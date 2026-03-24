'적극행정이 지역을 바꾼다'…73개 지방정부 우수기관 선정

'2025년 지방정부 적극행정 종합평가' 결과 발표

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부는 24일 '2025년 지방정부 적극행정 종합평가' 결과를 발표하고, 전국 243개 지방정부 가운데 총 73곳을 우수기관으로 선정했다고 밝혔다.

이번 평가에서 경상남도, 안양시, 하동군, 서울 중구가 최우수 기관으로 이름을 올렸다. 최우수 기관들은 주민 체감도가 높은 혁신 사례로 주목받았다.

경상남도는 '농촌마을 골든타임 길라잡이'를 구축해 화재 발생 시 최적 출동 경로와 소방 전술을 체계화했고, 이를 통해 현장 대응 시간을 최대 40%까지 단축했다.

[자료=행안부]

안양시는 공동주택 행정 절차를 개선해 이메일 기반 원스톱 처리 체계를 도입함으로써 민원 편의성과 행정 신뢰도를 높였다.

하동군은 '청년 0원 주택' 정책을 통해 공공임대주택 거주 청년이 지역에 정착할 경우 임대료를 전액 환급하는 방식으로 자산 형성과 정착을 동시에 지원했다.

서울 중구는 도로 무단점용 대상 발굴 등을 통해 세외수입 176억 원을 확충하며 재정 안정성과 주민 편의를 함께 확보했다.

이번 평가는 광역·기초 지방정부를 시·도, 시, 군, 구 4개 그룹으로 나눠 제도 개선 노력, 이행성과, 주민 체감도 등 5개 항목 18개 지표를 종합적으로 분석해 진행됐다.

특히 올해부터는 전년 대비 실적이 크게 향상된 지방정부에 대한 포상이 신설돼 전북특별자치도, 밀양시, 남해군, 대구 달서구가 장관 표창을 받게 됐다.

우수기관은 평가군별 상위 30% 수준으로 선정됐으며, 시·군·구를 포함해 총 73개 지방정부가 이름을 올렸다. 행정안전부는 이들 기관에 대통령·국무총리·장관 표창을 수여하고, 대표 사례를 전국으로 확산할 계획이다.

아울러 평가 결과가 상대적으로 미흡한 기관에는 민간 전문가 자문을 통한 맞춤형 역량 강화 지원도 제공할 방침이다.

김민재 행안부 차관은 "국민주권 정부의 성패는 주민이 실질적으로 체감하는 성과를 얼마나 창출하느냐에 달려 있다"며 "공직자의 적극행정 노력이지역 주민의 행복과 안전이라는 결실로 이어질 수 있도록 지방정부를 적극 지원하겠다"고 말했다.

abc123@newspim.com