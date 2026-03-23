대전시, "행복센터 중심 지역 '통합돌봄' 체계 본격 구축"

동 리더 300여 명 대상 '의료·요양 통합돌봄' 사업 설명회

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전시는 23일 시청 대강당에서 동장과 지역사회보장협의체 위원장을 비롯한 지역 리더 300여 명을 대상으로 '동 리더 대상 의료·요양 통합돌봄 사업 설명회'를 개최했다고 밝혔다.

이번 설명회는 오는 27일부터 전국적으로 시행되는 '의료·요양 등 지역 돌봄 통합지원에 관한 법률'에 대비해 지역사회 이해를 높이고 통합돌봄 체계 구축을 위한 협력 기반을 마련하기 위해 추진됐다.

23일 대전시청 대강당에서 지역 리더 300여 명을 대상으로 의료·요양 통합돌봄 사업 설명회를 진행했다. [사진=대전시] 2026.03.23 nn0416@newspim.com

통합돌봄은 돌봄이 필요한 65세 이상 노인과 심한 장애인이 기존 거주지에서 의료·요양·돌봄 서비스를 통합적으로 제공받을 수 있도록 지원하는 지역 중심 돌봄 정책이다.

특히 동 행정복지센터는 지역 주민과 가장 가까운 행정기관으로서 돌봄 대상자를 발굴하고 지역 자원을 연계하는 통합돌봄 체계의 핵심 역할을 맡게 된다.

이에 시는 동 단위 행정과 지역 리더들의 정책 이해도를 높이고 참여를 확대하기 위해 이번 설명회를 마련했다.

설명회는 통합돌봄 사업의 추진 배경과 정책 방향을 시작으로 동 행정복지센터의 통합돌봄 역할을 설명하는 순서로 진행됐다.

아울러 재택의료 시범사업에 참여하고 있는 의료계에서는 행정기관과 의료기관의 협력을 통해 방문진료 서비스를 제공한 사례를 발표했으며, 지역 종합사회복지관에서는 행정기관·복지기관·지역단체가 협력해 돌봄 대상자를 지원한 민관 협력 사례를 소개하기도 했다.

한편 시는 지난 2023년부터 의료·요양·돌봄 통합지원 정부 시범사업에 참여해 현재 5개 자치구가 모두 참여하는 등 본 사업을 준비해 왔다.

이와 함께 정부 정책과 별도로 대전형 지역사회통합돌봄 사업을 추진해 방문의료, 일상돌봄, 스마트돌봄 서비스를 제공하고 있으며 의료기관·복지기관 등 지역 자원과의 협력체계를 구축해 현장 경험을 축적해 왔다.

이장우 대전시장은 "통합돌봄은 행정뿐 아니라 의료기관, 복지기관, 지역사회가 함께 협력해야 성공할 수 있는 정책"이라며 "앞으로도 지역사회 협력을 기반으로 통합돌봄 정책을 지속적으로 고도화해 시민 누구나 살던 곳에서 안전하고 존엄한 삶을 유지할 수 있는 돌봄체계를 구축해 나가겠다"고 말했다.

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