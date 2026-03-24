고창군, '전북도 기업환경 평가' 3년 연속 '최우수' 달성

기업애로 해소 성과 확대·현장 밀착 행정 강화

투자유치 기반 구축·중소기업 지원 체계 확립

[고창=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 고창군이 전북특별자치도 주관 기업환경 평가에서 3년 연속 최고 등급을 받으며 경쟁력을 입증했다. 재정 인센티브 6000만원도 확보했다고 24일 밝혔다.

고창군은 '2025년 기업하기 좋은 전북 만들기' 평가에서 도내 최초로 3년 연속 최우수 기관에 선정됐다고 밝혔다. 이번 평가는 기업 현장 중심의 행정과 실질적인 지원 성과가 종합적으로 반영된 결과로 풀이된다.

고창군청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.03.24 gojongwin@newspim.com

군은 기업애로 해소와 신속한 행정지원, 중소기업 지원, 투자유치 기반 확충을 유기적으로 추진하며 기업 친화적 환경 조성에 주력해 왔다.

특히 신활력경제정책관을 중심으로 현장의 의견을 신속히 정책에 반영하며 체감도 높은 지원 성과를 이끌어냈다.

이 같은 노력은 대한상공회의소의 '기업환경 체감도' 조사에서도 확인됐다. 고창군은 전북에서 유일하게 공장 설립 '입지' 분야 전국 톱10에 이름을 올렸다.

또 '1기업-1공무원' 전담제를 통해 기업 애로를 상시 관리한 결과, 2025년 기준 접수된 61건 중 56건을 해결하며 높은 처리율을 기록했다. 중소기업 환경개선과 기숙사 임차 지원, 채용 연계, 판로 지원 등 맞춤형 지원도 지속 추진했다.

아울러 인·허가 신속처리단 운영으로 기업 관련 민원 54건을 처리하고, 25건은 처리 기간을 절반으로 단축했다. 공장등록 변경 민원을 당일 처리하는 등 신속 대응 체계도 강화했다.

심덕섭 고창군수는 "3년 연속 최우수 선정은 기업과 함께 애로를 해결하고 체감 가능한 정책을 추진한 성과"라며 "앞으로도 투자유치와 기업지원, 정주여건 개선을 연계해 기업하기 좋은 환경을 지속적으로 조성하겠다"고 말했다.

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