장수군 통합돌봄 협력체계 구축 협약 체결

의료·요양·생활지원 통합돌봄 확대
[장수=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 장수군이 지역 내 돌봄 공백 해소를 위한 통합돌봄 협력체계 구축에 나섰다.
장수군은 23일 군 소통회의실에서 의료·요양 등 통합돌봄 서비스의 안정적 제공과 협력체계 강화를 위해 8개 기관과 업무협약을 체결했다.
이번 협약은 돌봄이 필요한 주민에게 의료·요양·생활 서비스를 통합적으로 제공하고, 기관 간 유기적 연계를 통해 서비스 품질을 높이기 위해 추진됐다.
이날 협약식에는 최훈식 장수군수를 비롯해 장수사랑재활주간보호센터, 장수시니어클럽, 더사랑재가노인복지센터, 백세동안재가노인복지센터, 밀알노인복지센터, 장수지역자활센터, 미성건축, 그린의료기 등 8개 기관이 참여했다.
참여 기관들은 대상자 발굴과 사후관리, 방문형 돌봄서비스 제공, 지역자원 연계, 서비스 품질관리 및 정보 공유 등에 협력하기로 했다.
세부적으로 장수사랑재활주간보호센터는 병원 방문이 어려운 대상자를 위한 '병원 동행 서비스'를 제공하고, 장수시니어클럽은 도시락 배달 지원에 나선다.
또 밀알노인복지센터, 더사랑재가노인복지센터, 백세동안재가노인복지센터는 청소·세탁·식사 준비 등 단기 가사지원을 맡고, 장수지역자활센터와 미성건축, 그린의료기는 대청소와 소규모 주거개선을 통해 주거환경 개선을 지원한다.
군은 이번 협약을 통해 기관별 역할을 체계화해 서비스 중복과 누락을 줄이고 수요자 중심의 통합돌봄 서비스를 안정적으로 제공할 계획이다.
최훈식 군수는 "통합돌봄은 군민 삶의 질과 직결되는 정책"이라며 "지역 특성에 맞는 촘촘한 돌봄체계를 구축해 '돌봄이 일상이 되는 장수'를 실현하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com