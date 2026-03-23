경기도교육청, '디지털 시민·AI 윤리' 교과서 3종 추가 개발

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청이 급변하는 디지털 환경에 발맞춰 학생들의 올바른 디지털 시민 역량과 인공지능(AI) 윤리 의식을 키우기 위한 교육 자료 보급에 박차를 가한다.
23일 도교육청에 따르면 교사의 주도적인 수업 설계와 학생 실천 중심의 학습을 지원하는 '2026 경기디지털 시민교육 개발 자료'를 현장에 보급한다.
이번 자료는 ▲스마트기기 활용 수업 가이드▲디지털 시민교육 실천 5분+▲디지털 시민교육·인공지능 윤리교육 인정도서 등으로 구성됐다.
특히 눈에 띄는 대목은 현장 교사들이 직접 제작에 참여했다는 점이다. '2026 스마트기기 활용 수업 가이드'는 초·중·고 학교급별 특성을 반영해 교사들이 학생 발달 단계에 맞는 디지털 수업을 손쉽게 설계할 수 있도록 돕는다.
또한 일상 속에서 틈틈이 교육할 수 있는 '디지털 시민교육 실천 5분+' 자료를 매월 학교에 제공하고, 연 4회 가정통신문 형태의 학부모 교육자료도 배포해 학교와 가정의 교육 연계를 강화할 방침이다.
도교육청은 이미 보급된 '미래를 여는 디지털 시민'(초4·6)과 '슬기로운 인공지능 윤리 생활'(초6·중·고)에 더해, 2026년에는 교과서 3종을 추가로 개발해 디지털 교육의 외연을 넓힐 계획이다.
이번에 보급되는 모든 자료는 도교육청의 인공지능 교수·학습 플랫폼인 '하이러닝'에서 확인할 수 있으며 안내서에 담긴 QR 코드를 통해 간편하게 내려받을 수 있다.
도교육청 관계자는 "현장 교사들의 풍부한 경험이 담긴 이번 자료가 디지털 교육 현장에 실질적인 동력이 될 것"이라며 "우리 학생들이 책임감 있는 디지털 시민으로 성장할 수 있도록 지속적인 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.
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