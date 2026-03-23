육군, '제16회 대한민국 호국미술대전' 공모…AI아트 첫 신설

대통령상·상금 1000만원…9월 전쟁기념관 등 전국 순회 전시
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 육군이 23일부터 6월 18일까지 '제16회 대한민국 호국미술대전(Korea Hoguk Art Exhibition)' 작품 공모를 진행한다.
육군은 장병·군무원은 물론 재외동포를 포함한 대한민국 국민 누구나 참여할 수 있는 이번 공모전을 통해 회화, 서예, 문인화 및 캘리그라피, 디자인, 사진, 조소, AI아트 등 7개 부문에서 작품을 접수한다. 자세한 공모 요강은 육군본부 호국미술대전 인터넷 홈페이지와 국방망(인트라넷)에서 확인할 수 있다.
올해부터는 디지털 기반 창작 환경 확산과 첨단기술·예술 융합 흐름을 반영해 'AI아트' 부문이 새로 신설됐다. 육군은 이를 통해 다양한 세대의 참여를 확대하고, 호국 작품의 표현 방식도 더욱 다양해질 것으로 기대하고 있다.
작품 심사는 미술계 주요 인사들로 구성된 심사위원단이 2차에 걸쳐 진행하며, 결과는 8월 중 육군본부와 후원협회 홈페이지를 통해 발표할 예정이다. 대상에는 대통령상과 상금 1000만원이 수여되고, 최우수상에는 국방부장관상, 우수상·장병우수상에는 육군참모총장상이 각각 주어지며 특선·입선·특별상 수상자에게는 상장과 기념품이 수여된다.
수상작은 9월 서울 용산 전쟁기념관에서 시상식과 개막식을 시작으로 부산·춘천·제주 등에서 순회 전시되며, 이동식 컨테이너를 활용한 '찾아가는 순회전시'와 부대 대여도 병행된다.
'대한민국 호국미술대전'은 육군이 예술을 통해 국민과 소통하고 국민과 장병의 호국·안보 의식을 높이기 위해 매년 개최해온 군 유일의 미술 공모전이다. 2017년부터는 대상의 훈격이 '대통령상'으로 격상되면서 전국 단위 권위 있는 미술대전으로 자리매김했다.
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