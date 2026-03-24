선우정아, '클라이맥스' OST '룩 앳 미' 가창…24일 음원 발매

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 가수 선우정아가 드라마 '클라이맥스'의 오프닝곡으로 강렬한 존재감을 더한다.

선우정아가 참여한 '클라이맥스' 오리지널 사운드 트랙(OST) '룩 앳 미(Look At Me)'가 24일 오후 6시 각종 음원 플랫폼을 통해 공개된다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 가수 선우정아. [사진=모스트콘텐츠] 2026.03.24 alice09@newspim.com

검사, 재벌, 연예계까지 얽힌 거대한 권력 구조 속 욕망의 전면전과 예측 불가한 전개로 방영 시작부터 시청자의 뜨거운 관심을 받은 드라마 '클라이맥스'. 배우들의 뛰어난 연기와 치밀한 심리 묘사, 밀도 높은 연출에 이어 음악까지 호평을 받고 있는 가운데, 오프닝으로 강렬한 인상을 남긴 '룩 앳 미'가 음원으로 발매된다.

'룩 앳 미'는 흡인력 있는 인트로와 몽환적인 음색으로 단번에 귀를 사로잡으며 치명적인 서스펜스 분위기를 극대화하는 곡이다.

강렬하게 터져 나오는 후렴구와 오묘하게 겹쳐지는 코러스 라인이 긴장감을 더하고, 선우정아의 파워풀하면서도 섬세한 보컬이 극의 위태롭고 매혹적인 분위기를 한층 깊이 있게 완성한다.

이번 OST에는 '영케이', '위클리', '하이라이트', '스탠딩에그' 등 다수의 아티스트와 협업해온 8hoop, Nomasgood 작가가 참여해 완성도를 높였다.

인물 간 얽힌 욕망과 갈등을 감각적으로 풀어내며 극 전반의 김장감과 서스펜스를 더욱 끌어올릴 예정이다.

그간 선우정아는 '도망가자', '구애' 등 수많은 명곡으로 대중에게 사랑을 받아왔다. 또한 '상상', '달링(Darling)', '숨' 등 다수의 히트 드라마 OST에 목소리를 더하며 발라드부터 다채로운 팝사운드까지 장르를 넘나드는 폭넓은 음악성을 입증해왔다.

선우정아가 참여한 '클라이맥스' OST '룩 앳 미'는 이날 오후 6시에 각종 음원 플랫폼을 통해 공개된다.

alice09@newspim.com