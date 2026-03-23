이성훈 시즌 3승, 골프존 '2026 타이어뱅크 GTOUR MIXED' 3차 대회 정상

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=이성훈이 시즌 3승을 달성했다.

㈜골프존(각자대표이사 박강수·최덕형)이 지난 21일 대전 골프존조이마루 경기장에서 개최한 '2026 타이어뱅크 GTOUR MIXED' 3차 대회에서 이성훈이 1라운드 11언더파, 2라운드 8언더파 최종 합계 19언더파를 적어내며 무려 올 시즌 3승째 값진 우승을 차지했다고 23일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=지난 21일 대전 골프존조이마루에서 열린 '2026 타이어뱅크 GTOUR MIXED' 3차 대회 시상식에서 골프존 손장순 전무, 우승자 이성훈, 타이어뱅크 주식회사 김종배 대표이사(왼쪽부터)가 기념촬영을 하고 있다 2026.03.23 iaspire@newspim.com

이번 대회 총상금은 8000만 원(우승상금 1700만 원)으로 올해 활발한 스포츠 마케팅 전개를 시작한 타이어뱅크가 메인 스폰서로 참여했다. 서브 스폰서로는 GTOUR, WGTOUR에 이어 MIXED까지 후원에 나선 챌린저코리아와 세인트나인, 마이에이밍, 셀핀다가 참여했다. MIXED 대회 지정구는 세인트나인 N BLACK & N GOLD 볼로, 티박스(남녀 홀별 세팅 상이)를 제외한 대회 환경은 정규투어와 동일하게 세팅됐다.

올 시즌 정규투어 상위 성적과 보유 포인트 등 선정 기준을 거친 89명의 남녀 프로들이 출전해 시즌이 갈수록 치열해지는 스크린 대결을 보여줬다. 경기는 투비전NX 투어 모드에서 컷오프 없이 하루 동안 2라운드 36홀 스트로크 플레이로, 가상 코스 '마스터즈 클럽 레이크 CC'에서 치러졌다. 좁은 페어웨이와 긴 전장은 물론 핀 위치에 따른 퍼팅공략 등 그린 플레이가 관건인 코스로, 선수들의 섬세한 경기력이 좋은 결과를 나타낼 중요한 키로 작용해 다양한 코스 공략을 엿볼 수 있었다.

난도 높은 코스에서 펼쳐진 이번 대회에서 이성훈은 독주하며 완벽한 무결점 플레이를 자랑했다. 11언더파, 3타차 선두로 최종라운드에 나선 이성훈은 3번홀 더블보기 실수가 있었지만 앞서 쌓아둔 타수차로 커버하며 흔들리지 않고 집중력 있게 플레이를 이어갔다. 까다로운 코스가 실감나지 않을 만큼, 정확한 퍼팅을 바탕으로 버디와 이글을 연속으로 잡아냈으며 최종 합계 19언더파로 개인 통산 8번째 우승과 26시즌 3번째 우승 영광을 안았다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=지난 21일 대전 골프존조이마루에서 열린 '2026 타이어뱅크 GTOUR MIXED' 3차 대회 우승자 이성훈이 챔피언샷 후 기뻐하고 있다. 2026.03.23 iaspire@newspim.com

최종라운드 초반부터 선두 이성훈을 맹추격하며 경기에 재미를 더한 송명규가 15언더파 준우승, 탄탄한 기본기와 역동적인 스윙으로 MIXED 1차 대회 우승의 황연서가 14언더파 단독 3위로 경기를 마무리했다. 또 스크린과 필드를 넘나드는 골프 이도류 김홍택은 최다승 이력을 자랑하듯 최종라운드에서만 9타를 줄인 12언더파로, 장타자 박래성과 좋은 경기 흐름을 자랑한 이상일2와 공동 4위로 홀아웃했다.

많은 갤러리들의 참여와 관심을 받고 있는 승부예측 이벤트는 지난 대회 1등 상금이 이월된 총상금 300만 원으로 치러졌다. GTOUR, WGTOUR, MIXED 대회 상위 6위까지 기록한 선수를 맞힌 회원이라면 골프존파크와 골프존마켓 등에서 사용 가능한 G패스 상금 혜택을 받아볼 수 있는 기회로 대회 관람에 재미를 톡톡히 높이고 있다.

경기 종료 후 이성훈은 "퍼트에 대한 연구를 많이 했는데 도움이 많이 됐던것 같고, 3차 정규대회에 이어 이번에도 까다로운 코스에서 행운이 따라 값진 우승을 할 수 있던 것 같다"라며 "아낌없는 후원을 해주시는 모든 분들과 가족, 동료 선수들과 골프존에 진심으로 감사드린다"라고 우승 소감을 밝혔다.

또 이번 대회 최종라운드에서 18홀 최저타를 기록한 선수에게 시상하는 '마이에이밍 18홀 최저타상'은 김홍택 선수에게, 가장 많은 이글을 기록한 선수에게 수여하는 '세인트나인 이글상'은 1, 2라운드 총 3개의 이글을 기록한 박종대 선수에게 돌아갔다.

한편, 출범 15주년을 맞은 국내 대표 스크린골프투어 GTOUR & WGTOUR & MIXED 대회의 역사와 대회 토너먼트, 선수 기록, 지난 경기 하이라이트 등은 공식 홈페이지에서 확인 가능하다.

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