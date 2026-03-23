대만 "이달 말까지 '중국(대만)' 표기 변경 않으면 '남한' 표기할 것"

[베이징=뉴스핌] 조용성 특파원 = 대만 정부가 한국 정부를 상대로 '중국(대만)' 표기 변경에 대한 정식 입장을 밝힐 것을 재차 압박했다.

대만 외교부 장관 린자룽(林佳龍)은 현지 매체와의 인터뷰에서 "한국이 전자 입국 신고서에 '중국(대만)' 표기 변경과 관련해 이달 31일까지 정식 응답을 하지 않을 경우 대만 전자 입국 등록표의 '한국' 표기를 'KOREA(SOUTH)'로 바꾸겠다"고 발언했다고 대만중앙통신이 23일 전했다.

린 장관은 "한국 측이 10여 년 전 대만에 '한성'을 '서울'로, '남한'을 '대한민국'으로 불러줄 것을 요청해 모두 협력했는데 한국은 대만의 요구를 내버려 두고 상관하지 않고 있다"고 비판했다.

대만 외교부는 한국 측 표기에 반발하여, 지난 1일 대만 외국인 거류증의 '한국' 명칭을 '남한'으로 바꿨고, 31일까지 긍정적 응답이 없으면 전자 입국 등록표에 대해서도 같은 조치를 하겠다고 지난 18일 밝힌 바 있다.

한국 외교부는 대만 측에 이에 대해 협상하자고 답한 상태라는 게 대만 매체의 설명이다.

한국 정부는 2004년부터 외국인등록증이나 비자 등에 대만을 '중국(대만)'으로 표기해왔고, 이는 대만 측도 인지하고 있는 것으로 알려졌다.

지난해 12월 3일 대만 외교부는 한국 전자 입국 신고서의 이 표기에 대해 정정을 요구했고, 같은 달 9일에도 정례 브리핑에서 한국의 시정을 촉구했다.

라이칭더 대만 총통 [사진=로이터 뉴스핌]

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