K-다큐, 뉴욕 관객 사로잡다…콘진원, '코카 스포트라이트' 호평

뉴욕비즈니스센터, 북미 진출 교두보 마련

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 한국콘텐츠진흥원(이하 콘진원) 뉴욕비즈니스센터가 지난 19~20일 이틀간 미국 뉴욕에서 개최한 K-다큐멘터리 상영회 '코카 스포트라이트'가 현지 관객 약 300여 명이 참석한 가운데 성황리에 막을 내렸다.

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 콘진원 뉴욕 비즈니스센터는 3월 19일과 20일, 뉴욕 한국문화원에서 K-콘텐츠 상영회 '코카스포트라이트' 를 진행했다.[사진= 콘진원] 2026.03.24 fineview@newspim.com

문화체육관광부와 콘진원이 공동 주관한 이번 행사는 뉴욕코리아센터 지하 1층 상영관에서 진행됐다. 콘진원 제작 지원을 받은 다큐멘터리 '여신시대'와 '철학자의 요리' 2편이 무료 사전 예약 방식으로 상영됐으며, 뉴욕 현지 콘텐츠 산업 관계자와 일반 관객이 대거 몰렸다.

19일 첫날 상영된 '여신시대'는 제니필름이 제작하고 문승욱·유예진 감독이 연출한 작품으로, 콘진원의 2023년 다큐멘터리 제작지원작이다. 한국의 자연과 전통 속에 전해 내려오는 여신 신화를 찾아가는 여정을 통해 자립적이고 주체적인 여성의 리더십과 공동체적 가치를 조명했다. 다큐멘터리에 애니메이션과 프로젝션 매핑을 결합한 복합 형식이 현지 관객의 눈길을 끌었으며, 이 작품은 2024년 제57회 휴스턴 국제영화제 장편 다큐멘터리 부문에서 은상을 수상한 바 있다.

20일에는 이엘티비가 제작한 '철학자의 요리'가 상영됐다. 콘진원의 2024년 제작지원작인 이 작품은 세계적으로 주목받고 있는 사찰음식 명장 정관스님의 일상과 철학을 담아냈다. 요리에 담긴 철학적 성찰과 수행의 의미를 풀어내며 한국 사찰 음식의 문화적 깊이를 조명한 이 작품은 150석을 거의 채운 관객들로부터 뜨거운 반응을 이끌어냈다. K-푸드에 대한 세계적 관심이 높아지는 가운데, 그 전통적 뿌리와 철학을 보여준다는 점에서도 주목을 받았다.

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 콘진원 뉴욕 비즈니스센터는 3월 19일과 20일, 뉴욕 한국문화원에서 K-콘텐츠 상영회 '코카스포트라이트' 를 진행, 호평을 받았다. [사진= 콘진원] 2026.03.24 fineview@newspim.com

상영 후 진행된 관객 설문에서 참석자들은 "좀처럼 보기 어려운 한국의 여신 문화를 영상으로 접할 수 있었던 흔치 않은 기회", "정관스님의 음식과 함께 한국의 아름다운 불교문화에 취할 수 있었던 시간"이라는 호평을 남기며 향후 한국 영상 콘텐츠 상영 프로그램이 이어지기를 기대했다.

콘진원 뉴욕비즈니스센터 이양환 센터장은 "K-다큐멘터리의 우수성과 한국 문화의 다양성을 뉴욕 관객에게 보여줄 수 있었던 의미 있는 자리였다"며 "어려운 여건에서도 우수한 작품을 만들어 온 한국 다큐멘터리 제작사들이 미국에서 비즈니스 기회를 얻을 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

콘진원은 앞으로 애니메이션·드라마 등 다양한 K-콘텐츠를 대상으로 북미 시장 상영회와 비즈니스 연계 행사를 지속 확대해 나갈 계획이다.

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