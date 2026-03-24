칸에스티엔·아이로보틱스·해성에어로보틱스, '국산 로봇감속기 연합' 본격 가동

지배구조 전환 완료…설계-생산-유통 완결형 밸류체인 구축

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 로봇 감속기 분야에서 설계·생산·유통을 하나의 체계로 묶는 '완결형 밸류체인 동맹'을 구축한 칸에스티엔, 아이로보틱스, 해성에어로보틱스가 해성에어로보틱스의 지배구조 전환 절차를 마무리하며 국산화 연합 구축을 완료하고 본격 가동에 나선다고 24일 밝혔다.

회사에 따르면 해성에어로보틱스는 이전 최대주주 티피씨글로벌이 보유한 주식 중 270만7703주를 케이휴머스와 '케이로봇 밸류체인 신기술 코어펀드 1호'가 매입해 잔금 납입을 최종 완료했다. 이에 따라 케이휴머스가 해성에어로보틱스의 새로운 최대주주로 등극했다. 지분율은 14.33%다.

케이휴머스는 칸에스티엔의 특수관계회사로, 코스닥 상장사 아이로보틱스의 경영권을 소유한 회사이며 항공방산 기업인 아인스스카이의 최대주주다. 이번 지분 인수를 통해 칸에스티엔과 해성에어로보틱스, 아이로보틱스 3사가 추진해온 국내 감속기 밸류체인 통합이 완성됐다는 평가다.

칸에스티엔_아이로보틱스_해성에어로보틱스 로고.

특히 3사는 국산 감속기 기술 내재화 연합이 이제 실행 단계에 접어들었다고 강조했다. 이번 지분 인수 절차 마무리는 단순한 주주 변경을 넘어 감속기 공동 R&D, 대량 양산 체계 정착, 글로벌 시장 확장이라는 3대 공동 전략의 실행 기반이 갖춰졌음을 의미한다는 설명이다.

또한 3사는 '100일 실행 계획'에 돌입해 공동 R&D 조직을 공식 출범시키고, 해성에어로보틱스의 생산 인프라를 기반으로 한 품질 안정화 및 양산성 검증 등 사업화에 박차를 가한다는 구상이다. 칸에스티엔의 글로벌 채널을 활용해 우선 타깃 고객사 연계도 병행하며 실행 속도를 한층 끌어올릴 방침이다.

설계를 맡는 아이로보틱스, 파운드리 생산을 담당하는 해성에어로보틱스, 글로벌 SI 및 전략투자를 담당하는 칸에스티엔으로 이어지는 완성형 3자 체제가 완전하게 결속되면서 국산 감속기 개발에 박차를 가할 동력을 확실히 확보하게 됐다. 3사는 중장기적으로 감속기 대량 양산 라인 안정화와 해외 매출 확대를 통해 한국 로봇 감속기 산업의 글로벌 경쟁력을 한 단계 끌어올린다는 전략이다.

감속기는 로봇 원가와 성능을 결정하는 핵심 부품으로, 현재 글로벌 시장에서는 중국산 저가 제품이 빠르게 점유율을 확대하고 있다. 이번 3자 협력 구조는 이러한 시장 환경 속에서 고정밀·고신뢰성 국산 감속기 기술을 확보하고, 단순 공급 중심이 아닌 '기술 내재화 중심'으로 국내 산업의 체질을 전환하는 계기가 될 것으로 기대된다.

칸에스티엔 구본생 대표는 "지분 인수 절차가 모두 마무리되며 3사의 연합구조가 계획대로 완성됐다"며 "이제는 구상 단계가 아니라 실행의 단계로 진입한 만큼, 감속기 기술 내재화, 양산 체계 혁신, 글로벌 시장 확장까지 본격적으로 추진할 것"이라고 밝혔다. 이어 그는 "설계-생산-유통이라는 세 축을 단일 전략으로 묶은 이번 구조는 국내 로봇 부품 산업의 체질 자체를 바꾸는 시도"라고 평가했다.

한편 해성에어로보틱스 최대주주 변경 마무리와 함께 3사는 국산 감속기의 글로벌 톱티어 도약을 위한 전략을 본격적으로 실행해 나갈 예정이다.

nylee54@newspim.com