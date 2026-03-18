정용진 회장, 지난해 보수 58.5억 수령...전년比 22.4억 증가

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 정용진 신세계그룹 회장이 지난해 보수로 58억5000만 원을 수령하며 전년 대비 큰 폭의 증가세를 기록했다.
18일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 정 회장은 지난해 이마트에서 총 58억5000만 원의 보수를 받았다. 이는 전년(36억900만 원) 대비 22억4100만 원(62.1%) 증가한 수준이다. 보수는 급여 24억4500만 원, 상여 34억500만 원으로 구성됐다.
이마트 관계자는 "2024년 회장 승진 당시 급여를 동결했으며, 대내외 경영 환경이 어려운 상황 속에서도 지난해 실적이 개선됐고 사업 혁신이나 성장 동력 확보 등 경영 성과를 반영한 부분이 있다"며 "상여금이 늘어난 것은 지난해 이사회가 정한 임원보수 규정에 따라 월 급여의 100%를 기준으로 지급했기 때문"이라고 설명했다.
한편 이명희 총괄회장과 정재은 명예회장은 각각 18억4000만 원의 보수를 수령했다. 한채양 이마트 대표이사는 15억1200만 원, 임영록 신세계프라퍼티 대표는 16억500만 원을 각각 지급받았다.
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