가 권우현 변호사. [사진=유튜브 캡쳐] 권 변호사는 이날 오전 9시 30분쯤 취재진을 피해 법정 안으로 들어갔다. 앞서 서울중앙지검은 김 전 장관의 변호인단 중 한 명인 권 변호사에 대해 경찰이 신청한 구속영장을 법원에 청구했다. 권 변호사는 지난해 11월 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관) 심리로 진행된 한 전 총리의 속행 공판에서 김 전 장관의 증인신문 도중 소란을 피워 감치 15일을 선고받았다. 이후 권 변호사는 같은 달 열린 감치 재판에서 "해보자는 것이냐", "공수처(고위공직자범죄수사처)에서 봅시다"라고 발언했고, 재판부는 이를 문제 삼아 감치 5일을 추가로 내렸다. 그러나 이후 서울구치소가 인적사항이 확인되지 않았다는 사유로 수용을 거부하면서 집행 명령이 정지됐다. 대법원 법원행정처는 같은 달 법정모욕·명예훼손 혐의로 경찰에 고발장을 제출했다. 한편 서울중앙지검은 지난 1월 김 전 장관 변호인단인 이하상·권우현·유승수 변호사의 법정 내 품위 손상 행위와 이 변호사의 유튜브 내 모욕적 발언 등을 이유로 대한변호사협회에 징계 개시를 신청했다. 변협은 이 변호사의 유튜브 발언 부분에 대해서만 징계 개시를 청구하고, 법정 내 언행 등에 대해서는 변호인의 조력을 받을 권리를 보호한다는 등의 이유로 기각했다. 검찰은 변협 결정에 대해 지난 12일 이의신청을 제기했다. pmk1459@newspim.com   2026-03-20 11:05

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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