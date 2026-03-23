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이성훈 시즌 3승, 골프존 '2026 타이어뱅크 GTOUR MIXED' 3차 대회 정상

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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=이성훈이 시즌 3승을 달성했다. 

 

㈜골프존(각자대표이사 박강수·최덕형)이 지난 21일 대전 골프존조이마루 경기장에서 개최한 '2026 타이어뱅크 GTOUR MIXED' 3차 대회에서 이성훈이 1라운드 11언더파, 2라운드 8언더파 최종 합계 19언더파를 적어내며 무려 올 시즌 3승째 값진 우승을 차지했다고 23일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=지난 21일 대전 골프존조이마루에서 열린 '2026 타이어뱅크 GTOUR MIXED' 3차 대회 시상식에서 골프존 손장순 전무, 우승자 이성훈, 타이어뱅크 주식회사 김종배 대표이사(왼쪽부터)가 기념촬영을 하고 있다 2026.03.23 iaspire@newspim.com

이번 대회 총상금은 8000만 원(우승상금 1700만 원)으로 올해 활발한 스포츠 마케팅 전개를 시작한 타이어뱅크가 메인 스폰서로 참여했다. 서브 스폰서로는 GTOUR, WGTOUR에 이어 MIXED까지 후원에 나선 챌린저코리아와 세인트나인, 마이에이밍, 셀핀다가 참여했다. MIXED 대회 지정구는 세인트나인 N BLACK & N GOLD 볼로, 티박스(남녀 홀별 세팅 상이)를 제외한 대회 환경은 정규투어와 동일하게 세팅됐다.

올 시즌 정규투어 상위 성적과 보유 포인트 등 선정 기준을 거친 89명의 남녀 프로들이 출전해 시즌이 갈수록 치열해지는 스크린 대결을 보여줬다. 경기는 투비전NX 투어 모드에서 컷오프 없이 하루 동안 2라운드 36홀 스트로크 플레이로, 가상 코스 '마스터즈 클럽 레이크 CC'에서 치러졌다. 좁은 페어웨이와 긴 전장은 물론 핀 위치에 따른 퍼팅공략 등 그린 플레이가 관건인 코스로, 선수들의 섬세한 경기력이 좋은 결과를 나타낼 중요한 키로 작용해 다양한 코스 공략을 엿볼 수 있었다.

난도 높은 코스에서 펼쳐진 이번 대회에서 이성훈은 독주하며 완벽한 무결점 플레이를 자랑했다. 11언더파, 3타차 선두로 최종라운드에 나선 이성훈은 3번홀 더블보기 실수가 있었지만 앞서 쌓아둔 타수차로 커버하며 흔들리지 않고 집중력 있게 플레이를 이어갔다. 까다로운 코스가 실감나지 않을 만큼, 정확한 퍼팅을 바탕으로 버디와 이글을 연속으로 잡아냈으며 최종 합계 19언더파로 개인 통산 8번째 우승과 26시즌 3번째 우승 영광을 안았다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=지난 21일 대전 골프존조이마루에서 열린 '2026 타이어뱅크 GTOUR MIXED' 3차 대회 우승자 이성훈이 챔피언샷 후 기뻐하고 있다. 2026.03.23 iaspire@newspim.com

최종라운드 초반부터 선두 이성훈을 맹추격하며 경기에 재미를 더한 송명규가 15언더파 준우승, 탄탄한 기본기와 역동적인 스윙으로 MIXED 1차 대회 우승의 황연서가 14언더파 단독 3위로 경기를 마무리했다. 또 스크린과 필드를 넘나드는 골프 이도류 김홍택은 최다승 이력을 자랑하듯 최종라운드에서만 9타를 줄인 12언더파로, 장타자 박래성과 좋은 경기 흐름을 자랑한 이상일2와 공동 4위로 홀아웃했다.

많은 갤러리들의 참여와 관심을 받고 있는 승부예측 이벤트는 지난 대회 1등 상금이 이월된 총상금 300만 원으로 치러졌다. GTOUR, WGTOUR, MIXED 대회 상위 6위까지 기록한 선수를 맞힌 회원이라면 골프존파크와 골프존마켓 등에서 사용 가능한 G패스 상금 혜택을 받아볼 수 있는 기회로 대회 관람에 재미를 톡톡히 높이고 있다. 

경기 종료 후 이성훈은 "퍼트에 대한 연구를 많이 했는데 도움이 많이 됐던것 같고, 3차 정규대회에 이어 이번에도 까다로운 코스에서 행운이 따라 값진 우승을 할 수 있던 것 같다"라며 "아낌없는 후원을 해주시는 모든 분들과 가족, 동료 선수들과 골프존에 진심으로 감사드린다"라고 우승 소감을 밝혔다.

또 이번 대회 최종라운드에서 18홀 최저타를 기록한 선수에게 시상하는 '마이에이밍 18홀 최저타상'은 김홍택 선수에게, 가장 많은 이글을 기록한 선수에게 수여하는 '세인트나인 이글상'은 1, 2라운드 총 3개의 이글을 기록한 박종대 선수에게 돌아갔다.

한편, 출범 15주년을 맞은 국내 대표 스크린골프투어 GTOUR & WGTOUR & MIXED 대회의 역사와 대회 토너먼트, 선수 기록, 지난 경기 하이라이트 등은 공식 홈페이지에서 확인 가능하다.

iaspire@newspim.com

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李지지율 TK서 4.8%p나 올라 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 지지율이 3주 연속 상승하며 62.2%를 기록했다는 여론조사 결과가 23일 나왔다. 리얼미터가 이날 공개한 3월3주차 주간집계 결과를 보면 이 대통령의 국정 수행 긍정평가는 지난주보다 1.9%포인트(p) 오른 62.2%로 조사됐다. 중동 상황 여파로 인한 국가적 위기 상황에서 이 대통령의 발 빠른 대응이 지지율을 견인한 것으로 해석된다. 3월 3주차 대통령 국정 수행 평가 [그래프=리얼미터] 부정 평가는 32.5%로 2.5%p 하락했다. '잘 모르겠다'는 응답은 5.3%였다. 리얼미터는 "중동 사태에 대한 전쟁 추경(추가경정예산) 편성, 석유 최고가격제, 차량 5부제 검토 등 선제적 민생 대응이 위기 관리 능력으로 긍정 평가를 받은 결과로 보인다"고 분석했다. 권역별로 보면 대구·경북이 46.6%로 4.8%p 상승하며 가장 큰 폭으로 올랐다. 이어 광주·전라가 88.6%로 4.5%p 상승했고, 대전·세종·충청 68.8%로 4.3%p 올랐다. 반면 서울은 55.1%로 4.7%p 내렸다.  3월 3주차 정당 지지도 [그래프=리얼미터] 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 53.0%로 2주째 50%대를 유지했다. 상승세는 3주째 이어지고 있다. 반면 국민의힘은 3주 연속 하락하며 28.1%로 집계됐다. 국민의힘 지지율이 20%대로 내려앉은 것은 지난해 7월 5주차(27.2%) 이후 7개월 만이다. 이어 개혁신당이 1.2%p 오른 4.0%, 조국혁신당은 0.4%p 오른 3.0%, 진보당은 0.6%p 내린 0.8%였다. 무당층은 0.1%p 증가한 9.1%다. 리얼미터는 이 대통령의 지지율 상승 영향으로 민주당이 동반 상승했다고 진단했다. 이와 함께 국민의힘의 공천 갈등으로 인한 반사이익 효과도 있다고 짚었다.  여론조사는 에너지경제신문 의뢰로 진행됐으며, 대통령 국정 수행 평가는 16~20일 동안 전국 18세 이상 유권자 2513명을 대상으로 실시했다. 응답률은 5.9%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2%p다. 정당 지지도 조사는 19~20일 동안 유권자 1005명을 대상으로 했다. 응답률 5.3%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 두 조사 모두 무선(100%) 자동응답 방식으로 진행됐다.  자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. the13ook@newspim.com 2026-03-23 08:45
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국힘, 이진숙·주호영 '컷오프' 단행 [서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 국민의힘 공천관리위원회가 6·3 지방선거 대구광역시장 후보 경선 참여 대상자로 유영하, 윤재옥, 이재만, 추경호, 최은석, 홍석준 등 6명을 최종 선정했다. 이진숙 후보와 주호영 후보는 경선배제(컷오프)됐다. 공관위는 "대구는 지금 전환점에 서 있다"며 "산업은 정체되고, 청년은 떠나고, 도시의 경쟁력은 과거의 방식으로는 더 이상 유지되기 어려운 상황"이라고 진단했다. [서울=뉴스핌] 김학선 기자 = 이진숙 전 방통위원장. 2025.11.05 yooksa@newspim.com 이어 "이 위기를 극복하기 위해 필요한 것은 정치 경력의 경쟁이 아니라, 도시를 바꿀 수 있는 능력의 경쟁"이라며 "정치의 언어가 아니라, 경제정책과 산업의 언어, 통합력으로 대구를 다시 설계할 수 있는 리더십"이 필요하다고 강조했다. 공관위는 "대구는 보수의 심장"이라며 "이 심장이 멈추면 보수 전체가 멈추는 만큼, 이번 공천은 대한민국 정치 전체를 살리는 선택이어야 했다"고 설명했다. 공관위는 행정, 경제, 정책, 통합, 산업현장 경험을 갖춘 6명의 후보를 중심으로 실질적이고 미래지향적인 경쟁 구조를 만들겠다고 밝혔다. 이진숙 후보와 주호영 후보에 대해서는 "이미 각자의 영역에서 대한민국 정치의 중심을 지켜온 분들"이라며 "이 두 분의 역할이 대구시장이라는 단일 직위에 머물기보다, 국회와 국가정치 전반에서 더 크게 쓰이는 것이 대한민국 전체를 위해 더 필요하다고 판단했다"고 설명했다. 공관위는 이 같은 판단에 공천 관련 여러 기준과 절차 및 정성평가도 반영했다고 덧붙였다. 공관위는 "이 결정은 결코 특정인의 배제가 아니다"라며 "오히려 배제되신 분들께 더 큰 역할을 요청드리는 책임 있는 선택"이라고 밝혔다. 김한구 후보에 대해서는 "충분한 헌신과 역량을 보여주신 분"이라면서도 "지금 대구에 필요한 것은 정치적 무게의 경쟁이 아니라, 산업을 바꿀 실행력의 경쟁"이라고 설명했다. 주호영 국민의힘 의원. [사진=뉴스핌 DB] 공관위는 경선 후보로 최종 선정된 6명에 대해 "정책과 국가운영 경험, 경제와 재정 전문성, 법과 원칙의 리더십, 그리고 기업과 현장에서 일자리를 만들어 본 실행 경험까지 대구의 산업 전환에 필요한 요소를 모두 갖춘 조합"이라고 평가했다. 공관위는 "대구가 바뀌지 않으면 보수도 바뀔 수 없다"며 "보수가 바뀌지 않으면 대한민국의 미래도 바뀔 수 없다"고 강조했다. 이어 "만약 변화를 두려워해 여기서 멈춘다면 우리는 더 이상 앞으로 나아갈 수 없다"며 "지금 필요한 것은 안정이 아니라 전환이고, 유지가 아니라 도약"이라고 밝혔다. 공관위는 "이제 누가 더 실력이 있는지, 누가 더 대구의 미래를 책임질 수 있는지에 대한 경쟁만 남았다"며 "대구 시민께서 대구의 자존과 품격, 그리고 대한민국 보수의 중심이라는 긍지를 다시 세워주시길 바란다"고 당부했다. 공관위는 대구시민이 대구와 보수의 미래를 책임질 시장 후보를 선출할 수 있도록 경선 과정을 공정하게 관리해 나갈 것이라고 밝혔다. 대구시장 경선은 총 6명의 후보자 중 토론회와 예비경선을 거쳐 2명의 경선 후보를 선정하며, 이후 경선에서 최종 후보를 선출할 예정이다. 세부사항은 확정되는 즉시 공고할 계획이다. kimsh@newspim.com 2026-03-22 19:47

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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