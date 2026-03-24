장수군, 국도비 1064억원 확보 총력…현안사업 대응 강화

17개 사업 1064억원 목표 설정·전략적 확보 추진

역사문화·재해정비 등 핵심사업 점검·국립시설 유치 논의



[장수=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 장수군이 지역 현안 해결과 미래 성장 기반 마련을 위해 국도비 확보에 나섰다.

24일 장수군에 따르면 군청 회의실에서 '2027년 국도비 예산 확보 및 주요 현안 대응보고회'를 열고 확보 전략과 추진 계획을 점검했다.

2027년 국도비 예산 확보 및 주요 현안 대응보고회[사진=장수군] 2026.03.24 lbs0964@newspim.com

이날 보고회는 이정우 부군수 주재로 실·국장과 부서장 등 16명이 참석한 가운데 진행됐으며, 2027년 17개 사업 1064억원 확보를 목표로 설정했다.

주요 사업으로는 장수군 역사문화권 조성사업(130억원), 비룡지구 풍수해 생활권 종합정비사업(170억원), 원대론 자연재해위험개선지구 정비사업(62억원), 산서 파크골프장 조성사업(23억원), 계남 그라운드골프장 조성사업(16억원) 등이 포함됐다.

또한 소방심신수련원과 국립 트레일센터, 국립 자연휴양림 등 국립시설 유치와 함께 국도 개량·신설, 고속도로·철도망 구축 등 광역교통망 확충 방안도 논의됐다.

아울러 금강 국가하천 승격과 동화댐 관련 현안 등 지역 주요 과제에 대한 대응 방향도 점검하며 종합적인 대응 체계 강화에 중점을 뒀다.

군은 중앙부처와 전북특별자치도, 국회와 협력 체계를 강화하고 사업 필요성과 시급성을 적극 설명해 국도비 확보에 총력을 기울일 방침이다.

이정우 부군수는 "국도비 확보는 지역 발전을 위한 핵심 과제"라며 "체계적인 전략을 통해 군민이 체감할 수 있는 사업을 차질 없이 추진하겠다"고 말했다.

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