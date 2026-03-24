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정용진 회장, '스타필드 청라' 현장 점검..."新개념 복합공간 될 것"

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정 회장, '스타필드 청라' 건설 진행 상황·운영 전략 살펴..."안전 철저" 당부
현 공정률 40%, 상반기 지붕 공사 진행...랜더스 2028년 시즌부터 홈구장 사용

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 신세계그룹은 정용진 회장이 인천 청라국제도시에 조성 중인 '스타필드 청라' 건설 현장을 지난 23일 찾아 프로젝트 진행 상황을 점검했다고 24일 밝혔다.

스타필드 청라는 2만3000석 규모의 멀티스타디움과 호텔, 인피니티풀, 쇼핑몰이 결합된 초대형 복합 레저테인먼트 공간이다. 지하 3층~지상 8층, 연면적 15만평 규모로 스타필드 가운데 최대다.

정용진 신세계그룹 회장(사진 왼쪽에서 세 번째)이 지난 23일 스타필드 청라 건설 현장을 찾아 프로젝트 진행 상황을 직접 점검했다. 뒤에 보이는 게 돔구장으로 건설 중인 멀티스타디움이다. 사진은 왼쪽부터 김재섭 신세계야구단 대표, 강승협 신세계건설 대표, 정용진 신세계그룹 회장, 임영록 신세계그룹 경영전략실장 겸 신세계프라퍼티 대표(사장), 하수진 신세계프라퍼티 디자인랩 담당, 전윤석 신세계건설 '스타필드 청라' 현장소장의 모습 [사진=신세계그룹 제공] nrd@newspim.com

정 회장은 현장에서 "우리의 미래를 대표할 또 하나의 꿈이 무르익고 있다"며 "한국을 대표하는 랜드마크가 될 멀티스타디움에 자부심과 책임감을 가져달라"고 당부했다.

이번 방문은 올해 네 번째 현장 경영이다. 앞서 스타필드마켓 죽전점, 스타필드 빌리지 운정, 트레이더스 인천 구월점을 잇달아 점검했다. 최근 미국에서 리플렉션AI와 데이터센터 협약을 체결한 뒤 곧바로 국내 사업 점검에 나서는 등 국내외를 오가는 행보를 이어가고 있다.

스타필드 청라의 공사 현장은 현재 공정률 40% 수준으로, 올해 상반기 지붕 공사를 진행할 계획이다. 준공은 2027년 말, 2028년 초 공식 개장을 목표로 한다. 정 회장은 "무엇보다 안전이 우선"이라며 "세계 최초 멀티스타디움에 걸맞은 최고 수준의 품질을 갖춰야 한다"고 강조했다.

스타필드 청라 전체 조감도 [사진=신세계그룹 제공] nrd@newspim.com

현장 방문 당일은 프로야구 개막을 앞둔 시점으로, 완공 이후 SSG랜더스는 2028년부터 이곳을 홈구장으로 사용할 예정이다. 정 회장은 홈플레이트 관람석에서 경기장과 호텔, 인피니티풀, 쇼핑몰이 연결될 구조를 직접 확인했다. 호텔 객실과 인피니티풀에서 야구를 관람할 수 있고, 쇼핑몰과도 연결돼 하나의 공간에서 다양한 경험을 제공하는 것이 특징이다. 한 공간에서 다채로운 경험을 즐길 수 있는 '세계 최초' 시설인 셈이다.

이 시설은 기존 돔구장을 넘어선 새로운 개념의 복합 공간으로 설계됐다. 미국 스포츠 전문 설계사 DLA+ Architecture & Interior Design이 참여해 야구뿐 아니라 K팝 공연과 대형 문화행사까지 가능한 구조로 구현했다. 몰입도와 현장감을 높이는 데 초점을 맞췄다.

국내는 물론 해외 관광객도 찾을 수 있는 랜드마크를 목표로 하는 '스타필드 청라'는 고객 경험의 확장이라는 신세계그룹의 본질적 가치를 한 단계 끌어올릴 '비전의 랜드마크'이다.

정용진 신세계그룹 회장(사진 왼쪽에서 두 번째)이 지난 23일 스타필드 청라 건설 현장 곳곳을 둘러보는 모습. [사진=신세계그룹 제공] nrd@newspim.com

정 회장은 "세계적인 스포츠 이벤트와 콘서트를 개최할 수 있는 스타디움이 필요하다고 생각해왔다"며 "스타필드 청라가 완공되면 해외 관광객 유입에도 기여할 것"이라고 말했다.

스타필드 청라는 고객 경험 확장을 목표로 하는 신세계그룹의 핵심 프로젝트다. 정 회장은 "스타필드가 복합쇼핑몰의 기준을 바꿨다면, 이번에는 K레저테인먼트라는 새로운 도전에 나선 것"이라며 "고객에게 새로운 경험을 제공하는 것이 곧 신세계의 확장"이라고 강조했다.

스타필드 청라 멀티스타디움 내부 조감도 [사진=신세계그룹 제공] nrd@newspim.com

정 회장은 현장을 돌면서 고객 동선과 시설 구성 등을 점검하며 개선 방향을 주문하기도 했다. 쇼핑몰과 연결되는 구간에서는 이동 편의성과 즐거움을 동시에 확보해야 한다고 강조했다. 또한 경기장 잔디와 관람석 의자 시제품까지 살펴보며 완성도를 높일 것을 요구했다.

정 회장은 공사 과정의 중요성도 거듭 강조했다. 그는 현장을 떠나며 "안전을 최우선으로 하고 공사 과정에서도 빈틈이 없어야 한다"며 철저한 관리와 점검을 당부했다.

nrd@newspim.com

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뉴스핌 4월 9일 '서울이코노믹포럼' [서울=뉴스핌] 김범주 기자 = 종합뉴스통신사 뉴스핌이 오는 4월 9일 서울 여의도 페어몬트호텔 그랜드볼룸에서 '제14회 서울이코노믹포럼'을 개최한다. 이번 포럼은 '이재명 정부, AI 시대 신성장 동력 빌드업을 위한 제언'을 주제로, AI(인공지능), 정치 정쟁 해소, 주거복지, 지방경제 등 각 분야에서 전문가로 인정받는 여야 정치인들이 참여해 한국 경제의 새로운 성장 전략을 논의한다. 행사는 오전 9시 개회식을 시작으로 총 5개 세션 토론과 강연으로 진행된다. 포럼에서는 인공지능(AI) 시대의 국가 전략과 정치·사회 구조 개혁 방향을 폭넓게 논의될 예정이다. 첫 번째 세션에서는 'AI 혁명 도래, 교육과 사회는 뭘 준비해야 하나'를 주제로 토론이 열린다. 이준석 개혁신당 대표와 차지호 더불어민주당 의원이 토론자로 참여하며 윤동열 건국대 경영학과 교수가 사회를 맡는다. AI 기술 확산이 노동시장과 교육 시스템에 미치는 영향을 진단하고 인재 양성 전략과 사회 제도 개편 방향을 모색할 예정이다. 두 번째 세션에서는 '정치 정쟁에서 실용으로 대전환'을 주제로 여야 정치권 인사들이 토론에 나선다. 한병도 더불어민주당 원내대표, 송언석 국민의힘 원내대표, 서왕진 조국혁신당 원내대표, 천하람 개혁신당 원내대표가 참여한다. 윤종빈 한국정치학회장이 사회자로 나선다.  해당 세션에서는 정치 양극화와 정쟁 중심 정치 구조를 넘어 경제 성장과 민생 문제 해결을 위한 정치 시스템의 전환 방향이 논의될 전망이다. 세 번째 세션에서는 '주거 복지는 저출산 극복의 필수품…여야 합의로 중장기 플랜 만든다'를 주제로 토론이 진행된다. 염태영 더불어민주당 의원과 송석준 국민의힘 의원이 참여하며 이창무 한양대 도시공학과 교수가 사회를 맡는다. 주거 안정 정책이 출산율과 인구 구조에 미치는 영향을 중심으로 장기적인 주거 정책 방향과 정치권 합의 가능성이 논의될 예정이다. 네 번째 세션에서는 '지방경제 살려 한국의 잠재성장률을 키우자' 주제로 지역균형 발전과 산업 전략을 다룬다. 복기왕 더불어민주당 의원과 이종배 국민의힘 의원이 토론에 참여하며 채지민 성신여대 지리학과 교수가 사회와 주제 발표를 맡는다. 해당 세션에서는 신내생적 산업 전략과 창업 생태계 구축을 중심으로 지방경제의 새로운 성장 모델을 제시할 예정이다. 마지막 다섯 번째 세션에서는 '100년 만에 다시 엄습하는 파시즘'을 주제로 홍성국 더불어민주당 국가경제자문회의 의장이 강연을 진행한다. 홍 의장은 글로벌 정치경제 질서 변화와 민주주의 위기, 극단주의 정치 확산이 경제와 사회 구조에 미치는 영향을 진단할 예정이다. 포럼은 뉴스핌TV 유튜브 채널을 통해 생중계될 예정이다. 뉴스핌은 포럼 참가자에게 소정의 기념품을 제공한다. wideopen@newspim.com 2026-03-23 11:02
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李지지율 TK서 4.8%p나 올라 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 지지율이 3주 연속 상승하며 62.2%를 기록했다는 여론조사 결과가 23일 나왔다. 리얼미터가 이날 공개한 3월3주차 주간집계 결과를 보면 이 대통령의 국정 수행 긍정평가는 지난주보다 1.9%포인트(p) 오른 62.2%로 조사됐다. 중동 상황 여파로 인한 국가적 위기 상황에서 이 대통령의 발 빠른 대응이 지지율을 견인한 것으로 해석된다. 3월 3주차 대통령 국정 수행 평가 [그래프=리얼미터] 부정 평가는 32.5%로 2.5%p 하락했다. '잘 모르겠다'는 응답은 5.3%였다. 리얼미터는 "중동 사태에 대한 전쟁 추경(추가경정예산) 편성, 석유 최고가격제, 차량 5부제 검토 등 선제적 민생 대응이 위기 관리 능력으로 긍정 평가를 받은 결과로 보인다"고 분석했다. 권역별로 보면 대구·경북이 46.6%로 4.8%p 상승하며 가장 큰 폭으로 올랐다. 이어 광주·전라가 88.6%로 4.5%p 상승했고, 대전·세종·충청 68.8%로 4.3%p 올랐다. 반면 서울은 55.1%로 4.7%p 내렸다.  3월 3주차 정당 지지도 [그래프=리얼미터] 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 53.0%로 2주째 50%대를 유지했다. 상승세는 3주째 이어지고 있다. 반면 국민의힘은 3주 연속 하락하며 28.1%로 집계됐다. 국민의힘 지지율이 20%대로 내려앉은 것은 지난해 7월 5주차(27.2%) 이후 7개월 만이다. 이어 개혁신당이 1.2%p 오른 4.0%, 조국혁신당은 0.4%p 오른 3.0%, 진보당은 0.6%p 내린 0.8%였다. 무당층은 0.1%p 증가한 9.1%다. 리얼미터는 이 대통령의 지지율 상승 영향으로 민주당이 동반 상승했다고 진단했다. 이와 함께 국민의힘의 공천 갈등으로 인한 반사이익 효과도 있다고 짚었다.  여론조사는 에너지경제신문 의뢰로 진행됐으며, 대통령 국정 수행 평가는 16~20일 동안 전국 18세 이상 유권자 2513명을 대상으로 실시했다. 응답률은 5.9%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2%p다. 정당 지지도 조사는 19~20일 동안 유권자 1005명을 대상으로 했다. 응답률 5.3%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 두 조사 모두 무선(100%) 자동응답 방식으로 진행됐다.  자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. the13ook@newspim.com 2026-03-23 08:45

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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