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삼성 아트 스토어 '아트 바젤 홍콩' 컬렉션 공개

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글로벌 아트페어 작품 25점 엄선
TV 신제품 앞세워 아트 경험 확장

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자가 '삼성 아트 스토어'에 '아트 바젤 홍콩 2026' 컬렉션을 공개하며 아트 마케팅 강화에 나섰다.

24일 삼성전자에 따라면 이번 컬렉션은 오는 27일부터 29일까지 열리는 '아트 바젤 홍콩 2026' 출품작 가운데 주요 갤러리와 작가 작품 25점이다. 홍콩 현대 미술의 문화적 역동성과 다양한 시각을 담은 점이 특징이다.

참여 갤러리는 뱅크, CLC 갤러리 벤처, 린앤린, 펄 람, 로시 앤 로시, 토미오 코야마, 베이컨시, 돈 갤러리 등 8곳이다.

삼성 아트 스토어'에서 '아트 바젤 홍콩(Art Basel Hong Kong 2026)' 컬렉션을 감상할 수 있다. '자오자오(Zhao Zhao)'의 'Seeds No.9(2025)' 라이프스타일 이미지 [사진=삼성전자]

대표 작품으로 마이클 나자르의 'Europa(2016)', 쑨이티엔의 'Ken(2023)'이 이름을 올렸다. 하빅춘의 'Wheatfield A(1994)', 'Untitled(1995)'도 함께 선보인다. 중국 현대 미술 흐름을 보여주는 작품도 소개한다.

삼성전자는 2026년 아트 바젤 공식 디스플레이 파트너로 전시 부스를 운영한다. '시간과 공간을 넘어 아트 바젤 홍콩으로(Crossing Time, Crossing Space into Art Basel Hong Kong)'가 주제다.

부스에서는 더 프레임 프로, 마이크로 RGB, OLED 등 신제품을 활용해 작품을 전시한다. 한국 작가 윤희, 윤종숙 작품과 국립중앙박물관 이건희 컬렉션도 함께 소개한다.

디지털 아트 전시존 '제로 10'에는 '더 프레임' 3대를 설치한다. 관람객은 TV 화질과 디자인을 기반으로 한 전시 경험을 확인할 수 있다.

엔젤 쓰양-러 아트 바젤 홍콩 디렉터는 "아트 바젤 홍콩은 항상 예술을 경험하는 방식을 확장하는 방법을 모색해왔다" 며 "삼성과의 파트너십을 통해 더 많은 사람들이 매일 훌륭한 작품과 함께 생활할 수 있는 기회를 제공하겠다"고 말했다.

고봉준 삼성전자 영상디스플레이사업부 부사장은 "아트 바젤과 6년간 이어온 협력을 바탕으로 선보이는 이번 컬렉션은 삼성 아트 스토어가 제공하는 예술 콘텐츠의 높은 수준을 보여준다"며 "삼성전자의 첨단 디스플레이 기술을 통해 세계적인 아트페어 작품부터 한국의 문화유산까지 생생하게 구현했다"고 말했다.

'마이클 나자르(Michael Najjar)'의 'Europa(2016)' 라이프스타일 이미지 [사진=삼성전자]

삼성전자는 더 프레임 프로, 더 프레임, 마이크로 RGB, 네오 QLED, OLED로 아트 스토어 적용 범위를 넓히고 있다. 예술과 기술, 디자인을 결합한 TV 경험을 강화하는 전략이다.

삼성 아트 스토어는 117개국 이상에서 서비스 중인 TV용 예술 구독 플랫폼이다. 메트로폴리탄 미술관, 뉴욕 현대미술관, 오르세 미술관, 아트 바젤 등 800명 이상 작가 작품 5000여 점을 제공한다.

월별 큐레이션을 통해 고전과 현대 작품을 함께 제안한다. 사용자 관점에서 새로운 작품을 탐색할 수 있는 구조를 갖췄다.

syu@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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