삼성액티브, KoAct 배당성장액티브 월배당 전환

월 0.5% 수준 배당 목표

연초 이후 수익률 39.9%

"고배당보다 배당 성장이 핵심"

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 삼성액티브자산운용은 23일 KoAct 배당성장액티브 상장지수펀드(ETF)의 배당 정책을 기존 분기 배당에서 월배당 방식으로 전환한다고 밝혔다. 해당 상품은 이번 전환을 통해 매월 0.5% 수준의 배당 지급을 목표로 운용될 예정이다.

회사에 따르면 배당 정책 변경은 매월 안정적인 현금 흐름을 희망하는 투자자들의 수요와 최근 월배당형 ETF로 재편되고 있는 시장 트렌드에 부합하기 위해 결정됐다. 단순한 고배당을 넘어 기업의 성장과 배당 확대를 동시에 누리고자 하는 투자자들에게 정기적인 수익을 제공한다는 방침이다.

[사진=삼성액티브자산운용]

KoAct 배당성장액티브 ETF의 연초 이후 수익률은 약 39.9%다. 장기 성과 역시 3개월 43.5%, 6개월 62.9%, 1년 111.5%를 달성했다. 해당 ETF는 지난해 7월과 올해 1월 각각 2.5%의 특별배당을 실시한 바 있으며, 향후 ETF 수익률이 시장 수익률을 상회할 경우 월배당 외에 추가 특별배당 실시를 검토할 계획이다.

KoAct 배당성장액티브는 정부의 증시 활성화 정책에 맞춰 현금 흐름이 개선되고 주주환원 정책을 강화하는 기업을 선제적으로 발굴해 투자한다. 배당금 증액뿐만 아니라 자사주 매입 및 소각 등 적극적인 주주환원 정책을 펼치는 기업을 포트폴리오에 담아 수익률 개선을 끌어내고 있다.

주요 포트폴리오는 ▲삼성전자우(24.4%) ▲SK하이닉스(15.4%) ▲한국카본(3.6%) ▲코나아이(2.2%) ▲다우데이타(2.1%) ▲현대차(2.1%) 등 현금 흐름과 주주환원이 우수하거나 개선이 전망되는 69개 종목으로 구성되어 있다. 업종별로는 국내 증시 상승을 주도하는 반도체 비중이 가장 높다. 총보수는 연 0.5%다.

지성진 삼성액티브자산운용 매니저는 "이미 이익과 배당 성향이 높은 일반 고배당주와 달리, 실적 성장을 바탕으로 배당을 늘려갈 수 있는 배당 성장주에 주목해야 한다"며 "반도체 외에도 실적 가시성이 높은 산업재와 저평가된 소비재 섹터에서 주주환원 확대에 따른 주가 재평가 기회가 많을 것"이라고 말했다.

rkgml925@newspim.com