MG새마을금고 배드민턴단, 여자복식 부문 우승 쾌거

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = MG새마을금고 배드민턴단은 지난 15일부터 22일까지 전북특별자치도 정읍시 정읍국민체육센터에서 진행된 '2026 전국연맹종별 배드민턴선수권대회' 여자복식 부문에서 우승을 차지했다고 23일 밝혔다.
MG새마을금고 배드민턴단 소속 이승희(1996년), 박혜은(1997년) 선수는 여자복식 결승에서 백하나·천혜인(인천국제공항) 선수 조를 2:0으로 꺾으며 승리를 거두었다. 이승희, 박혜은 선수는 2026년 MG새마을금고 여자 배드민턴단으로 이적 후 첫 대회에서 우승이라는 쾌거를 이루었다.
이번 대회에는 여자부 12개팀, 남자부 16팀이 참가하여 개인전(단식/복식/혼합복식)과 단체전을 치뤘다. 여자복식 부문에서 우승을 차지한 이승희 선수는 김재현(요넥스 소속)선수와 출전한 혼합복식 부문에서 준우승을 차지하기도 했다.
MG새마을금고 배드민턴단(총 13명)은 현 국가대표 선수이자 주장인 이승희 선수를 필두로 각종 대회에서 우수한 성적을 거두고 있으며, 재능기부를 통해 배드민턴 저변 확대에 앞장서고 있다.
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