골프존 '총상금 5억' 2026 팔도페스티벌 시즌1 진행

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=㈜골프존(각자대표이사 박강수·최덕형)이 지난 9일을 시작으로 오는 4월 5일까지 골프존파크에서 총상금 5억원 상당의 2026 팔도페스티벌 시즌1 '라운드마다 쌓이는 팔도상금' 이벤트를 진행한다.
올해로 9회째 진행하고 있는 골프존 팔도페스티벌은 전국 팔도의 골퍼라면 누구나 참여 가능한 골프존파크의 최대 규모 메인 이벤트다. 매해 스크린골프를 통한 즐거움과 풍성한 시상 혜택을 제공하고 있으며, 올해도 본격적인 골프 시즌을 맞아 팔도상금 혜택과 기부금 나눔 두 가지로 선보인다.
2026 팔도페스티벌 시즌1 '라운드마다 쌓이는 팔도상금' 참여를 원하는 회원은 투비전NX, 투비전플러스 시스템(시뮬레이터)이 설치된 전국 골프존파크 매장을 방문해 로그인 후 참여할 수 있다. 팔도대회 첫 라운드 완료 시 2천원, 세 번째 라운드 완료 시 3천원의 팔도페스티벌 전용 모바일이용권이 100% 지급되며 이용권은 지급 다음날부터 사용 가능하다.
이번 팔도대회 이벤트 코스는 A코스 해내다 CC - 밸리/스카이, B코스 크리스밸리 CC, C코스 오투 골프&리조트 - 함백/태백이다. 세 개의 대회코스 18홀 라운드 완료 후 네 번째 라운드부터는 A, B, C 코스 라운드를 할 때마다 파(PAR)에서 홀인원까지 홀 성적에 따라 상금이 자동 적립되며 상금은 이벤트 종료 후 골프존 환급형 마일리지로 지급한다. 파, 버디, 이글 기록 시 적립 상금액은 코스 별로 상이하나 알바트로스, 홀인원을 기록하면 동일하게 각 1천원, 5천원의 상금이 누적된다.
글로벌 아동권리 전문 NGO 굿네이버스에 기부할 수 있는 자리도 마련했다. 팔도 대회를 라운드하고 모은 1만원 이상의 상금을 굿네이버스에 기부할 수 있으며, 골프존이 따듯한 마음을 더해 개인 기부 금액의 2배를 추가로 함께 기부한다.
골프존 GS사업기획팀 최수영 팀장은 "올해도 골프존파크를 대표하는 대규모 이벤트 대회인 팔도페스티벌에 참여해 풍성한 혜택과 함께 스크린골프로 본격적인 라운드 시즌 준비도 함께 해보시길 제안 드린다"라며 "앞으로도 더욱더 많은 회원분들이 스크린골프를 통한 즐거움을 경험할 수 있도록 골프존파크만의 특색 있는 이벤트 기획에 노력하겠다"라고 밝혔다.
한편, 2026 팔도페스티벌 시즌1에 대한 자세한 내용과 나의 누적 상금액 및 랭킹은 골프존 홈페이지와 골프존 앱에서 확인 가능하다.
