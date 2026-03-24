정용진 회장, '스타필드 청라' 현장 점검..."新개념 복합공간 될 것"

정 회장, '스타필드 청라' 건설 진행 상황·운영 전략 살펴..."안전 철저" 당부

현 공정률 40%, 상반기 지붕 공사 진행...랜더스 2028년 시즌부터 홈구장 사용

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 신세계그룹은 정용진 회장이 인천 청라국제도시에 조성 중인 '스타필드 청라' 건설 현장을 지난 23일 찾아 프로젝트 진행 상황을 점검했다고 24일 밝혔다.

스타필드 청라는 2만3000석 규모의 멀티스타디움과 호텔, 인피니티풀, 쇼핑몰이 결합된 초대형 복합 레저테인먼트 공간이다. 지하 3층~지상 8층, 연면적 15만평 규모로 스타필드 가운데 최대다.

정용진 신세계그룹 회장(사진 왼쪽에서 세 번째)이 지난 23일 스타필드 청라 건설 현장을 찾아 프로젝트 진행 상황을 직접 점검했다. 뒤에 보이는 게 돔구장으로 건설 중인 멀티스타디움이다. 사진은 왼쪽부터 김재섭 신세계야구단 대표, 강승협 신세계건설 대표, 정용진 신세계그룹 회장, 임영록 신세계그룹 경영전략실장 겸 신세계프라퍼티 대표(사장), 하수진 신세계프라퍼티 디자인랩 담당, 전윤석 신세계건설 '스타필드 청라' 현장소장의 모습 [사진=신세계그룹 제공] nrd@newspim.com

정 회장은 현장에서 "우리의 미래를 대표할 또 하나의 꿈이 무르익고 있다"며 "한국을 대표하는 랜드마크가 될 멀티스타디움에 자부심과 책임감을 가져달라"고 당부했다.

이번 방문은 올해 네 번째 현장 경영이다. 앞서 스타필드마켓 죽전점, 스타필드 빌리지 운정, 트레이더스 인천 구월점을 잇달아 점검했다. 최근 미국에서 리플렉션AI와 데이터센터 협약을 체결한 뒤 곧바로 국내 사업 점검에 나서는 등 국내외를 오가는 행보를 이어가고 있다.

스타필드 청라의 공사 현장은 현재 공정률 40% 수준으로, 올해 상반기 지붕 공사를 진행할 계획이다. 준공은 2027년 말, 2028년 초 공식 개장을 목표로 한다. 정 회장은 "무엇보다 안전이 우선"이라며 "세계 최초 멀티스타디움에 걸맞은 최고 수준의 품질을 갖춰야 한다"고 강조했다.

스타필드 청라 전체 조감도 [사진=신세계그룹 제공] nrd@newspim.com

현장 방문 당일은 프로야구 개막을 앞둔 시점으로, 완공 이후 SSG랜더스는 2028년부터 이곳을 홈구장으로 사용할 예정이다. 정 회장은 홈플레이트 관람석에서 경기장과 호텔, 인피니티풀, 쇼핑몰이 연결될 구조를 직접 확인했다. 호텔 객실과 인피니티풀에서 야구를 관람할 수 있고, 쇼핑몰과도 연결돼 하나의 공간에서 다양한 경험을 제공하는 것이 특징이다. 한 공간에서 다채로운 경험을 즐길 수 있는 '세계 최초' 시설인 셈이다.

이 시설은 기존 돔구장을 넘어선 새로운 개념의 복합 공간으로 설계됐다. 미국 스포츠 전문 설계사 DLA+ Architecture & Interior Design이 참여해 야구뿐 아니라 K팝 공연과 대형 문화행사까지 가능한 구조로 구현했다. 몰입도와 현장감을 높이는 데 초점을 맞췄다.

국내는 물론 해외 관광객도 찾을 수 있는 랜드마크를 목표로 하는 '스타필드 청라'는 고객 경험의 확장이라는 신세계그룹의 본질적 가치를 한 단계 끌어올릴 '비전의 랜드마크'이다.

정용진 신세계그룹 회장(사진 왼쪽에서 두 번째)이 지난 23일 스타필드 청라 건설 현장 곳곳을 둘러보는 모습. [사진=신세계그룹 제공] nrd@newspim.com

정 회장은 "세계적인 스포츠 이벤트와 콘서트를 개최할 수 있는 스타디움이 필요하다고 생각해왔다"며 "스타필드 청라가 완공되면 해외 관광객 유입에도 기여할 것"이라고 말했다.

스타필드 청라는 고객 경험 확장을 목표로 하는 신세계그룹의 핵심 프로젝트다. 정 회장은 "스타필드가 복합쇼핑몰의 기준을 바꿨다면, 이번에는 K레저테인먼트라는 새로운 도전에 나선 것"이라며 "고객에게 새로운 경험을 제공하는 것이 곧 신세계의 확장"이라고 강조했다.

스타필드 청라 멀티스타디움 내부 조감도 [사진=신세계그룹 제공] nrd@newspim.com

정 회장은 현장을 돌면서 고객 동선과 시설 구성 등을 점검하며 개선 방향을 주문하기도 했다. 쇼핑몰과 연결되는 구간에서는 이동 편의성과 즐거움을 동시에 확보해야 한다고 강조했다. 또한 경기장 잔디와 관람석 의자 시제품까지 살펴보며 완성도를 높일 것을 요구했다.

정 회장은 공사 과정의 중요성도 거듭 강조했다. 그는 현장을 떠나며 "안전을 최우선으로 하고 공사 과정에서도 빈틈이 없어야 한다"며 철저한 관리와 점검을 당부했다.

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