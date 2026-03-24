국회 찾은 '필름X젠더'…성평등 단편영화로 디지털 시대 폭력예방 논의

24일 국회의사당서 '내게서 무엇을 보나요?' 특별상영

성평등 교육·시민교육 콘텐츠로 성평등 담론 확대 나서

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 성평등가족부 산하 한국양성평등교육진흥원이 국회에서 성평등 단편영화 특별상영회를 열고 디지털 시대 폭력예방 담론 확산에 나선다.

한국양성평등교육진흥원은 24일 오후 국회의사당 의원회관에서 [필름X젠더] 단편영화 국회 특별상영회를 개최한다.

[필름X젠더] 단편영화 국회 특별 상영회 포스터. [사진=한국양성평등교육진흥원]

이번 행사는 국회 성평등가족위원장 이인선 의원이 주최하고 한국양성평등교육진흥원과 서울국제여성영화제가 공동 주관하며 성평등가족부가 후원한다.

상영회는 [필름X젠더] 단편영화 제작지원작 상영과 영화토크(GV)로 구성되며 황지우 감독과 설준수 배우, 이현숙 탁틴내일 대표, 김광원 한국양성평등교육진흥원 전문강사 등 관계자와 폭력예방교육 전문강사 120여 명이 참석할 예정이다.

상영작은 2025년 제작지원작인 단편영화 '내게서 무엇을 보나요?'로, 친밀한 관계에서 발생하는 정서적 불안과 긴장을 장르적 방식으로 풀어내며 평등한 관계 형성과 관계의 조건에 대한 교육적 성찰을 이끈다는 평가다.

영화토크(GV)에서는 디지털 시대 폭력의 양상과 예방을 위한 대응 방안 등을 두고 다양한 의견을 나누며 영화를 매개로 일상 속 관계와 신뢰의 문제를 성찰하고 교육적 접근 방안을 모색한다.

김삼화 한국양성평등교육진흥원장은 "양평원은 문화콘텐츠 등 다양한 형태의 교육 콘텐츠를 개발·활용해 주요 사회적 이슈를 교육·정책으로 연결하는 새로운 접근을 지속해 왔다"며 "이번 국회 특별상영회를 계기로 공감 기반 인식 전환과 교육콘텐츠의 현장 확산을 기대한다"고 밝혔다.

이어 "대학 및 관계기관과 연계해 [필름X젠더] 단편영화를 일상 속 시민교육 콘텐츠로 폭넓게 지원하겠다"고 강조했다.

한국양성평등교육진흥원은 서울국제여성영화제와 함께 2019년부터 [필름X젠더] 단편영화 제작지원 사업을 운영해 매년 2편씩 현재까지 총 14편의 단편영화를 제작 지원해 왔다. 기관은 향후에도 문화콘텐츠를 활용한 성평등 교육 확산과 사회적 공감대 형성을 위해 관련 사업을 확대해 나갈 계획이다.

hyeng0@newspim.com