한·미, 심우주 탐사 공동연구 확대…L4 지점 관측 본격화

KASA와 NASA 심우주 탐사 협력 미팅

우주환경 연구와 광통신 기술 주요 의제

양국 공동 연구개발 계획 구체화 전망

[세종=뉴스핌] 이경태 기자 = 우주항공청이 24일부터 27일까지 한국천문연구원에서 '제2회 심우주 탐사를 위한 KASA-NASA(미국 항공우주국) 양자 팀미팅'을 개최한다.

이번 회의는 2024년 9월 체결한 'KASA-NASA간 L4 라그랑주 점 관련 활동 수립을 위한 협력 합의서' 및 공동성명의 후속 조치다. 지난해 3월 미국 NASA 고다드우주비행센터에서 열린 제1회 팀미팅에 이은 두 번째 회의로, NASA 본부·고다드우주비행센터·존슨우주센터 등 미국 측 연구진과 한국천문연구원·한국전자통신연구원·한국원자력연구원 등 국내 연구기관 및 대학 연구자들이 참여한다.

우주항공청 임시 청사 전경 [사진=우주항공청] 2024.05.27

회의는 ▲심우주 광통신 ▲우주환경 연구 ▲우주방사선 등 세 개 워킹그룹 중심으로 진행된다. 심우주 광통신은 레이저 기반 광신호를 활용해 기존 전파통신 대비 10~100배 빠른 전송이 가능한 기술로, NASA는 약 3억㎞ 거리에서 세계 최초 심우주 광통신 실증에 성공한 바 있다.

우주환경 분야에서는 태양 활동으로 인한 GPS 마비·통신 장애·위성 손실 등의 피해 예측 및 대응 방안을 논의한다. 영국 로이즈(Lloyd's)는 지난달 우주환경 피해에 따른 잠재적 글로벌 경제 손실이 최대 2조4000억달러에 달할 수 있다고 전망했다.

핵심 의제인 L4 라그랑주 점은 태양-지구 중력 균형점으로, L1·L5와 연계한 다지점 관측을 통해 우주환경 예·경보 성능을 크게 향상시킬 수 있는 전략적 위치로 평가받고 있다.

노경원 우주항공청 차장은 "이번 팀미팅을 계기로 양국의 연구진이 보다 폭넓은 심우주 공동 탐사 프로그램을 단계적으로 추진할 수 있도록 다각적인 지원 방안을 마련하겠다"고 밝혔다.

이번 회의에서 양국은 워킹그룹별 연구 결과를 공유하고, L4 태양권 관측탐사선과 우주환경 관측 탑재체 공동 연구개발을 위한 중장기 계획을 논의할 예정이다.

biggerthanseoul@newspim.com