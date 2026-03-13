청주 내수생활체육공원 내 '배드민턴체육관' 5월 준공 예정

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 청주시는 시민 건강 증진과 생활체육 기반 확충을 위해 청원구 내수읍 내수리 내수생활체육공원에 조성 중인 '청주 배드민턴체육관'이 오는 5월 준공을 목표로 순조롭게 추진되고 있다고 13일 밝혔다.

청주 배드민턴체육관은 지난해 12월부터 올해 2월까지 동절기 공사 중지 기간을 거쳐 최근 공사를 재개했다.

청주 배드민턴체육관 조감도.[사진=청주시] 2026.03.13 baek3413@newspim.com

현재 마감 공정을 진행 중이다.

이 사업은 지난 2021년 생활체육진흥시설(균특-자율) 공모사업에 선정돼 부지 매입비를 포함해 총사업비 191억 원이 투입된다.

체육관은 부지면적 2만7427㎡, 건축면적 2625.11㎡, 연면적 2769.84㎡ 규모로 지하 1층·지상 1층의 철근콘크리트 및 철골 구조로 건립된다.

실내에는 배드민턴 코트 12면을 비롯해 선수대기실, 탈의실, 샤워실 등 이용 편의를 고려한 다양한 부대시설이 마련된다.

완공 후에는 전문선수뿐 아니라 동호인과 일반 시민 모두가 이용할 수 있는 생활밀착형 체육시설로 활용될 예정이다.

시 관계자는 "청주 배드민턴체육관 건립을 통해 시민들이 보다 쾌적한 환경에서 체육활동을 즐길 수 있을 것"이라며 "5월 준공 목표에 차질이 없도록 하겠다"고 말했다.

baek3413@newspim.com