네타냐후 "이스라엘의 핵심 이익 반드시 수호"...이란·레바논 공격 계속

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 도널드 트럼프 미국 대통령과 이란 전쟁의 목적 달성을 위한 전략적 협상을 논의 중이라고 밝혔다. 그러면서도 협상과는 별개로 이란의 핵 시설과 미사일 프로그램에 대한 군사적 타격은 멈추지 않겠다는 의지를 재확인했다.

23일(현지시간) CNN 등에 따르면 네타냐후 총리는 TV 연설을 통해 트럼프 대통령과의 통화 사실을 공개하며, "트럼프 대통령은 현재의 압도적인 군사적 성과를 이스라엘의 '핵심 이익'을 보장하는 합의로 전환할 기회가 있다고 믿고 있다"고 전했다. 그는 미군과 함께 거둔 막대한 전과를 바탕으로 전쟁의 목표를 달성할 수 있는 유리한 고지에 섰음을 강조했다.

네타냐후 총리의 이번 발언은 트럼프 대통령이 이란 전력망 등 인프라에 대한 공격을 5일간 유예하고, 이란과 "매우 좋은 대화를 나눴다"며 협상 국면을 시사한 가운데 나왔다. 악시오스와 로이터 통신 등은 미국과 이란이 이르면 이번 주 파키스탄 이슬라마바드에서 고위급 회담에 나설 수 있다고 보도했다.

이러한 물밑 협상 기류 속에서도 네타냐후 총리는 이란과 레바논에 대한 공격은 멈추지 않을 것이라고 못 박았다. 그는 "우리는 현재 이란의 미사일 및 핵 프로그램을 초토화하고 있으며, (무장정파) 헤즈볼라에게도 치명적인 타격을 가하고 있다"고 강조했다. 특히 "불과 며칠 전 이란의 핵 과학자 2명을 추가로 제거했다"며 향후 더 많은 정밀 작전이 예고되어 있음을 시사했다.

앞서 이스라엘 국방장관이 이번 주 대이란 공습 수위를 "획기적으로 높이겠다"고 예고한 만큼, 이슬라마바드에서의 비밀 회담설과 이란 본토에 대한 고강도 타격이 동시에 전개되는 긴박한 국면이 이어질 전망이다. 네타냐후 총리는 "어떤 상황에서도 우리의 핵심 이익을 반드시 수호할 것"이라며 강경한 입장을 고수했다.

지난 19일(현지시간) 기자회견 하는 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리의 모습. [사진=로이터 뉴스핌]

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